Futbol Konseyi | Evde oturan yabancının kime ne faydası var?

1- Beşiktaş-Sivas maçında yılın belki de en enteresan kırmızı kartı gösterildi. ‘Golden önce top taca çıktı-çıkmadı’ tartışmalarını ve Hakan Arslan’a gösterilen kırmızı kartı nasıl değerlendiriyorsunuz?

2- Bazı kulüpler, takım kadrolarını 35 çıkaran TFF’ye, “Genç oyuncu almak yerine, kadro dışı olan yabancıları oynatalım” çağrısında bulundu. Bu görüşe katılır mısınız?

3- Sezon başı F.Bahçe ağır favori görünüyordu ama şimdi G.Saray, Beşiktaş, Alanya ve Gaziantep’e geçildi. ‘Yarışta kartlar yeniden dağıtıldı’ diyebilir miyiz?

4- G.Saray, Trabzon’da önemli bir galibiyet aldı ve liderlik koltuğuna oturdu. Terim’in kenarda olmadığı 2. maçı da kayıpsız geçtiler. Bu galibiyeti nasıl okumalı?

5- G.Saray-Onyekuru iddiaları iyice ciddiye bindi. 2018- 19 sezonundaki şampiyonlukta kilit rol oynayan Onyekuru’nun gelmesi G.Saray’a güç katar mı?

6- Trabzonspor, Abdullah Avcı’yla ilk kez yenildi ama yerel medya çok öfkeli. Sizce Avcı’nın oynattığı futbol ve skorlar bu kadar tepkiyi hak ediyor mu?

MEHMET ARSLAN

'GİT HAKEMDEN HESAP SOR' DEDİLER

1- O top gol olmasa tartışılacak mıydı? Hayır. Her hafta birini idam ediyoruz. Hata yapmıyorlar mı hakemler? Yapıyorlar. Bana göre de o top taç. Ama 90 dakikayı bir taç üzerinden mi okuyacağız? Yapmayın bunu. Geldiğimiz hale bakın! Hakan Arslan da dayanamadı, gitti hakeme hesap sordu. Çünkü birileri onun eline telefonu uzatıp “Git, hesap sor” dedi. Hangisi daha büyük hata? Taç mı, o telefonu oyuncuya vermek mi? Bakın, kimse kimsenin yolunu kesmiyor. Bazen gerçekten büyük hakem hatası yaşıyoruz. Bazen de küçücük hatayı, başarısızlığı örtmek için kullanıyoruz. Ben bazı başkanların, “İyi ki hakem hatası var. Yoksa ne yapardık!” diye hatalara şükrettiklerini düşünüyorum.

TFF'YE ÇOK ÖNEMLİ BİR ÖNERİM VAR

2- “Bana bunlarla gel” diye bir söz var ya hani. Aynen öyle. Futbolun önünü açan yeni fikirlerle gelin. Çok doğru bir tespit. Hem kulüplerin eli rahatlar hem de o kadar para boşa gitmez. Düşman yaratarak taraftarının gözünde kendini aklamak dışında bu tür tartışmalara bir parça zaman ayırabilse başkanlar ve teknik adamlar, kim bilir daha ne güzel önerilerle karşılaşacağız. Ben sonuna kadar destekliyorum. Ama bir önerim var TFF’ye: Ligin ikinci yarısında Covid’den dolayı bir takım sahaya çıkamazsa hükmen yenik sayılacak. Covid testleri tek bir merkezden yapılmaz ve TFF kontrolünde olmazsa çok başları ağrır. Benden uyarması.

F.BAHÇE YARIŞTA YALNIZ OLMADIĞINI GÖRDÜ

3- F.Bahçe ligin yine favorisi. Ama sezon başı sıkıntı yaşayan G.Saray ve Beşiktaş’taki toparlanma onların yalnız olmadığını gösterdi. F.Bahçe neden favori? Çünkü ligin en kaliteli oyuncuları ve en derin kadrosu onlarda. Ama bu her zaman avantaj demek değil. Böyle bir kadroya sahip olmak, ligin en büyük egosuna ve en büyük kaprislerine sahip olmak da demek aynı zamanda. Erol Bulut ve Emre Belözoğlu’nun becerisi işte burada ortaya çıkacak. Bu kadronun keskin köşelerini ne kadar doğru yumuşatabilirlerse, o oranda etkili ve başarılı olacaklar.

