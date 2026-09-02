Futbol Konseyi: 'Fatih Tekke istifa ile kendi sonunu hazırladı!'

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Hürriyet yazarları Güntekin Onay, Mehmet Arslan, Fırat Aydınus ve Uğur Meleke, Futbol Konseyi'nde bu hafta yaşananları masaya yatırdı.

1-) Beşiktaş gol atamadan kaybettiği 2 maç sonrası Çorum’a patladı, Vlahovic hat-trick yaptı. Çorum performansını ve kurayı nasıl yorumlarsınız?

GÜNTEKİN ONAY: MARSiLYA’YI YENEREK BAŞLAMAK ÇOK ÖNEMLi

Vlahovic'in başlangıcı fiziksel olarak yüzde 100 olmamasına rağmen muhteşem oldu. Oyuncu çok karakterli ve çok istekli. Ayrıca Olaitan da pres yapıyor, top kazanıyor, adam eksiltiyor ve asist yapıyor. Salih de defansif görevlerini kusursuz yerine getiriyor. Trossard da form tutunca Beşiktaş daha can yakıcı hale gelecek. Zaman zaman telaş ve basit top kaybı şu an en büyük eksiklik. Beşiktaş Avrupa’da çok zor bir kura çekti. İç sahada Marsilya karşısında kazanarak başlamak hem puan hem de Avrupa’daki öz güven açısından çok önemli.

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FIRAT AYDINUS: OYUN VE GOL iŞTAHI AVRUPA’YA TAŞINMALI

Çorum FK karşısındaki 6-2’lik skor ve özellikle hücumdaki üretkenlik, Beşiktaş’ın öz güven kazanması açısından önemli. Vlahovic ise Türkiye hesabını çok güçlü açtı. İlk maçtaki hat-trick, Beşiktaş adına sadece üç gol değil, aynı zamanda önemli bir psikolojik kazanç. Avrupa’da Beşiktaş’ı ciddi rakipler bekliyor. Özellikle deplasman performansı çok belirleyici olacak. Şimdi önemli olan, Çorum karşısındaki gol ve oyun iştahını Avrupa’ya taşıyabilmek. Bunu başarırsa Beşiktaş, Avrupa Ligi’nde sadece mücadele eden değil, hedef koyan bir takım olabilir.

MEHMET ARSLAN: F.BAHÇE MAÇI BEŞiKTAŞ iÇiN PSiKOLOJiK EŞiK

İddia ediyorum zorluk derecesi düşük maçlarda Beşiktaş’ın böyle gollü galibiyetlerini daha çok izleyeceğiz. Özellikle Dusan Vlahoviç’i. Ama zorluk derecesi yükseldikçe Beşiktaş için sorun başlar. Fenerbahçe maçı bir tür test olacak onlar için. O maçı aldıkları takdirde psikolojik eşiği de geçecekler. Ama Beşiktaş’taki gelişmenin de farkına varmalıyız.

Avrupa Ligi’ne gelince, gerçekten güçlü rakiplerle eşleştiler. Ama asıl başarı da buradan çıkmak değil mi?

UĞUR MELEKE: VLAHOViC TÜM SPORSEVERLERE KEYiF VERDi

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Dusan Vlahovic sadece Beşiktaşlılar’a değil bence tüm sporseverlere keyif verdi. Çok arzulu, çok hareketli, çok iştahlı. Yanlış saymadıysam 10 akının içinde vardı, Orkun topu her ayağına aldığında buldu onu neredeyse. Ayrıca Beşiktaş’ın iyi oyununa dönmesinde Salih-Olaitan’ın aynı anda sahada olmaları ve geri kazanma hızları çok önemliydi. Beşiktaş’ı izlerken şunu düşünmeden edemiyorum: Amerika’da milli takım 11’inde Salih-Orkun bir arada düzenli oynasalar daha iyi sonuç almaz mıydık?

2-) Trabzon'da kaotik hafta Diyarbakır’da da sürdü. Ferençvaroş maçı sonrası istifası kabul edilmeyen Fatih Tekke ile yollar ayrıldı? Yorumunuz nedir?

