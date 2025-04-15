Futbol Konseyi: Fenerbahçe, Galatasaray gibi oynayamaz yaşlı ve yavaş bir takım!

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Hürriyet yazarları Güntekin Onay, Mehmet Arslan, Fırat Aydınus ve Uğur Meleke, Futbol Konseyi'nde bu hafta yaşananları masaya yatırdı.

1-) Divan Kurulu’nda eski başkan Hasan Arat’a yumruk atılmasını, mâli tartışmaları ve olayları nasıl değerlendiriyorsunuz?

UĞUR MELEKE:GÖNDERiLENLERE VE ALINANLARA BAKIN

Beşiktaş son 3 başkan döneminde benzer şeyler yaşadı. Bence hepsi sorgulanmalıdır: 4 milyona Rıdvan’ı satıp, 5 milyona Bahtiyar’ı alanlar... Demir Ege aslan gibi oynuyorken onun pozisyonuna önce 4 milyona Onana, sonra 12 milyona Musrati’yi getirenler... Şu anda İspanya’da direkt oynayan Rosier’yi, Montero’yu, takımın en iyi stoperi Saiss’i gönderip, 5,5 milyona Uduokhai’yi alanlar... Serdar Saatçi’yi 2’ye satıp, o paraya Emrecan Uzunhan’ın bonservisinin yarısını alanlar... Sadece 20 profesyonel maçı olan Arroyo’nun bonservisine 6 milyon verenler... Son 4-5 yılda Beşiktaş’ın içinin boşaltıldığını düşünüyorum.

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FIRAT AYINDUS: SÜLEYMAN SEBA iYi Ki GÖRMEDi

Türk futboluna mal olmuş bu denli güzide ve köklü bir kulübün bünyesinde yaşanan bu nahoş olaylara bir futbolsever olarak üzülmemek elde değil. Beşiktaş’ın efsane başkanı Süleyman Seba iyi ki böyle bir sahneyi görüp şahit olmadı.

MEHMET ARSLAN: SAYGINLIĞA GÖLGE DÜŞÜRMEYiN

Saygı duyulacak bir teknik adamı var Beşiktaş’ın. Tam ‘Efendi Beşiktaş’ı temsil ediyor. Her takım kaybedebilir. Saha içindeki sorunları çözebilirsiniz ama kulübedeki Solskajer’in ulaştığı saygın duruşu divan kurulu toplantısında sergileyemiyor ve bir eski başkana yumruk atıyorsanız, o kazandığınız 3 puanlar sizin o saygınlığınızı geri getirmez. İstediğiniz gibi eleştirin ve hesap sorun Hasan Arat’a. Ama yumruklu saldırıyla Beşiktaş’ın saygınlığına gölge düşürmeyin.

GÜNTEKİN ONAY: YAŞANANLAR UTANÇ VERiCi

Beşiktaş'ın divan kurulunda yaşananlar üzücü hatta utanç verici. 60 yaşın üstündeki adamların sergiledikleri tavır, kullandıkları çirkin ifadeler hiç yakışık almadı. Beşiktaş Divan Kurulu saygın insanlardan oluşan bir yerdir ama başkanı Tevfik Yamantürk’ün çirkin sözleri temsil ettiği makamın seviyesinin yanından bile geçmemeli. Beşiktaşlılar birlik olmalı ki bu kötü günleri atlatabilsin.

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2-) Mourinho’nun Sivas’ta 4’lüye dönüşünü, beklerde Samuel-Mert ve önde Maximin-Talisca tercihlerini nasıl okursunuz?

MEHMET ARSLAN: iKi TAKIMIN KADRO YAPILARI BiRBiRLERiNDEN ÇOK FARKLI

Fenerbahçeli bir gazeteci büyüğüm, Tottenham galibiyetinden sonra, “Galatasaray bir Fenerbahçeli olarak beni komplekse soktu” demişti. Fenerbahçe ilk yarıdaki kötü oyunu ikinci yarıda iyiye çevirerek kazandı. Ama hangi değişikliği yaparsanız yapın Galatasaray’ın oynadığı o agresif futbola ulaşamıyor Fenerbahçe. Her Fenerbahçelinin istediği de o agresif yan. Ama yavaş ve yaşlı bir takım Fenerbahçe. O futbolu da bu takımdan beklemek haksızlık.