TERİM TAKIMINI ÇOK İYİ HAZIRLAMIŞ

4- ‘Terim tribünden avladı’ başlığı ile duyurdu Hürriyet, Trabzonspor galibiyetini. Çok doğru bir başlıktı. Sahada Trabzonspor’un tüm zaaflarını iyi analiz etmiş bir Galatasaray vardı. Belli ki Terim hafta içi rakibe karşı hem çalışmış hem de takımını iyi çalıştırmış. Nerede çoğalmaları gerekiyor, Trabzon nerede aksıyor, çok iyi biliyorlardı. Hep söylediğim de bu. Eğer Terim saha içine odaklanırsa bu ligde onun bileğini bükecek çok az takım var. Bu ligi yemiş, yutmuş bir futbol adamı.

ONYEKURU İLE 2 KAT HAZIRLANIR

5- Onyekuru'nun yapacağı katkı yadsınamaz. Geldiği anda bir iki değil, iki transfer yapar G.Saray. Onyekuru kanada geçtiğinde forvet arkasına Arda geçer. Takımın hızı ve teknik anlamda yaratıcılığı da ikiye katlanır. Onyekuru’nun yanına, savunmadan pas yaparak çıkabilen bir stoper de alabilirlerse bu kez bir adım da öne geçer G.Saray.

AVCI BU KADAR KOLAY HARCANMAMALI

6- Avcı gibi teknik adamlar süre ve güven ister. 7 maçta 1 yenilgi almış bir hocayı bu kadar kolay harcamamalısınız. Başka biri gelse her şey değişecek mi? Bunu kaç defa yaptı Trabzonspor? Ama sonuç hep hüsran oldu...

UĞUR MELEKE

CITY 11 MİLİMLE ŞAMPİYON OLDU

1- Tepeden kamera açısı olmadığı sürece o topun yüzde yüz çıkıp çıkmadığını bilmemiz mümkün değil. İngiltere Premier Ligi’nde Manchester City, iki sezon önce şampiyonluğu Liverpool maçında 11 milimetresi çizgiyi geçmeyen topun yardımıyla kazandı. Tarih böyle anlarla dolu. Hakan Arslan gibi son derece deneyimli bir futbolcunun, önünde koskoca bir devre varken böyle bir kırmızı kart görmesi amatörce. İkinci sarı kart gösterilirken hakemin elini filan tutan var, hakem Arda Kardeşler’in dağılması da amatörce. Ama esas amatörlük; ona o cep telefonunu verende. Ben Sivasspor yönetiminin yerinde olsam, o cep telefonunu futbolcuya vereni cezalandırırdım esas. O telefonu veren ihanet etmiştir çünkü takımına ve kulübüne.

35'E ÇIKARILMASI DOĞRU KARAR

2- Kadro hacimlerinin 35’e çıkarılması doğru karar. Bir futbolcunun kulüpte kontratlı olup oynayamaması zaten aptalca. Ayrıca 2000 ve üstü doğumlu oyuncuları bu 35 kişilik listeye yazmadan da dilediğinizde oynatabiliyorsunuz. Orada da sıkıntı yok. Kulüplerin elindeki liste dışı yabancılara sadece pandemi sezonuna özgü olarak lisans çıkarılması düşünülebilir pekala. Mesela geçen sezon Linnes’in, bu sezon da Boyd’un 4 ay evinde oturmasının kime ne faydası var ki?

G.ANTEP, BEŞİKTAŞ VE G.SARAY ŞU AN ÖNDE

3- Şu anda Süper Lig’de liderin 13 puan gerisinde 16’ncı sırada bulunan Başakşehir’in bile halen şampiyonluk adayı olduğunu düşünüyorum ben. Süper Lig zaten 3 sezondur fena halde rekabetçi. Bir de bu yıl 42 haftalık ekstra ekstra uzun bir maraton. Bence yolda defalarca değişecek bu ‘favori’ tanımı. O yüzden F.Bahçe de pekalâ yarışın içinde. Tabii ki tünelin sonunu görebilmeleri için futbollarını geliştirmelerini gerekiyor. Şu anda Gaziantep, Beşiktaş ve G.Saray oyun olarak diğerlerinin önüne çıkmış durumdalar.

18 AS OYUNCUNUN OLDUĞU BİR TAKIM G.SARAY

4- Fatih Terim belki kenarda değil ama bu geniş kadroyu yaratan da o. Aslında sezon başı planları Arda, Belhanda, Feghouli, Falcao, Babel gibi deneyimlilerle yürümekti. Ama arızalarla karşılaşınca Oğulcan, Emre Akbaba, Emre Kılınç’ların üzerine yeni bir yapı inşa etti. Şimdi deneyimlilerle gençleri harmanlayan geniş bir kadro var elinde. Kimsenin yedek hissetmediği, 17-18 tane ası olan bir kadro. Trabzon maçında da Oğulcan’ın ön plana çıkması bu yapılanmanın ürünü.

