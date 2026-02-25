Futbol Konseyi: 'Fenerbahçe'nin en büyük sorunu santrforsuz oynamak!'

Haberin Devamı

Hürriyet yazarları Güntekin Onay, Mehmet Arslan, Fırat Aydınus ve Uğur Meleke, Futbol Konseyi'nde bu hafta yaşananları masaya yatırdı.

1-) Peş peşe gelen Başakşehir ve Göztepe galibiyetleri sonrası Beşiktaş’ın nereyi hedefleyebileceğini düşünüyorsunuz? Yeniler nasıldı?

GÜNTEKİN ONAY: ÖNCELİKLİ HEDEF TÜRKİYE KUPASI OLMALI

Beşiktaş yeni transferlerle hızlı bir momentum yakaladı. Hem Başakşehir’i hem Göztepe’yi güçlü oyunlarla yendi. Bundan önceki süreçte Beşiktaş puan cetvelinin ilk bölümündeki hiçbir takımı yenememişti. Özellikle Göztepe gibi ligin en az gol yiyen, en fiziksel ve en dirençli takımına karşı alınan 4-0’lık galibiyet yeni Beşiktaş’ın gücünü gösterdi. Agbadou, Olaitan, Oh ve Murillo hem karakterli hem de kaliteli oyuncular. Beşiktaş’ın bundan sonraki hedefi Türkiye Kupası’nı kazanmak ve ligi de rakiplerinin durumuna göre en üst noktada bitirmek olmalı.

FIRAT AYDINUS: ZİRVE YARIŞINDAKİ DENGELERİ BOZABİLİR

Göztepe maçı oyunun yeniden inşa edildiğinin bir göstergesiydi. Bu maçta belirleyici olan en önemli fark, Beşiktaş’ın sezonun önceki bölümüne kıyasla oyunu hem fiziksel hem de zihinsel olarak daha yüksek tempoda oynamasıydı. Yeni transferlere gelince; en dikkat çekici katkı, takımın oyun temposunu yukarı çekmeleri ve fiziksel direnci artırmaları oldu. Yeni transferlerinden aldığı dinamizmi devam ettirebilirse ligde üçüncülüğün en güçlü adayı haline gelir, hatta zirve yarışının dengesini bozan takım bile olabilir.

UĞUR MELEKE: SERGEN YALÇIN VE SERKAN REÇBER’İ KUTLARIZ

Beşiktaş gercekten de sezonun en iyi futbolunu oynadı Göztepe önünde. Benim en çok begendigim detay, geriden pasla çıkmaları idi. Bir ve üçüncü gol böyle geldi zaten. Uzun boylu ve fiziksel Göztepe’ye karşı en mantıklı strateji buydu. Ayrıca özellikle devre arası yapılan transferlerden dolayı Sergen Yalçın ve Serkan Reçber’i kutlarız. Agbadou iki maçtır savunmanın lideri. Oh, bence bir futbol diplomasisi unsuru aynı zamanda. Murillo’dan zaten geçtiğimiz hafta bahsetmiştim. Tüm Panama’nın ilgisini Beşiktaş’a yönlendirdi. Orada bir milli kahraman.

MEHMET ARSLAN: RAKİPLERİNDEN FARKLI BİR POLİTİKA İZLEDİ

Olağanüstü bir Beşiktaş izledik. Sanıyorum Beşiktaş taraftarı, Serkan Reçber ve Sergen Yalçın’ın ne yapmak istediğini şimdi anlamıştır. 5 transferin 5’inde de isabet bulmak şansla değil ancak çok çalışmakla anlatılır. Takımın maddi yükü de azaldı, yaş ortalaması da düştü. Beşiktaş, ilk kez Fenerbahçe ve Galatasaray’dan daha farklı bir transfer politikası yürütüyor. Ve galiba Sergen Yalçın ile doğru yolu buluyor.

