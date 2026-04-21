Futbol Konseyi: 'Bu kayıplar esas taraftarda travmaya yol açıyor'

Hürriyet yazarları Güntekin Onay, Mehmet Arslan, Fırat Aydınus ve Uğur Meleke, Futbol Konseyi'nde bu hafta yaşananları masaya yatırdı.

1-) Lider G.Saray, F.Bahçe’nin puan kaybettiği haftada hata yapmadı. Sarı kırmızılıların G.Birliği performansını ve İcardi tercihini nasıl buldunuz?

MEHMET ARSLAN: OKAN BURUK'UN HAKKINI TESLİM ETMEK LAZIM

Galatasaray son 3 haftadır performansının çok altındaydı. Ama haklarını teslim edelim, yeterli bulursunuz, ya da bulmazsınız, ligde bir oyun planı ve felsefesi olan, kadro kalitesi Türkiye Ligi’nin üstünde tek takım. Üstelik bu seviyeleri defalarca oynamış tecrübeleri de var. Berabere kalmaları bile onlar için sürpriz. Mauro İcardi tercihine gelince... Performansı galibiyeti getirdi. Onu hazırlayan ve güvenip sahaya süren Okan Buruk’un da hakkını teslim edelim.

GÜNTEKİN ONAY: GALATASARAY KARARLI VE DİSİPLİNLİYDİ

Kocaeli beraberliğinin ardından Okan Buruk’un kadroda bazı değişiklikler yapması ve özellikle de İcardi ile başlaması Galatasaray açısından sahaya olumlu yansıdı. İcardi her ne kadar fiziksel olarak yetersiz olsa da, pozisyon bilgisi son derece yüksek birinci sınıf bir golcü. Maçın başında yaptığı koşu ve attığı gol de bunun göstergesiydi. Osimhen yoksa her koşulda İcardi santrfor pozisyonunda oynar. Barış ne kadar güçlü ve çalışkan olursa olsun, asla bir santrfor bitiriciliğine sahip değil. Ayrıca Yunus’un da etkili oyunu 3 puanı getirdi. Hepsinden önemlisi Galatasaray kararlı ve disiplinliydi.

FIRAT AYDINUS: 3 PUANDAN ÇOK DAHA FAZLASINI KAZANDI

Bu tür maçlar Galatasaray’ın şampiyonluk refleksinin ne denli güçlü olduğunu gösteriyor. Fenerbahçe puan kaybetmişken maç kazanmak, sadece 3 puan almak değil, psikolojik üstünlüğü de geri almak anlamına geliyor. Çok iyi bir oyunla olmasa da şampiyonluk yarışında hata yapmama becerisi göstererek haftayı 3 puanla kapatan sarı kırmızılılar bu tür maçların zirve yarışının kaderini tayin ettiğinin bilincinde. Bu maçta İcardi tercihi bir kez daha gösterdi ki, Osimhen’in yokluğunda elinde onun gibi bir oyuncun varsa, her zaman sahada olmalı.

UĞUR MELEKE: ICARDI SADECE BU TİP MAÇLARA UYGUN

Okan Buruk’un Gençlerbirliği’nin Başakşehir görüntüsüne bakarak maç planı yaptığını düşünüyorum. Kırmızı-karalar Başakşehir önünde ilk devrede dağılmış, 3-0 geriye düşmüş, buna rağmen de kaleci Velho yıldızlamıştı. Okan Hoca da takımının üçüncü bölgede oynayacağını tahmin ederek İcardi ile başladı, verim de aldı. Ancak İcardi’nin mevcut fiziksel seviyesiyle ancak bu tip maçlar için uygun olduğu kanaatindeyim. Trabzon’da olduğu gibi fiziksel seviye yükseldiğinde kayboluyor zira.

2-) F.BAHÇE bu sezon 3. kez uzatma anlarında yediği golle 2 puan bıraktı. Sarı lacivertlilerin bu travmayı tekrar yaşamasının temel sebebi ne?