HENRY ONYEKURU BU LİGİN PANZEHİRİ GİBİ

5- Bu sezon enteresandır 3 büyüklerde bu tip oyuncu kıtlığı var. Beşiktaş’ta Larin, Galatasaray’da Oğulcan-Emre Akbaba, Fenerbahçe’de Thiam-Mert zaman zaman kanat oynuyorlar yokluktan. Bu ligde de koşuyla savunma arkasına sarkan topçuyu seviyoruz, başka hiçbir üst düzey Avrupa liginde iş yapmayan Garry Rodrigues burada iş yapıyor mesela. Onyekuru da öyle. Bu ligin panzehri gibi. Bence bir alternatif oyun planı olarak katkı sağlar Galatasaray’a.

TRABZON'UN TRANSFERE İHTİYACI VAR

6- Trabzonspor, Erzurum ve A.Gücü’nü yendiğinde de oyun olarak zaten daha iyi olan taraf rakipleriydi. Abdullah Avcı pragmatik bir oyun benimsedi, üç tane 1-0’lık galibiyet içeren iyi de bir seri yakaladı. Ancak bu oyun tabii ki yarış için yetmez. Belki de Avcı da dominant bir oyun oynatmak istiyordur ama bunun için transfere de ihtiyacı var.

GÜNTEKİN ONAY

YAŞANANLARIN SEBEBİ GÜVENİN SARSILMASI

1- Hakan Arslan’a telefonu verip dolduruşa getiren kim ise atılmasının sorumlusu da o. Ayrıca taç mı, değil mi kararını verecek kişi de maçın hakemi değil. O pozisyon Arda Kardeşler’in sorumluluk alanında bulunmuyor. Dünyanın hiçbir yerinde santimlerle çıkıp çıkmadığı tartışılan bir pozisyon bu kadar konuşulmaz. Kaldı ki 21 kulüp de çoğu zaman hakemlerden şikayet ediyor. Ne yazık ki tüm bu yaşananların sebebi ülke futbolunda güven duygusunun sarsılması.

PANDEMİYE ÖZEL İZİN VERİLEBİLİR

2- Bu öneri gayet mantıklı. Ancak kulüpler söz konusu kadro harici oyuncularından ne derece verim alabilir? Bu da bir soru işareti. Pandemi sürecinde sezon sonuna kadar geçici bir çözüm olabilir

F.BAHÇE'NİN FAVORİ SAYILMASI YANLIŞTI

3- Fenerbahçe geçen sezonu 7’nci bitirdi ve yeni bir teknik adamla çok sayıda transfer yapıp yepyeni bir takımla sezona girdi. Ağır favori olarak gösterilmesini doğru bulmuyordum. Şu anda da 26 maç daha varken yarıştaki takımlardan birini öne çıkarmayı hatalı bir yaklaşım olarak görüyorum. Güçlü oyun, istikrar ve kadro devamlılığı takımları yarışta öne çıkartır. 12 maçlık yoğun ocak-şubat fikstüründen en az kayıpla çıkacak takım bu yarışta avantajlı olacaktır.

FATİH TERİM'İN ELİ GÜÇLENDİ

4- Galatasaray, Trabzon karşısında sahanın hakimiydi ve oturmuş bir oyunu var. Santrfor pozisyonu dışında sorunları yok. Alternatif oyuncuların da iyi performans veriyor olması Fatih Terim’in elini güçlendirdi. Ligin devamında Ryan Babel, Radamel Falcao, Etebo gibi isimlerden de verim alınırsa Galatasaray şampiyonluk yarışın en kuvvetli adaylarından biri olur.

ONYEKURU'YA HİÇ GEREK YOK

5- Onyekuru, geçen sezon da Monaco da şans bulamayıp ikinci yarıda Galatasaray’a kiralanmıştı. 2018-19 sezonu performansının çok gerisindeydi. Geçen sezon sadece 1 gol attı. Ayrıca 4 aydır da futbol oynamıyor. Aynı pozisyonda forma giyen Arda, Babel ve Emre Kılınç varken riskli ve gereksiz bir transfer olur

AVCI İLK GELDİĞİNDE TAKIM NE HALDEYDİ, UNUTMAYIN!

6- Abdullah Avcı, çok gol yiyen Trabzonspor’un takım savunmasını tamir ederek işe başladı. Takımın orta sahasında yaratıcı oyuncular yok. Hücumda pozisyon üretmekte çok zorlanıyorlar. Mevcut kadro yapısından şu an için güçlü bir oyun çıkartmak mümkün değil. Şu unutulmasın ki Avcı göreve geldiği gün Trabzonspor, 8 maçta sadece 1 galibiyet almıştı ve 17’inci sıradaydı. 0.75 olan maç başı puan ortalaması Abdullah Avcı döneminde 2’ye çıktı.