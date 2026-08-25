Futbol Konseyi, 4 büyükleri değerlendirdi: Batrakov yetmez, hücuma 2-3 transfer daha şart | Talisca kaliteli ama takım için lüks

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Hürriyet yazarları Güntekin Onay, Mehmet Arslan, Fırat Aydınus ve Uğur Meleke, Futbol Konseyi'nde bu hafta yaşananları masaya yatırdı.

1- Gençlerbirliği ve Lyon önünde kazanamayan F. Bahçe, Konya’yı farklı geçti. Sizce bu umut verici futbol Lyon’u geçmeye yeterli mi?

GÜNTEKİN ONAY: BİREYSEL YETENEK FARKIYLA KAZANDILAR

F.Bahçe'nin üst üste 2 olumsuz sonucun ardından kazanması önemliydi. Ancak yine de Konya karşısında Greenwood ve Asensio’nun bireysel yetenekleriyle sonucu aldıklarını gözardı etmeyelim. Özellikle son yarım saatte Konya’ya çok fazla şans verdiler. Kaleci Ederson çok kritik kurtarışlar yaptı. F.Bahçe’nin çift ön liberoyla oynamasına rağmen rakibi bu kadar ceza sahasına getirmesi takım savunmasında sorunlar olduğunu gösteriyor. Konya maçı hasarsız geçilmesi gereken bir 90 dakikaydı. Ama asıl önemli olan final niteliğindeki Lyon maçı.

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MEHMET ARSLAN: TALISCA EN KALİTELİ AMA BU TAKIM İÇİN LÜKS

Yetmez. Futbol daha atletik ve tempolu oyuncular talep ediyor. Fenerbahçe’de bu talebi karşılayacak oyuncu sayısı çok az. Talisca’nın kalitesine herkes saygı duyar. Ama aynı Talisca, bir lüks Fenerbahçe için. Talisca tipi iki oyuncu ile oynarsanız, futbolun talep ettiği tempoyu ve atletizmi yakalayamazsınız. Ben Fenerbahçe’nin hem takım savunmasında hem de özellikle sol kanatta eksikliği olduğunu görüyorum. Lyon’u, Lyon’un temposunu aşamadığınız sürece geçemezsiniz.

FIRAT AYDINUS: LYON'DA KİLİT OYUNCU GREENWOOD OLACAK

Umut verici, ama Lyon’u geçmeye tek başına yeterli bir referans değil. F.Bahçe’nin Fransa’da daha dengeli olması gerekiyor. Konya maçında hücumda bulunan rahatlığı Lyon’da bulamayabilir. Özellikle top kayıpları sonrası savunma geçişleri ve merkezdeki direnç, turun kaderini belirleyecek. En önemli nokta ise sabır. İlk golü yeme korkusuyla ya da erken gol atma telaşıyla oyun disiplininden kopmamak gerekiyor. Lyon maçında kilit futbolcu Greenwood olacak. Onun performansı belirleyici olacaktır.

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UĞUR MELEKE: F.BAHÇE'DE ASENSIO'NUN BİR BENZERİ YOK

Konya önünde ilk 50 dakikadaki Fenerbahçe performansı etkileyiciydi. Özellikle Asensio-Muric uyumu. Asensio’nun Lyon deplasmanında olmaması üzücü. Zira Fenerbahçe’nin temel problemini, iki blok arasındaki bağlantı işini Asensio ve Muric çözmüş görünüyorlardı. Sarı lacivertliler ideal ileri ikilisini bulmuş gibiydi. Asensio’nun Fenerbahçe kadrosunda bir benzeri yok, muadili yok. Neyse ki sakatlığı ciddi değil. Sık sakatlanan bir oyuncu değil. Devler Ligi’ne girilirse orada çok katkı vereceği kesin.

2- G.Saray, Erzurum karşısında fabrika ayarlarına dönüş sinyali verdi. Sarı kırmızılıların performansını nasıl buldunuz? Batrakov’un katkısı ne olur?