2-) Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçındaki puan kaybını neye bağlıyorsunuz? Tedesco’nun tercihlerine mi, santrforsuzluğa mı, sakatlıklara mı?

FIRAT AYDINUS: ŞANSSIZLIKLAR VE HATALAR ZİNCİRİNİN SONUCU

Fenerbahçe'nin zirveyle puanları eşitleme fırsatını kaçırdığı Kasımpaşa beraberliğinin sebebini tek bir başlığa indirgemek zor. Bu puan kaybı Domenico Tedesco’nun tercihleri, santrforsuz yapı ve sakatlıkların oluşturduğu bir zincirin sonucu olarak değerlendirilmeli. Her şeyden önce santrforsuz oyun, Fenerbahçe’nin set hücumlarında en büyük handikapı oldu. Ceza sahasında referans noktası olacak, stoperleri meşgul edecek ve kenar ortalarını tamamlayacak bir oyuncunun eksikliği, hücumların sonuçlanmasını zorlaştırdı. Evet Fenerbahçe Kasımpaşa önünde oyunu forse etti, rakip sahaya yerleşti, ancak oyunu domine etmek ile gol bulmak arasında gereken farkı yaratamadı.

GÜNTEKİN ONAY: MUSABA AVRUPA LİSTESİNE YAZILMADIKTAN SONRA GERİLEDİ

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçında ilk yarı her anlamda yetersizdi. Ancak ikinci devrede Kasımpaşa’yı hiç çıkartmadı ve adeta boğdu. Sahada bir santrfor olsaydı maçı çözebilirdi. Ancak şunun altını çizmek lazım; Anderson Talisca asla bir santrfor değil. Ayrıca da sol ayağına kapatırsan kontrolü zor bir futbolcu değil. Tüm iyi niyetine rağmen Nene Fenerbahçe’de ilk 11 oyuncusu olacak düzeyde değil. Musaba Avrupa listesine yazılmadıktan sonra çok geriye gitti. Asensio dışında hücumda hayal ettiren ve iş yapan oyuncu maalesef yok. Stoperlerin sakatlanması da yenilen golün sebebi oldu. Ayrıca Tedesco Mert Müldür’ü stoper, Kerem Aktürkoğlu’nu da forvet olarak kullanmalıydı.

MEHMET ARSLAN: ARA TRANSFERDE TÜM YATIRIMI ORTA SAHAYA YAPTILAR

Rakip savunma uzun boylu ve ceza alanını kapamış; her topu karşılıyor. Bu durumda ceza alanında rakibi bozacak, alan yaratacak bir santrfora ihtiyaç vardı. Ama bilin bakalım ne yoktu? Evet o golcü yoktu Fenerbahçe’de. Çünkü ara transferde tüm yatırım orta alana yapılmıştı. Milan Skriniar ve Jayden Oosterwolde’nin yokluğu o orta alanı da oyundan düşürdü. Geldiği günden beri N’Golo Kante’nin katkısı sıfır. Anthony Musaba formsuz, Anderson Talisca istenilen golcü değil. Domenico Tedesco, Kerem Aktürkoğlu’nu da düşünmeyince karalar bağladı Fenerbahçe. Devre arası golcü almamanın yarattığı sıkıntıları yaşıyor sarı lacivertliler.

UĞUR MELEKE: FOREST MAÇIYLA BAŞLAYAN RİTİM KAYBININ DOĞAL SONUCU

Rotasyon değerli bir kavram. Ancak ritim de öyle. Devamlılık da öyle. İstikrar da öyle. Domenico Tedesco Trabzonspor maçında doğru oyuncuları, doğru formasyonu ve doğru oyunu yakalamıştı. Onu Nottingham Forest maçında bozarak ritim kaybettirdi takımına. Ben Kasımpaşa maçındaki puan kaybını bağımsız değerlendirmem, bu Nottingham Forest maçıyla başlayan ritim kaybının doğal sonucu bence. Önemli bir detaya da değinmek gerek burada: Nottingham Forest, Fenerbahçe maçına çıktığı 11’in aynısıyla çıktı Liverpool önüne.