FIRAY AYDINUS: UZATMALARDA GELEN GOLLER ÖZEL OLARAK İRDELENMELİ

Bu durum ne genetik ne de tek başına bir suçluya indirgenecek kadar basit bir sorun değil. Mental faktörler, oyun yönetimi, teknik kadro kararları ve bireysel oyuncu hatalarının tümünü kapsayan sebeplerin doğurduğu bir sonuç. Bu kayıplar hangi takımlar karşısında yaşandı? Yenilen goller duran toplardan mı yoksa akan oyundan mı geldi gibi parametreler irdelenmeli. Açıkçası şampiyonluk mücadelesindeki en kritik maçların uzatma dakikalarında yenen goller nedeniyle yaşanan kayıplar, futbolcu, teknik heyet ve yönetimden ziyade Fenerbahçe taraftarlarında travma yaratıyor ve sorunlara yol açıyor.

MEHMET ARSLAN: FENERBAHÇE İYİ OYNAMIYOR, SADECE MÜCADELE EDİYOR

Sevgili Ufuk Kaan Karacan’ın sözlerini tekrarlayayım: “Fenerbahçe yönetimi gelecek sezon bilet fiyatlarına zam yapmasın. Yapmasın ki, taraftar zamla harcayacağı parayı psikologlara ödesin.” Fenerbahçe taraftarının dayanacak hali kalmadı çünkü. Bir takım golcüsüz de oynayabilir ve şampiyon da olabilir. Ama bir oyun planı, felsefesi olur. 3 haftadır söylüyorum; “İyi oynamıyorlar, sadece mücadele ediyorlar” diye. Rizespor maçında da şapka düştü, kel göründü. Fenerbahçe İ-Y-İ OYNA-MI-YOR. Oynamazsanız kaybedersiniz. Sorunun yanıtı: Teknik kadro ve futbolcular.

UĞUR MELEKE: TEDESCO İYİ HOCA AMA CV'SİNDE BU TİP BİR TAKIM DENEYİMİ YOK

Ben Fenerbahçe’nin bu tip kayıplarını iki temel sebeple açıklayabilirim: Birincisi, sarı lacivertlilerin ön taraftaki kalite eksikliği. Sarı lacivertlilerin iyi bir merkez orta sahası var ama ön taraftaki Cherif, Nene, Kerem, Musaba gibi oyuncularla daha fazlasını başarmak kolay değil. Bu tablonun ikinci sebebi de bence Tedesco’nun halen bir öğrenme sürecinin içinde olması. Tedesco gerçekten parlak bir teknik adam ancak henüz 40 yaşında. Süper Lig’in kendine özgü dinamikleri var ve bence CV’sinde bu tip bir takım, bu tip bir turnuva yok Tedesco’nun. Çok değerli bir hoca ama yaşayarak kazanıyor deneyimleri.

GÜNTEKİN ONAY: RİZE MAÇINDA YENİLEN GOL ACEMİCE HATALARIN SONUCU

Fenerbahçe, kazanması gereken Kasımpaşa, Antalya, Karagümrük ve Rize maçlarında anlamsız puan kayıpları yaşadı. Özellikle Kasımpaşa maçının yarattığı travma Rizespor karşılaşmasının belki de başlıca nedenlerinden biriydi. Çünkü herkesin aklına duraklama anlarında ‘acaba benzeri yaşanır mı?’ sorusu geldi. Bu gerginlik ve özgüven eksikliği futbolda korktuğunuzu başınıza getirebiliyor. Maç 2-1 iken reji tribünleri gösterdi ve hatırlayalım o karede taraftarın gerginliği net bir şekilde görülüyordu. Tabii ki Ederson gibi bir kalecinin büyük hatası söz konusu ancak Mert Müldür’ün golden 30 saniye önceki serbest vuruşu 50 metreye şişirmesi, Rize kalecisinin serbest vuruşu kullanırken savunma hattının çok geride konuşlanması... Hepsi son derece acemiceydi.