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UĞUR MELEKE: İLK YARIDAKİ BİREYSEL HATALARLA MAÇ ERKEN KOPTU

Erzurumspor bence şu an bir “bir buçuğuncu lig takımı”. Nisan ayında alt ligde oynayan 7 oyuncusu ilk 11’de sahaya çıktı Galatasaray önünde. Ve özellikle ilk devredeki bireysel hatalarla da erken koptular maçtan. Ancak yine de Galatasaray’da gelişimler var: Önde baskıya daha iştahlı gittiler, iki de ürün aldılar. Victor Osimhen sezonu canavar moduyla açtı. Orta sahada “on numara” tipli hiçbir oyuncusu olmadığına göre şüphesiz ki Aleksey Batrakov bir derinlik katacak. Bence hâlâ hücum bölgesine 2-3 alternatif gerekli.

GÜNTEKİN ONAY: ERZURUM SÜPER LİG'E ÇIKTI AMA KADROSU 1. LİG SEVİYESİNDE

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Erzurumspor Süper Lig’e çıktı ancak geride kalan 2 maçta gördük ki, takımın kadro kalitesi hala 1. lig seviyesinde. Galatasaray, Erzurum’un hatalarından faydalanarak, çok da güçlü bir oyun oynamadan farklı bir skor elde etti. Osimhen’in sezona fırtına gibi girmesi Galatasaray açısından sevindirici. Ancak sarı kırmızılılar henüz ritmini tam anlamıyla bulabilmiş değil. Batrakov’a gelince... Rusya Ligi’ndeki istatistikleri olağanüstü. Ancak burada ve Şampiyonlar Ligi’nde neler verebilir, bunu zaman gösterecek. Genç ve potansiyelli bir oyuncu olması Galatasaray için büyük bir artı.

FIRAT AYDINUS: SEZONUN UZUNLUĞU DÜŞÜNÜLÜNCE 2 VEYA 3 TAKVİYE GEREKİYOR

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Galatasaray'ın, Erzurum deplasmanında aldığı 4-0’lık galibiyette özellikle erken golün ardından oyunu kontrol altına alması ve rakibine fazla alan bırakmaması önemliydi. Ama Galatasaray tamamen eski seviyesine döndü demek için erken. Batrakov, hücumda skor üretebilen, son pas kalitesi yüksek ve ceza sahasına girebilen bir oyuncu. Geçen sezon 36 maçta 17 gol ve 12 asist üretmesi, katkısının hangi seviyeye çıkabileceğini gösteriyor. Sezonun uzunluğu ve Avrupa hedefleri düşünüldüğünde kadrosuna en az 2 kaliteli takviye daha yapması gerekiyor. Okan Buruk’un da 2 veya 3 transfer düşündüklerini söylemesi bu ihtiyacın teknik heyet tarafından da görüldüğünü gösteriyor.

MEHMET ARSLAN: HALA LİGİN EN İYİSİ AMA YAŞANAN BİR KADROSU VAR

Galatasaray hâlâ Süper Lig’in en iyi takımı. Bakmayın Çorum maçında alınan beraberliğe... Ama giderek yaşlanan bir kadrosu var. Geçtiğimiz sezon Victor Osimhen transferinin getirdiği mali yük nedeniyle kadroda yapmaları gereken değişim ve dönüşümü bu sezon da yapamadılar. Unutmamalıyız ki, her başarı ve kadronun bir ömrü var. Ve bu takım o başarıların artık son demlerini yaşıyor. Yeni transfer Aleksey Batrakov (okuduğum kadarıyla) yetenekli ve Galatasaray’a katkı sağlayacak bir oyuncu. Ama tek başına yeterli değil. Forvet ve orta alana da transfer gerekli.

3- Beşiktaş, Alanya’da hayal kırıklığı yaşadı. İtaliano’nun maça Olaitan ve Murillo’yu kenarda oturtarak başlamasını nasıl değerlendirirsiniz?