MEHMET ARSLAN: TEKKE BU SEZON ANLAMSIZ BiR DESTEK ARAYIŞINA GiRDi

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Geçtiğimiz sezonun yıldız teknik adamıydı Fatih Tekke. Ama bu sezon özellikle Ferençvaroş maçından sonra anlam vermediğim bir destek arayışına girdi. İstifa etti. Bunun oyuncular üzerinde yaratacağı etkiyi belki de hiç hesaplamadı. Kanıtlayamam ama istifasını kabul görmeyeceğini biliyordu belki de. Böylece oyuncular üzerindeki etkisini artırmayı planladı. Ama doğru olanı yapmadı. Saçma sapan bir güven problemi yarattı kendi ismi üzerinde. Ya istifa eder giderseniz ya da göreve devam edersiniz. O istifa ile kendi sonunu hazırladı hoca. Gerçekten çok yazık oldu. Ama yönetime de başka seçenek bırakmadı.

GÜNTEKİN ONAY: SEZON BAŞLANGICI SALAH’A RAĞMEN BEKLENDiĞi GiBi OLMADI

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Trabzonspor'da sezon başlangıcı Salah’ın gelişiyle birlikte yakalanan büyük havaya rağmen beklenildiği gibi olmadı. Özellikle Onuachu’nun eski formundan çok uzakta kalması Augusto ve Oluai gibi oyuncuların yerinin dolmaması Trabzonspor’u olumsuz etkiledi.

Fatih Tekke’den benim beklentim çok daha cesur ve agresif bir futbol oynatmaya çalışmasıydı. Trabzonspor’un genlerinde hiçbir rakipten çekinmeden kazanmak için oynamak vardır. Fatih hoca, kılı kırk yarıyor, çok fazla düşünüyor ve genellikle de maalesef bardağın boş tarafına bakıyor. Halbuki Trabzonspor, Ferençvaroş’tan veya puan kaybedilen Kasımpaşa ile Amed’den daha kötü bir kadroya sahip değil. Belki Muhammed Salah’a rağmen bu kadro şampiyonluk için yetmeyebilir. Ancak daha cesur ve ofansif oyunla ligdeki takımları yenebilecek gücü fazlasıyla var.

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UĞUR MELEKE: KEŞKE SAKiN KALSAYDI, KENDi iSMiNi TARTIŞILIR HALE GETiRDi

Fatih Tekke değerli bir genç teknik adam. Önünde umarım upuzun ve başarılı bir kariyer var. Ancak keşke Budapeşte gecesi bir karar açıklamak yerine sakin kalsa, üzerine bir yatsa, ya da varsa fikrine güvendiği arkadaşlarıyla paylaşsaydı düşüncesini. Kendi kendine ismini tartışılır hale getirdi ve ilk kötü sonuçta da kendi sonunu hazırladı maalesef.

Ben toparlanmış bir Trabzonspor’un Konferans Ligi’nde rahatlıkla son sekiz, hatta son dört için aday olabileceğini düşünüyorum. Kulüp kendine Avrupa’da hedefler koymalı.

FIRAT AYDINUS: TRABZONSPOR’DAKi SORUN FATiH TEKKE’DEN DAHA BÜYÜK

Trabzonspor'da kaotik hafta maalesef Diyarbakır’da da devam etti. Ferençvaroş maçından sonra istifa eden Fatih Tekke’nin istifasının yönetim tarafından kabul edilmemesi, bana göre zaten başlı başına bir yönetim zaafıydı. Çünkü bir teknik adam “Ben bu sorumluluğu taşıyamıyorum” diyerek istifa ediyorsa, birkaç gün sonra onu yeniden takımın başına gönderip Amedspor maçına çıkarmak çok sağlıklı bir yönetim modeli değil.

Fatih Tekke’nin de elbette sahadaki sonuçlarda sorumluluğu var. Fakat ayrılması belki bugün için bir sonuçtur ama Trabzonspor açısından asıl çözülmesi gereken problem Fatih Tekke’den çok daha büyük.

3-) 18 yıllık Devler Ligi özlemini bitiren F.Bahçe ligde de moral buldu. F.Bahçe’nin Samsun performansını ve Devler Ligi kurasını nasıl değerlendirirsiniz?