UĞUR MELEKE: MOURiNHO’NUN ELiNDEKi KADRO iSMAiL KARTAL’INKiNDEN DAHA iYi

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Şöyle bir iddiam var: Jose Mourinho’nun elindeki kadro, İsmail Kartal’ın geçen seneki kadrosundan daha iyi. Mourinho’nun bu kadronun genişliğinden faydalanması sadece onun mahareti değil, aynı zamanda futbolcularının da karakterli olmalarıyla ilgili. Hayatta alternatifin kadar iyisin. Fenerbahçeli futbolcusun, kulübeye bakıyorsun İrfan Can Kahveci var, Kostic var, Youssef En-Nesyri var, İsmail Yüksek var. İyi oynamazsan zaten kaybedersin formayı.

FIRAT AYDINUS: SiVAS DEPLASMANI BiR ÖNCEKi HAFTA TRABZON MAÇININ KOPYASI GiBiYDi

Aslında bu bakılırsa Sivasspor deplasmanı oyun olarak Trabzonspor maçının bir kopyası idi. İlk yarı kötü olan ve buna karşın ikinci devreye hızlı bir başlangıç yapan Fenerbahçe gördük. Skordaki farkın tek gole düşmesinin ardından, özellikle de 75. dakikadan sonra sıkıntılı anlar yaşadı sarı lacivertliler. Ancak kaleci Livakovic ile Talisca ve Tadic’in gösterdikleri performans son derece kritik olan Sivas deplasmanında üç golle üç puan almalarını sağladı.

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GÜNTEKİN ONAY: FENERBAHÇE ‘ORTA-KAFA: GOL’ OYUNUNDAN ŞiMDiLiK VAZGEÇTi

Jose Mourinho, solda Kostic, sağda Oğuz, üçlü savunma kurgusu ve çift santrforla oynadığı düzenden Trabzonspor maçının ikinci yarısından itibaren vazgeçti ve sonuç almayı başardı. Çünkü bundan önceki oyun ‘orta-kafa: gol’ oyununa dönmüştü. Mourinho şimdilik bunu bıraktı. Ayrıca Anderson Talisca’yı Dzeko’nun arkasında konumlandırarak ona özgürlük verdi ve sevdiği bölgede oynamasını sağladı. Fenerbahçe zaman zaman zorlansa da Talisca ve Tadic’in klasıyla sonuca gitti. Ve problem çözebilecek çok fazla alternatifi olduğunu gösterdi.

3-) Samsun’da rahat kazanan G.Saray’daki gelişimi bireylerin performansına mı yoksa taktiksel değişime mi bağlarsınız?

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GÜNTEKİN ONAY: GÜÇLÜ OYUNDA YUNUS, BARIŞ VE OSiMHEN’iN BÜYÜK PAYI VAR

Galatasaray'ın Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe karşısında oynadığı iyi futbol ve turu geçerek yarı finale yükselmesi teknik direktör Okan Buruk ve oyuncu grubu için adeta bir doping oldu. Sarı kırmızılılar kendilerini son 2 yıl şampiyon yapan fabrika ayarlarına geri döndü. Samsun’da cesur, öz güvenli, sahanın her yerinde baskı yapanve topu iyi kullanan bir Galatasaray vardı. Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz’ın Victor Osimhen’le birlikte bu güçlü oyunda büyük payları olduğunu da söylemek lazım.

MEHMET ARSLAN: OSiMHEN FENERBAHÇE’DE OLSAYDI BUGÜN ŞAMPiYONLUĞU KUTLUYOR OLURDU

Sahada ve antrenmanda ter döken futbolcu kardeşlerim ile teknik direktör Okan Buruk beni affetsin; onların emeklerine ve çalışmalarına saygı duyuyorum ama bu sezon şampiyonluk yarışının gidişatını belirleyen tek bir kahraman var: Victor Osimhen. Aidiyeti ve performansıyla hem takımı hem puanları hem golleri hem de ligi sırtladı götürdü. Saha içinde Galatasaray’ın kalbi oldu. Eğer Victor Osimhen, Fenerbahçe’de olsaydı bugün sarı lacivertliler şampiyonluğu kutluyor olurdu.