GÜNEKİN ONAY: OSMANLI TOKADI DEĞİL DİYE HAKEMİ ÇAĞIRMADI HERHALDE

Beşiktaş, iki Kauno maçı arasında gereksiz ve anlamsız bir rotasyonla sahaya çıktı. Yıllardır yenemediği Alanyaspor’a her açıdan daha iyi hazırlanmalı ve ideal kadrosuyla çıkmalıydı. İlk yarıdaki oyunda sadece gol eksikti. Salih Özcan çıktıktan sonra Beşiktaş ikinci yarıda orta alanda sorun yaşadı. Ancak şu da var ki, henüz 8. dakikada Trossard’a atılan tokadı hakem Adnan Deniz Kayatepe’nin görmemiş olmasının ve VAR’daki Bülent Birincioğlu’nun onu monitöre çağırmaya lüzum görmemesinin izahı yok. Birincioğlu herhalde atılan tokadı gerçek bir Osmanlı tokadı olmadığı için ciddiye almadı! MHK’nin kırmızı kart incelemesine gerek görmeyen Birincioğlu’nu cezalandırması yetmez, konuyla ilgili bir açıklama yapılması şart.

MEHMET ARSLAN: RAKİBE SAYGINIZI SAHADAKİ 11'İNİZLE DE GÖSTERMELİSİNİZ

Alanyaspor-Beşiktaş maçında en çok neyi beğendim biliyor musunuz? Karşılaşma sonra taraftarının Beşiktaş’ı alkışlamasını... Bunu gerçekten çok değerli buluyorum. Siyah beyazlı takımın, taraftarlarına verdiği bu güven duygusu çok önemli. Sezon boyunca bu tür kayıplar yaşanacak. Ama galiba temel sorun, siyah beyazlıların henüz ideal bir 11’i sahaya sürememesi. Unutmayın, rakibe sadece sözlerle değil, aynı zamanda sahaya sürdüğünüz 11 ile de saygı duyduğunuzu göstermelisiniz.

UĞUR MELEKE: PEREIRA, ITALIANO'YA 'SÜPER LİG'E HOŞ GELDİN' DEDİ

Vincenzo İtaliano’ya ‘Süper Lig’e hoş geldin’ dedi Joao Pereira adeta. İtaliano’nun da iki pencereden stratejik hatalar yaptığını düşünüyorum. Alanya deplasmanı, Zalgiris deplasmanı ve Çorum maçları içinde en zorlusu ilkiydi. Ana plan oyuncularını Alanya’da oynatmalıydı bence. Ayrıca Beşiktaş’ın alametifarikası olan “geri kazanma hızı” ilk devrede Junior Olaitan’sız, ikinci devrede Salih Özcan’sız modelle yara aldı. İtalyan Hoca, Taylan Bulut, Kassoum Ouattara, İlhan Fakılı, Wilfred Ndidi gibi oyuncularını pekalâ Kauno önünde kullanabilirdi.

FIRAT AYDINUS: OLAITAN VE MURILLO'SUZ BAŞLAMAK RİSKLİ BİR KARARDI

Vincenzo İtaliano belki Avrupa Ligi maçının fiziksel ve zihinsel yorgunluğunu düşünerek rotasyona gitti. Junior Olaitan ve Amir Murillo gibi formda ve ritim yakalamış iki oyuncunun aynı anda kulübede başlaması cesur ama riskli bir tercihti. Kauno maçında sahaya çıkan kadro, özellikle Amir Murillo ve Junior Olaitan’ın da etkisiyle önemli bir enerji ortaya koymuştu. Alanya’da kaybedilen sadece üç puan değil, bir anlamda yakalanan ritimdi. Dusan Vlahovic için ise sabır gerekiyor; doğru servis ve doğru oyun düzeniyle Beşiktaş’ın en önemli skor silahlarından biri olmaması için hiçbir neden yok.

