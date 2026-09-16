Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı değerlendirdiler: Kan kokusu almışlar! Spor teröristi tayin edemez!

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Hürriyet yazarları Güntekin Onay, Mehmet Arslan, Fırat Aydınus ve Uğur Meleke, Futbol Konseyi'nde bu hafta yaşananları masaya yatırdı.

1-) Galatasaray, zorlandığı Kocaeli’ni Abdülkerim’in golüyle geçti. Sarı kırmızılıların oyununu ve yeniler Deniz ile Leao’yu nasıl buldunuz?

GÜNTEKİN ONAY: SORUNLARA RAĞMEN 5 MAÇTA 13 PUAN ALDI

Galatasaray skor olarak zorlansa da, oyun anlamında aslında çok üstündü. Sanki hiç Sporting Lizbon deplasmanından dönmemiş gibi yüksek bir tempoyla oynadılar. Osimhen’i aramadıklarını söylemek doğru olmaz. Deniz, kalabalık ve organize Kocaeli savunmasının arasında hareketliydi ve faydalı olacağının sinyallerini verdi. Leao ise pozisyonların ve oyunun içindeydi. Dar alanı çok seven bir oyuncu değil. Kocaelispor’a karşı oynamak özellikle bu tarz forvetler için kolay olmuyor. Galatasaray’ın sezona bazı sorunlarla girmesine rağmen 5 maçta 13 puan toplaması önemli.

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FIRAT AYDINUS: SONUÇLAR iYi ANCAK OYUN iYi DEĞiL

Galatasaray'da sonuçlar çok iyi ancak ortaya konan oyun henüz sonuçlar kadar iyi değil. Ama Süper Lig’de dört maçlık galibiyet serisi yakalanmış olması, kötü oyunda bile kazanabilme alışkanlığının oluştuğunu gösteriyor. Deniz Gül fizik gücü ve ceza sahasındaki hareketliliğiyle umut verdi. Rafael Leao ise yeteneğini ve bire birdeki kalitesini gösteriyor ama Galatasaray camiasının ondan beklentisi çok daha yüksek.

MEHMET ARSLAN: DENiZ GÜL’ÜN DEĞERi ZAMANLA ARTACAK

Lukaku mu, Deniz Gül mü? Kerem Aktürkoğlu mu, Rafael Leao mu? Bu soruların yanıtı Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki farkı da yansıtıyor. Bakın Victor Osimhen’den söz etmedim bile. Bu gerçeği kabul edelim. Bir başka gerçek ise, Osimhen’in yokluğu. Tüm reflekslerini yitirmiş bir takıma dönüşüyor Galatasaray onun yokluğunda. Deniz Gül, onun yokluğunu dolduramadı ama süre aldığı maçların sayısı arttıkça, çok önemli bir değer kazanacak Galatasaray.

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UĞUR MELEKE: KOCAELiSPOR, KARŞILAŞMASI ZOR BiR TAKIM

Kocaelispor, Süper Lig’in karşılaşması zor, karmaşık takımlarından. Sahanın her yerinde bire bir savunma yapıyorlar. Temaslılar, sertler. Galatasaray’ı geçen sene iki maçta da durdurmuşlardı, bu sezon da yaklaştılar puana. Ancak sarı kırmızılılarda gerek Deniz Gül, gerekse Rafael Leao iyi oynadılar; çok ürettiler, bir ara ilk yarının sonunda 4-5 net pozisyon kaçırdılar. Deniz Gül’ü ben zaten milli takımın İspanya ve Makedonya maçlarında çok beğendiğimi daha önce ifade ettim. Beni şaşırtmadı.

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2-) İsmail Kartal’ın önce istifa edip sonra göreve devam kararı almasıyla ilgili açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

FIRAT AYDINUS: BiR ŞiŞEYLE AÇIKLAMAK YANLIŞ OLUR

Kafasına su şişesi gelmesi kabul edilebilir bir şey değil. Taraftarın protestosunun da bir sınırı var. Ama bir teknik direktörün istifa noktasına gelmesini sadece bir su şişesiyle açıklamak bana biraz eksik geliyor. Maç sonunda duygusal davranmış olabilir. Bunu kendisi de söylüyor. Ama teknik direktörlükte, özellikle Fenerbahçe gibi bir kulüpte çalışıyorsanız duyguyla karar veremezsiniz. Bence İsmail Kartal’ın bundan sonraki en büyük sınavı saha kenarında olacak. Çünkü artık her kötü sonuçta bu istifa konusu yeniden önüne gelecek. Dolayısıyla mesele istifa etti mi, etmedi mi değil; mesele, İsmail Kartal’ın bu psikolojik yükün altında takımı yönetip yönetemeyeceği.