3-) BEŞiKTAŞ, ligde Sergen Yalçın’la 7. yenilgisini Samsun’da aldı. Bu istikrarsız görüntünün sebebi sizce ne? Artık tek hedef kupa mı?

UĞUR MELEKE: 'ASIK HEDEF KUPA' SÖYLEMİ HİÇBİR TAKIMA YARAMADI

Ben bunu her fırsatta dile getiriyorum, bir kez daha söyleme ihtiyacı hissediyorum: Ben hayatımda bir cepheyi feda edeyim-yenileyim, diğer cepheye odaklanayım stratejisiyle pek kazanan görmedim. Sergen Yalçın’ın son haftalardaki “Ligde iddiamız kalmadı, esas hedefimiz Türkiye Kupası” söylemlerini doğru bulmuyorum. Galip gelmek de alışkanlık yaratıyor, yenilmek de. Tüm maçları kazanmak için sahaya çıkmalısınız, yüzde yüzle oynamalısınız, birine az konsantre olayım, diğerine çok olayım stratejisi yaramıyor hiçbir takıma.

GÜNTEKİN ONAY: BEŞİKTAŞ BAZI OYUNCULARLA İLGİLİ KESKİN KARARLAR VERMELİ

Beşiktaş gibi bir takım hiçbir koşulda yenilgiyi doğal karşılamaz. Sahada her şeyini veren bir oyuncu grubu olur ama sonuç istenildiği gibi gelmeyebilir. Fakat Beşiktaş vurdumduymaz, reaksiyon göstermeyen, gerekli mücadele gücünü sahaya koymayan bir görüntü içindeydi. Her şeyden önce Sergen Yalçın’ın kabullenmeyen bir tavrı olması lazım. Beşiktaş; Fenerbahçe’ye kaybediyor, 10 kişilik Galatasaray’a yeniliyor, ligdeki durumu ortada... Bunlar siyah beyazlı camia için kabul edilebilir şeyler değil. Ayrıca takımdaki oyuncu grubunda da kalite problemleri fazlasıyla göze çarpıyor. Bu kadar transferler yapıldı, paralar harcandı, hâlâ bir vasatlık söz konusu. Beşiktaş bazı oyuncularla ilgili keskin kararlar vermek zorunda.

FIRAT AYDINUS: DALGALI PERFORMANSIN SEBEBİ YAPISAL İSTİKRARSIZLIK

Beşiktaş'ın bu sezonki dalgalı performansı artık kötü gün açıklamasını aştı; bu, yapısal bir istikrarsızlık. Samsunspor maçının ikinci yarısındaki görüntüsü de bunun tipik bir özeti gibiydi. Gerçekçi olmak gerekirse; lig yarışında üst sıralardaki takımlarla oluşan uçurum kapanmıyor, bilakis tam aksine seyrediyor. Siyah beyazlıların ligde seri yakalama ihtimali de düşük görünüyor. Bu yüzden Türkiye Kupası, hem sezonu kurtarma hem de UEFA Konferans Ligi’nden ziyade Avrupa ligi bileti alma açısından en mantıklı hedef haline gelmiş durumda.

MEHMET ARSLAN: SERGEN YALÇIN EN AZ 3 YIL GÖREVİNİN BAŞINDA KALMALI

Sergen Yalçın göreve çağrıldığında Beşiktaş Süper Lig’de şampiyonluk adayı mıydı? Tabii ki tek hedefi Türkiye Kupası’ydı. Süper Lig’de de mümkün olduğunca zirveyi kovalayacaktı. Bakın Arsenal’e... 22 yıldır İngiltere Premier Lig’de şampiyon olamıyorlar. Ama teknik direktör Mikel Arteta ile yola devam ediyorlar. Dolayısıyla Beşiktaş’ta da sorgulanacak en son isim Sergen Yalçın’dır. Türkiye Kupası’nı kazansa da, kaybetse de en az 3 yıl bu takımın başında kalmalı. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ı taklit ederek zirveye oynayamaz.