FIRAT AYDINUS: DEVLER LiGi’NE DÖNMEK DEĞiL KALICI OLABiLMEK ÖNEMLi

Fenerbahçe 18 yıllık UEFA Şampiyonlar Ligi özlemine son verdikten sonra Samsunspor gibi zor bir deplasmandan galibiyetle dönerek önemli bir iş yaptı. Çünkü Avrupa maçının ardından ligde konsantrasyonu kaybetmek çok kolaydır. Fenerbahçe bunu yapmadı ve moralini üç puanla pekiştirdi.

Şampiyonlar Ligi kurasına baktığımızda ise sarı lacivertlileri çok ciddi bir sınav bekliyor. Büyük takımlarla oynayacak olmak elbette dezavantaj ama Şampiyonlar Ligi zaten bu seviyede bir organizasyon. Fenerbahçe’nin hedefi sadece Devler Ligi’ne dönmek değil, orada kalıcı olduğunu göstermek olmalı.

Asıl soru şu; Fenerbahçe, Avrupa’nın yüksek temposuyla Süper Lig’in yoğun fikstürünü aynı anda kaldırabilecek mi? Kadro derinliği ve rotasyon kalitesi burada belirleyici olacak. Eğer bunu başarabilirse Fenerbahçe, bu kurada sürpriz yapabilecek bir takım olabilir.

MEHMET ARSLAN: F.BAHÇE’NiN BiR YANI GÜÇLÜYKEN ARTIK DiĞER YANI AKSAMIYOR

Dengeli bir takım Fenerbahçe artık. Bir yanı güçlüyken diğer yanı aksamayan, uyum yakaladığında da istediğini alan bir takım. Şüphesiz çok daha iyi olacaklar. Ama Samsunspor maçı için bir noktanın altını çizeyim. O maçta (Lyon maçının da etkisi var tabii ki) temposu çok düşüktü. Bu tempoyu yükseltmeli Fenerbahçe. Bunun altını çizerken sol kanat hariç demeliyim. Bir iki kelime de İsmail Kartal için. İki hafta önce ‘Fenerbahçe, Kartal eleştirileri ile travmasını kendi yaratıyor’ demiştim. Ne mutlu ki haklı çıktım. Bravo hocam.

UĞUR MELEKE: F.BAHÇE LYON GiBi BiR MARKAYI ELEYiP MÜTHiŞ BiR iŞ BAŞARDI

Fenerbahçe'nin Lyon deplasmanından Devler Ligi bileti çıkarması müthiş iş. Samsun karşısında da bu rüzgarı korudular.

Şampiyonlar Ligi’nde tam 13 kez gruplardan çıkmış, iki kez yarı final oynamış büyük bir markayı saf dışı etti sarı lacivertliler. Kurada da sekiz rakibinin UEFA katsayı ortalaması 74,6... Mesela İnter’in, Real Betis’in rakiplerinin katsayı averajı 80’in üzerinde. LASK Linz, Shakhtar Donetsk, Slavia Prag maçlarından çıkarılacak minimum 7 puan, ilk 24 için çok büyük avantaj sağlayacaktır.

GÜNTEKİN ONAY: KEREM’iN YOKLUĞUNDA OĞUZ FENERBAHÇE’YE iLAÇ GiBi GELDi

Fenerbahçe ilk yarıdaki futbolu ile rakibin de hatalarından ve yetersizliğinden faydalanarak Samsun’dan 3 puanı aldı. Her şeye rağmen Avrupa dönüşündeki deplasmanlar kolay değildir. Özellikle sol kanatta hem Lyon maçında hem de Samsun’da Oğuz Aydın ile Archie Brown’un performansı F.Bahçe için büyük kazanç. Kerem’in yokluğunda Oğuz adeta ilaç gibi geldi ve Fenerbahçe’ye güç kattı. Vedat Muriç’in de santrfor olarak katkısı şu an için beklentileri karşılıyor.

F.Bahçe Asensio’nun da dönüşüyle, Lukaku’nun katılımıyla hücumda problem yaşamaz. Şampiyonlar Ligi hiçbir maç kolay değil.

Şampiyonlar Ligi hiçbir maç kolay değil. Özellikle iç sahada en az 8 veya 10 puan toplamak hedefe ulaşmak için şart. Gian Piero Gasperini yönetimindeki Roma, Serie A’ya çok iyi başladı ve İstanbul’da tehlikeli olabileceğini gösterdi.