4- Trabzon, Başakşehir karşısında moral depoladı. Süper yıldız Salah ve arkadaşları Macaristan’da tur için ne kadar umut verdiler?

FIRAT AYDINUS: TRABZON SADECE 3 PUAN DEĞİL ÖZ GÜVEN DE KAZANDI

Muhammed Salah kontağı çevirdi. Trabzonspor’un Başakşehir’i 2-1 yendiği müsabakada gösterdiği performans, yıldız oyuncunun takıma ne kadar hızlı adapte olduğunu gösterdi. Başakşehir galibiyeti Trabzonspor’a sadece üç puan değil, öz güven de kazandırdı. Muhammed Salah’ın sahneye çıkması ise Macaristan yolculuğundaki en büyük umut. Şimdi mesele, bu morali Ferencvaroş deplasmanında doğru bir oyun planıyla sahaya yansıtabilmek.

MEHMET ARSLAN: BEKLENTİLERİN YÜKSEKLİĞİ DOĞAL OLARAK BASKI YARATACAK

Trabzonspor'un bu sezon yaydığı enerjiyi, Türk Milli Takımı’nın 2026 Dünya Kupası öncesi yaydığı enerjiye benzetiyorum. Trabzonspor, her şeyi bekleyebileceğiniz bir takım. Şampiyonluğu da, hayal kırıklığını da. Son yapılan Fabinho transferi kuşkusuz bordo mavililere büyük katkı sağlayacak. Brezilyalı ön libero, gerek tecrübesi ve gerekse özellikleriyle Trabzonspor’un ihtiyaç duyduğu bir futbolcu. Ama beklentinin yüksekliği de (eğer bunu iyi tolere edemezlerse) baskı yaratacak. Trabzonspor bu sezon itibariyle neredeyse baştan sona yenilenen bir takım oldu. Doğal olarak uyum sağlamak için zamana ihtiyaçlara var.

GÜNTEKİN ONAY: HÜCUMDA HER ŞEYİ ORGANİZE ETTİ, HAYRANLIKLA İZLEDİK

Trabzonspor'un, süper yıldızı Muhammed Salah’ın en az 6-7 tane gollük aksiyonlar bulduğu maçta Mısırlı futbolcuyu hayranlıkla izledik. Hücumda hemen hemen her şeyi Salah organize etti. Ancak açık konuşmak gerekir ki Trabzonspor’da Salah dışında etkili olan futbolcu yoktu. Ümit ediyoruz ki Salah, Ferencvaroş deplasmanında da turu geçmek için üstüne düşeni yapacaktır. Paul Onuachu sezona çok formsuz girdi. Sakatlıktan yeni çıkan Ernest Muci hazır değil. Trabzonspor’un Salah’ın yanına ona yardımcı olacak, eşlik edecek birilerini bulması lazım. Başakşehir ise çok yavaş bir futbol oynuyor ve Trabzonspor karşısında gereken kazanma arzusundan yoksundu.

UĞUR MELEKE: MELİH-MALINOVSKYI-MUCI ÜÇLÜSÜ SALAH'A ÖZGÜRLÜK TANIDI

Ben Trabzonspor’un Ferencvaroş’u Trabzon’da, Macaristan’da, Malezya’da veya Avustralya’da, nerede oynarsa oynasın yenmesi gerektiğini düşünüyorum. İlk maçın ilk devresindeki kötü görüntü bir daha tekrarlanmazsa, pekalâ rövanşta şansı var Trabzon’un. Orta alanda Melih Kabasakal-Ruslan Malinovskyi-Ernest Muci üçlüsü daha gerçekçiydi, Muhammed Salah’a da özgürlük tanıyabilen bir ekosistem oluştu. Salah da Liverpool günlerinden bir kesit sundu, fileleri 4 kez buldu, iki gol attı ve Mısırlı için doğal istatistikler bunlar.