3-) Lider Galatasaray, ilk 11’inden 6 oyuncusunu değiştirdiği maçta Konyaspor’a yenildi. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu mağlubiyeti?

UĞUR MELEKE: GÜÇLÜ BİR ROTASYONU VAR DİYORDUK AMA YANILMIŞIZ

Galatasaray'ın ilk 11’ini gördüğümüzde bunun bir problem yaratacağını düşünmemiştim doğrusu. Çünkü sarı kırmızılıların güçlü bir rotasyonu var. Yanılmışım. Belli ki 6 oyuncu (hatta yeri değişen Roland Sallai ile birlikte 7 pozisyon) değişimi iyi gelmedi. Konyaspor ikinci yarıda şutlarda 7-2, rakip ceza alanında topla buluşmada 18-9 üstündü. Özellikle Galatasaray’ın solunu felç etti. Sol stoper Mario Lemina ve sol bek Eren Elmalı arasındaki yarım boşlukları hırpalandı Galatasaray’ın.

MEHMET ARSLAN: OSİMHEN’İN OLMADIĞI MAÇLAR İÇİN FORMÜL BULMAK ZORUNDA

Muhteşem bir Juventus maçı sonrası motivasyon kaybı yaşayacağı açıktı Galatasaray’ın. Buna Victor Osimhen’in yokluğu ve Okan Buruk’un bazı oyuncuları dinlendirip Juventus rövanşına daha diri bir takımla çıkmak amacıyla yaptığı rotasyon da eklenince yenilgi kaçınılmaz hale geldi. Hep söylüyorum, Victor Osimhen’in varlığı Galatasaray’ı hücum anlamında bir tembelliğe itiyor. Onun oynamadığı durumlar için bir formül üretmeleri gerekiyor. Belli ki o formül, Mauro İcardi değil. Konyaspor maçının ikinci yarısında olduğu gibi Barış Alper Yılmaz hiç değil. Eğer bu formül bulunmazsa, Osimhen’in oynamadığı her maçta Galatasaray’ın puan kaybı yaşama ihtimali yüksek olur.

GÜNTEKİN ONAY: OKAN BURUK KONYA’DA ALDIĞI DERSLERİ MUTLAKA NOT ETMELİ

Galatasaray'ın tarihi Juventus zaferinden sonra Konya’da kötü futbolla kaybetmesinin birinci nedeni sahadaki takımın yüzde 60’ının değişmesi ve Victor Osimhen’in yokluğunda idi. Konyaspor’un mücadelesine ve futboluna şapka çıkardık ancak şunu da kabul edelim ki, çok geniş kadrosu var dediğimiz Galatasaray, Osimhen, Davinson Sanchez ve Lucas Torreira yoksa çok da farklı bir takım kimliğinde değil. Özellikle omurgada bu kadar farklılık her takımı eksiltir. Okan Buruk, bundan sonra ilk 11 tercihlerini yaparken Konya’da aldığı dersleri aklının bir köşesine not etmeli.

FIRAT AYDINUS: ALTERNATİF OYUNCULAR ANA KADRO SEVİYESİNDE DEĞİL

Bu yenilgi bir alarm değil, ama önemli bir uyarı. Galatasaray’ın alternatif kadrosu, ana kadro seviyesinde değil. Omurga oyuncularının eksikliği fazlasıyla hissedildi. Konyaspor karşısında diğer maçlara oranla Galatasaray’ın pas temposu düştü, ön alan baskısı zayıfladı ve hücumdaki akıcılık kayboldu. Bu doğrultuda doğal olarak Galatasaray’ın rotasyonlu çıktığı Konyaspor müsabakasında topa daha fazla sahip olmasına rağmen pozisyon kalitesinin düştü ve set hücumlarında yaratıcılığı azaldı. Bütün bunlar sonucu etkileyen etmenler oldu.