4-) Galatasaray, Göztepe önünde ilk devrede zorlandı ama 2. yarıda 3 puanı kazandı. Batrakov, Devler Ligi kurası ve Leao için görüşleriniz neler?

UĞUR MELEKE: 2 DEVREDE GECE iLE GÜNDÜZ GiBi FARKLI 2 G.SARAY VARDI

Galatasaray'ın Göztepe önünde iki devre performansı gece ile gündüz gibi farklıydı. İlk 11’inin boy ortalaması 1,88 olan ligin en uzun takımına karşı Galatasaray 45 dakikada 36 uzun top attı, 19 da orta yaptı. Devreden sonraysa doğru oyuna döndüler, topu yere indirdiler ve kazandılar. Ben top yere indikten sonra akınların içinde sıkça Aleksey Batrakov’u gördüm. Elbette adaptasyon süreci olacaktır ama kumaşı belli ki iyi. Rafael Leao’nun da Serie A’da 300, milli takım ve Avrupa’da 50’şer maçı var. 27 yaş için deneyimi olağanüstü.

MEHMET ARSLAN: ViCTOR OSiMHEN ÇIKINCA GERiYE GALATASARAY’DAN NE KALIYOR?

Göztepe karşısında alışık olmadığımız bir Galatasaray vardı. Önde baskı ile rakibi bunaltan Galatasaray, Göztepe’nin uzun topları ile tüm ezberleri bozulan bir takıma dönüştü. Orta alan üretmekten uzaklaşıverdi. Ve hep altını çizdiğim ve aslında tehlikeli bir durum olan Victor Osimhen takımına dönüştü. O maçı izledik, Osimhen’i çıkarın geriye ne kalıyor Galatasaray’dan. Ben şu anki gidişi olumsuz yorumluyorum. Umarım yeni takviyeler düşüncemi değiştir.

FIRAT AYDINUS: RAFAEL LEAO LiGDE DENGELERi DEĞiŞTiREBiLECEK BiR OYUNCU

Galatasaray ilk yarıda Göztepe karşısında istediği oyunu ortaya koyamadı. Ancak 2. yarıyla birlikte oyunun kontrolünü eline aldı ve kalite farkını yansıtıp 3 puana ulaştı.

Şampiyonlar Ligi’nda G.Saray’ı kolay bir fikstür beklemiyor. Barcelona ve PSG gibi Avrupa’nın en üst seviyesindeki takımlarla karşılaşacak olmak ciddi bir sınav. Fakat sarı kırmızılılar bu organizasyonda artık sadece yer alan değil, iddiasını ortaya koyan bir takım.

Batrakov ilk maçında önemli sinyaller verdi. Ancak G.Saray’ın Devler Ligi seviyesinde ne kadar katkı alabileceğini zaman gösterecek. Leao da sürati, adam eksiltme becerisi ve açık alandaki etkinliğiyle ligde dengeleri değiştirebilir.

GÜNTEKİN ONAY: HALA RiTMiNi BULAMADI AMA OSiMHEN GiBi BiR CANAVARI VAR

Galatasaray hâlâ ritmini bulabilmiş değil. Özellikle top rakipteyken sorun yaşıyorlar. Ancak Osimhen gibi süper atletik ve kazanma hırsı ile dolu bir canavara sahipler.

Osimhen’in açık konuşalım ligde bu formunu devam ettirdiği sürece gol atmayacağı maç yok. Rafael Leao’nun gelişi Galatasaray’ın hücum gücünü kuşkusuz çok yukarıya çekecektir. Özellikle Leao, Osimhen ve Sane üçlüsü Şampiyonlar Ligi’nde açık alanda her rakibi zor durumlara düşürür.

Aleksey Batrakov’a gelince; ben fiziksel olarak bu size’daki oyuncuları çok fazla tutmuyorum. Teknik kalitesi ve oyun zekası yüksek. Okan Buruk onu doğru kullanır ve uyum sorunu yaşamazsa tabii ki faydalı olur.

G.Saray’ın Devler Ligi kurası çok kolay değil. Lizbon deplasmanı Aston Villa, PSG ve Barcelona kazanılması son derece güç maçlar. Son hafta AEK deplasmanı da zorlayıcı olabilir.