4-) TRABZONSPOR ile Başakşehir kıran kırana bir müsabakaya imza attılar. Nasıl buldunuz her iki takımın performansını?

GÜNTEKİN ONAY: TRABZON ORTA SAHASI OFANSİF AÇIDAN YETERSİZ

Başakşehir, saha içi organizasyonu oturmuş bir takım. Trabzonspor ise Fatih Tekke ile takım oyununu kadro kalitesi yettiğince sahaya iyi yansıtarak bu noktaya geldi. Ancak hem kulübesi çok dar hem de hücumda Paul Onuachu dışında çok tehditkar bir oyuncusu yok. Zubkov sahneye çıkmayınca, Ernest Muci olmayınca tıkanıklık yaşamaları doğal. Trabzonspor bu sezon birçok maçı çok küçük nüanslarla kazandı. Ve puan olarak aslında harika bir noktada. Orta sahanın oyuncu kalitesi ofansif olarak yetersiz. Bordo mavililerin az pozisyon üretmesinin temel nedeni bu.

MEHMET ARSLAN: BAŞARIYI TÜM ÜLKE TAKDİR EDİYOR AMA CAMİADA HALA BİRLİK YOK

Başakşehir şapka çıkarılacak bir oyun ve yönetim felsefesine sahip. İyi yönetilen mükemmel bir kulüp. Dolasıyıyla performansları hiç de sürpriz değil. Benzer durum bu sezon itibariyle Trabzonspor için de geçerli. Bir kez daha tekrar edeyim; kendisinin 2 hatta 3 katı bütçeye sahip takımlarla başa baş zirve mücadelesi veriyorlar. Bunu yediden yetmişe tüm Türkiye takdir ediyor. Ama ne yazık ki, Trabzonspor camiası hâlâ kendi içinde birliği sağlamış değil. Mükemmel bir teknik adamları var. Bence sezonu teknik adamı Fatih Tekke. Tüm Trabzonspor camiası Fatih hocanın etrafında birleşmeli ve ona sonuna dek hak ettiği krediyi vermeli.

UĞUR MELEKE: YEDEK KULÜBESİ BAŞAKŞEHİR'İNKİ İLE AYNI SEVİYEDE GÜÇLÜ DEĞİL

Haftanın iyi maçlarından biriydi gerçekten. İkinci yarının ilk bölümünde Trabzonspor üstündü, 60-75 arası iyi futbollarını bir golle süslediler. Ancak Felipe Augusto’nun golü sonrası tablo değişti, vites Başakşehir’e geçti. Bu kez de İstanbul temsilcisi hak etti beraberlik golünü. Nuri Şahin’in yaptığı değişiklikler oyuna doğrudan tesir etti, Davie Selke, Nuno Da Costa, Abbosbek Fayzullaev, Amine Harit yıldız oyuncular. Ve oyuna girip tesir ettiler. Fatih Tekke’nin kulübesinin aynı seviyede güçlü olmadığının altını çizmek gerek.

FIRAT AYDINUS: FARKLI HEDEFLER PEŞİNDEKİ TAKIMLARIN MÜCADELESİYDİ

Trabzonspor ile Başakşehir arasındaki müsabaka tam anlamıyla farklı hedefler peşinde koşan iki güçlü takımın çarpışmasıydı... Biri şampiyonluk yarışına tutunma, diğeri Avrupa kupaları hattını bırakmama mücadelesi veriyor. Bu yüzden maçta ortaya çıkan oyun da doğal olarak sert, kısmen tempolu ve an an kırılgan oldu. Sonuç olarak zaman zaman keyifli ama iki takımın da işine gelmeyen bir skorla tamamlanmış bir müsabaka izledik. İstekleri paralelinde iki takım da matematiksel olarak şanslarını sürdürüyor olsa da iki ekibin de birbirlerine ağır yara verdiği bir gerçek.