UĞUR MELEKE: GALATASARAY SON iKi MAÇTA FABRiKA AYARLARINA DAHA YAKINDI

Samsunspor kış transfer döneminden beri ciddi güç kaybetti. Kulübe alternatifi Ercan ve Laura ayrıldı. Ardından Noel tatilinden geç dönen Ntcham, Tait ve Dimata’nın daha az kullanılmaları ve form düşüşleri söz konusu. Ön liberoların ikisi birden, Bennaser ve Celil sakattı. Çok zayıf bir Samsun vardı sahada kısacası. Galatasaray da son iki müsabakada, Fenerbahçe ve Samsun önünde (Alvaro Morata fantezisiz) klasik 4-2-3-1 ile fabrika ayarlarına daha yakındı. Victor Osimhen de zaten sadece bu maçın değil sezonun belirleyici faktörü.

FIRAT AYDINUS: BEKLENENDEN RAHAT GEÇTi VE 3 PUAN iÇiN YETTiĞi KADAR OYNADI

Evet, Samsunspor maçı Galatasaray için beklenenden çok daha rahat geçti. Sarı kırmızılılar zor gözüken bu deplasmanda 3 puan için yettiği kadarıyla oynayıp kazanmasını bildi. Bu maç özelinde Yunus Akgün’ün sergilediği peformansa ayrı bir paragraf tabii ki açılabilir ama sezonun geneline baktığımızda Victor Osimhen faktörünün Galatasaray için ne kadar önemli olduğu yadsınamaz bir gerçek.

4-) Solskjaer'in “Bu takıma ilaç yetmez, kapsamlı bir ameliyat yapılması gerekli” görüşünü nasıl değerlendiriyorsunuz?

GÜNTEKİN ONAY: ÖNCE KENDi iŞiNi YAPSIN SONRA AMELiYATTAN BAHSETSiN

Solskjaer anlamsız tercihleriyle eldeki en büyük hedef Türkiye Kupası’nı Göztepe karşısında kaybetti. Yetmezmiş gibi ligde de haftalardır kazanamayan Samsunspor’u hâlâ geride bırakamadı. Norveçli teknik adam önce sahaya en güçlü takımı sürecek, İmmobile’nin performansını artıracak, takımını üst seviyede maçlara hazırlayacak, oyunu yukarıya taşıyacak, ondan sonra ameliyattan bahsedecek. Solskjaer’in bu ameliyatı yapabilecek kapasitede bir cerrah olup olmadığı tartışılır. Önce kendi işini yapsın.

MEHMET ARSLAN: SOLSKJAER KALIP KADROYU DEĞiŞTiRMELi

Başkan değişti, teknik adam değişti ama Beşiktaş’ın sorunları değişmedi. Yeni bir yapılanmaya ve kadro değişimine ihtiyaçları var. Bakın kadroya ve bu kadrodan kaç oyuncuyu Fenerbahçe ya da Galatasaray’da oynatırsınız diye düşünün. En fazla bir ya da iki. E o zaman nasıl başarılı olacak bu takım? Ben tek çare görüyorum; Solskajer’i takımın başında tutup onun görüşleri doğrultusunda yeni bir yapılanma. Son şansı bu Beşiktaş’ın. Aksi halde iki takımlı ligimiz hayırlı olsun.

FIRAT AYDINUS: SORUNU TEŞHiS ETTi VE ÇÖZÜMÜ AÇIKLADI

Puan tablosunun ilk beş sırasında yer alan takımlara üstünlük sağlayıp, Başakşehir ve benzeri maçlarda mücadeleden azim ve hırstan yoksun oynayan futbolcu topluluğu için Solskjaer çok açık ve net olarak teşhisi koymuş. “Bu takıma ameliyat gerekli” cümlesi, “Önümüzdeki sezon itibarıyla eğer benimle devam edilecekse bu takımda köklü bir revizyon şart” düşüncesinin bir ifade şekliydi.

MEHMET ARSLAN: BiRÇOK OYUNCU EMEKLi GENERAL KIVAMINDA

Yıllar önce Ralf Rangnick, Manchester United için çok benzer bir teşhis yapmıştı: “Bu takım antrene edilemez. Bu takıma ilaç yetmez, açık kalp ameliyatı gerekli...”O Manchester’ın da hocalığını yapan Solskjaer’in şanssızlığı galiba, yine benzer şekilde antrene edilmesi zor bir oyuncu grubuyla İstanbul’da. Beşiktaş’ta birçok oyuncu emekli general kıvamında. Top varsa var, topsuz oyunda kayboluyorlar. Savaş eksik, mücadele eksik, mağlubiyete isyan yok, itiraz yok. Yani Solskjaer’in tespiti doğru.