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MEHMET ARSLAN: ÇOK ZOR TAMiR EDiLECEK BiR KIRILMA YAŞANDI

Çok saygı duyuyorum İsmail Kartal’a. Sosyal medyada kan kokusu almış, linç kültürü ile yetişmiş bir nesil tarafından olmadık hakaretlere maruz kaldı. Üstelik bunu yapanların büyük bir kısmı da Fenerbahçe taraftarıydı. Ama günümüz futbolunda teknik adamlık mental dayanıklılık ve liderlik demek aynı zamanda. Kararlarınızı verirken duygularınızı ikinci plana atmalısınız. Hele hele Fenerbahçe gibi bir kulüpteyseniz, pragmatik davranmaya mecbursunuz. Üzüldüğüm yer de tam burası. O liderliği göstermek yerine, üstelik büyük laflar ederek bırakıp giderseniz size inanan kalmaz. Çok zor tamir edilebilecek bir kırılma bu.

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UĞUR MELEKE: FENERBAHÇE TEKNiK DiREKTÖRÜNÜ BiR SPOR TERÖRiSTi TAYiN EDEMEZ

İsmail Kartal’ın kendi söylemi bir su şişeli saldırı olduğu ve ayrılığını bunun tetiklediği yönündeydi. Sahaya su şişesi atan kişi bir spor teröristidir. Onu tribünde bulup, derdest edip, hak ettiği yere, demir parmaklıklar ardına koymalısınız. Ancak Fenerbahçe’nin teknik direktörünü bir spor teröristi tayin edemez. İsmail Kartal’ı göreve o şişe atan kriminal getirmediyse, görevden de o alamaz. Bu hareketiyle Kartal hem kendi kariyerine, hem de Fenerbahçe teknik direktörlük kurumuna zarar vermiştir.

GÜNTEKİN ONAY: ENiNE BOŞUNA DÜŞÜNMEDEN AÇIKLAMA YAPMAK DOĞRU DEĞi

İsmail Kartal tecrübesiz ve genç bir teknik adam değil. Ayrıca da duygusal yaklaşmak bu seviyede bir Fenerbahçe Teknik Direktörü için uygun durmadı. Başkan ve yönetimle konuşmadan “Bir daha dönmemek üzere istifa ediyorum” açıklaması ve daha 24 saat geçmeden geri dönmesi doğal olarak şık olmadı ve kamuoyunda da tartışıldı. Teknik adamların enine boyuna düşünmeden açıklama yapmaları doğru değil. Bir şeye kızıp veya üzülüp hemen ardından böylesine keskin açıklamalar yapmak Fenerbahçe Teknik Direktörlüğü makamı için bir yaklaşım değil.

3-) Fenerbahçe'nin Gaziantep deplasmanındaki puan kaybının temel sebebi şanssızlık mı yoksa İsmail Kartal’ın kadro tertibi mi?

GÜNTEKİN ONAY: BU 11, 10 DEPLASMAN MAÇI OYNASIN, 5’i 0-0 Bi

Fenerbahçe, Beşiktaş mağlubiyetinden sonra Gaziantep’te puan kaybetmemeliydi. Ancak şunu söylemek lazım ki; İsmail Kartal’ın sahaya sürdüğü bu 11, 10 deplasman maçı oynasın, 5 tanesi 0-0 biter. Guendouzi, Kante ve İsmail’den oluşan orta sahanın toplamı, lig ve Avrupa’da ‘0’ gol, ‘0’ asist; Kerem Aktürkoğlu ‘0’ gol, Lukaku ‘0’ gol... Bu tabloda golü hayal ettiren sadece Greenwood ve Muriç var. Ayrıca son bölümde neden Semedo ve Bartuğ, bu kadar baskılı oynarken ve skora ihtiyaç duyarken sahaya sürüldü? Talisca en azından bu tip kapanan takımlara karşı skor üretiyordu. Fenerbahçe’nin acilen Asensio’ya ihtiyacı var. Fred ve Musaba dahi kalmış olsalardı, bu tip maçlarda katkı sağlarlardı. Lukaku’nun da artık bir diyete ve fiziksel yüklemeye ihtiyacı var. Milli maç arasında bunu yapabilecek zamanı var.

FIRAT AYDINUS: FENERBAHÇE iYi OYUNU 90 DAKiKAYA YAYAMIYOR

Bu beraberliği sadece şanssızlık diye okumuyorum. Evet, Gaziantep maçında direkten dönen toplar var, doğru. Ama Fenerbahçe’nin asıl problemi iyi oyununu 90 dakikaya yayamaması. Orta sahada istediği hakimiyeti kuramadı, baskıyı sürdüremedi. Dolayısıyla İsmail Kartal’ın kadro tercihi de sorgulanmalı. Büyük takım için ‘top bir türlü kaleye girmedi’ mazeret değildir. Fenerbahçe Gaziantep deplasmanında iki puanı direklerden dolayı değil, oyunun sürekliliğini sağlayamadığı için bıraktı.

MEHMET ARSLAN: TEK BiR OYUN PLANI OLMALI VE ÖNDE BASKIYI UNUTMALI

Sayayım hemen puan kaybının nedenlerini:

a) Temposuz futbol. Adeta yürüyerek oynuyor Fenerbahçe.

b) Orta alanın tek yönlü oyunu. Defansif olarak belki iyiler ama ofansta üretken değiller.

c) Ve İsmail Kartal’ın kadro tercihleri. Hiç, istifa, geri dönüş vs gibi konulara girmiyorum bile. Kimyası alt üst olmuş bir yapıya dönüştüler. Bu takımın tek bir oyun planı olmalı. Roma maçındaki o planlı ve defansif oyun. Öyle rakibe önde baskı falan gibi şeyleri unutun.