4-) Avrupa kupalarındaki üç takımımızın ikisi rövanşlar için avantajlı konumda. G.Saray ve Samsun turu aldılar mı? F.Bahçe’nin şansı ne kadar?

MEHMET ARSLAN: JUVENTUS 5 YEDİĞİ GİBİ 5 DE ATABİLİR, AMAN DİKKAT!

Evet, Galatasaray ve Samsunspor bir mucize olmazsa turu geçer. Fenerbahçe zaten Kadıköy’de teslim oldu rakibine. Onların şansı çok az değil, yok! Burada öne çıkan takım Galatasaray elbette. Gerçekten Juventus gibi güçlü rakiplerle karşılaştıklarında müthiş mücadele ediyorlar. Bambaşka bir kimliğe bürünüyorlar. Onlar adına tek korkum, maçtan önce “turu geçtik” duygusu yaşamaları. Galatasaraylı futbolcular ilk maçta olduğu gibi son derece motive olmalılar. Unutmayın, 5 yediği gibi 5’de atabilir Juventus. Aman dikkat!

FIRAT AYDINUS: EN BÜYÜK RİSK, SKORU KORUMA REFLEKSİYLE HAREKET EDİLMESİ

Türk futbolu adına sezonun en kritik eşiklerinden birine giriyoruz. İlk maçlar sonrası oluşan tablo, özellikle iki temsilcimiz adına avantajlı ama henüz tamamlanmamış bir hikâyeye işaret ediyor. Galatasaray, ilk maçta elde ettiği skor avantajıyla rövanşa hem psikolojik hem de oyun gücü açısından önde giriyor. En büyük risk, skoru koruma refleksiyle kendi oyun karakterinden uzaklaşması. İlk yarıyı gol yemeden kapatması veya maç boyunca bulacağı bir gol çok önemli. Samsunspor’un bu turu geçmesi çok güçlü bir ihtimal. Yeter ki sakin ve sabırlı oyunu muhafaza etsinler. Fenerbahçe adına ilk maçta yaşanan skor dezavantajı turu imkansız kılan bir tablo gösteriyor. Kusursuz oyun ve mucizenin gerçekleşme ihtimali kadar şansı var desek yanılmış olmayız.

UĞUR MELEKE: FENERBAHÇE’NİN ŞANSI ÇOK AZ AMA TAMAMEN BİTTİĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM

Samsunspor'un tartıda çok ağır bastığı turu alacağına inanıyorum. Galatasaray çok çok avantajlı. Bu maçlara da çok farklı konsantre oluyorlar. Victor Osimhen de sahadayken her şey farklı zaten sarı kırmızılılar için. Fenerbahçe’nin şans çok az ama tamamen bittiğini düşünmüyorum. Trabzonspor maçı formasyonu ve anlayışıyla sahaya çıkılır ve erken bir gol bulunursa, küme düşme korkusu yaşadığı için muhtemelen rotasyon yapacak Nottingham Forest’a karşı bir firsat yakalanabilir.

GÜNTEKİN ONAY: ‘BEN BU TURU VERMEM’ MESAJINI İTALYANLAR’A HİSSETTİRMELİ

Samsunspor'un kazanarak turu geçmesini bekliyorum. Galatasaray özellikle ilk yarım saatlik bölümde kalesini gole kapatıp Juventus’u tura inandıracak bir pasif oyunda kalmazsa sorun yaşamayacaktır. Ancak ilk dakikadan itibaren sahada “Ben bu turu vermem” mesajını İtalyanlar’a hissettirmeli. Kesinlikle eksik kalmamalı. Fenerbahçe ise hem sakatlıklardan kaynaklanan kadro zafiyeti hem de yaşadığı psikolojik travma nedeniyle tur şansı yok denecek kadar az. Ancak yine de Tedesco’nun tüm planlarını galibiyet üzerine yapması gerekir.