UĞUR MELEKE: ASENSiO’NUN YOKLUĞUNDA OĞUZ ON NUMARA OYNAYABiLiRDi

Elbette şans, futbolda önemli bir faktör. Bu maçta da Fenerbahçe şanssızlıklar yaşadı ama hikayeyi sadece talih üzerinden okursak eksik olacağı kanaatindeyim. Gaziantep sahaya tek bir ön libero (Meleke ile) çıkıp Fenerbahçe üç defansif orta sahayla oynuyorsa burada bir tuhaflık var demektir. Marco Asensio’nun sakat olduğunun farkındayım ama pekala on numarada Oğuz Aydın kullanılabilirdi. Oğuz Aydın çok yönlü bir oyuncu. Geçen sezon Nottinhgham Forest deplasmanında da 10 numara görevi yapıp iki golün üretiminde rol oynamıştı.

4-) Beşiktaş, Erzurum’u farklı geçerken oyunuyla göz kamaştırdı. İtaliano’nun etkisini ve Marsilya sınavını nasıl değerlendirirsiniz?

MEHMET ARSLAN: iTALiANO VE ORKUN LiDERLiK DERSi VERiYOR

Olumsuz konuşmak mümkün mü. Kaliteli ve ne istediğini bilen bir takıma dönüştü Beşiktaş. Orkun Kökçü saha içinde, Vincenzo İtaliano kulübede müthiş bir liderlik dersi veriyorlar. Kimyası uyuşan bir oyuncu grubu ve teknik adam yarattılar. Bu her şeyden önce başkan ve sportif direktör başarısıdır. Serdal Adalı ve Önder Özen tartışmasız bu sezon başının en başarılı ve uyumlu ikilisidir. Süper Lig ve Avrupa Ligi’ni domine edecek noktadalar.

GÜNTEKİN ONAY: BEŞiKTAŞ’TA UYUM, YARDIMLAŞMA VE KAZANMA ARZUSU ÜST DÜZEYDE

Beşiktaş, Süper Lig’de rakiplerine en az pozisyon veren takım. Leaondro Trossard ve Dusan Vlahovic’in katılımlarıyla gol sorunu yaşamıyor. Ancak Beşiktaş’ı bireyler üzerinden değil, güçlü takım oyunuyla değerlendirmek daha hakkaniyetli olur. Saha içinde İtaliano herkesin rollerini adeta kalemle çizmiş gibi. Uyum ve yardımlaşma üst düzeyde. Hepsinden önemlisi de kazanma arzusu yüksek, coşkuyla oynayan bir grup var. Marsilya maçı Beşiktaş için Avrupa Ligi’nin lig aşamasına iyi bir başlangıç yapması açısından önemli bir fırsat. Fransız ekibi son maçlarda sancılı ve özellikle giden oyuncuların yerinin dolmaması nedeniyle taraftar tepkisi de çok yoğun. Marsilya, deplasmanda çok güçlü bir geleneğe sahip değil. Beşiktaş’ın Marsilya’yı yeneceğini düşünüyorum. Son olarak Vincenzo İtaliano ile birlikte, başta Junior Olaitan olmak üzere tüm futbolcuların performanslarının da yukarıya çıktığını görüyoruz.

UĞUR MELEKE: SALiH-ORKUN-OLAiTAN ÜÇLÜSÜ YiNE HADiSENiN KALBiNDEYDiLER

Beşiktaş'ın Fenerbahçe derbisi sonrası Erzurumspor maçında da gösterişli oyununu sürdürdüğünü söyleyebiliriz. Süper Lig’in şu anda en iyi orta saha üçlüsü olan Salih Özcan-Orkun Kökçü-Junior Olaitan yine hadisenin kalbindeydiler ve bu üçlünün Marsilya seviyesi için de kazandıran anahtar olacakları kanaatindeyim. Ayrıca Leandro Trossard da çok iyi bir noktada form tuttu. Oynuyor, oynatıyor. Etrafını o kadar iyi oyuna katıyor ki, şu an futbolcu olsaydım Leandro Trossard’ın arkasında sol bek oynamak isterdim doğrusu.

MARSiLYA MAÇI BEŞiKTAŞ iÇiN iLK CiDDi TEST OLACAK

Beşiktaş'ta en önemli değişim, sonuçtan önce oyunun kimliği. İtaliano takıma enerji getirdi. Beşiktaş artık daha iştahlı, daha dikine ve daha agresif oynuyor. Erzurumspor karşısında da bunu çok net gördük. Üç gol attı, iki golü iptal edildi; yani skorun da ötesinde ciddi bir üretkenlik vardı. Marsilya maçı, Beşiktaş’ın iyi başladığı sezonun gerçekten ne kadar iyi olduğunu gösterecek ilk ciddi Avrupa testi.