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Futbol
Haber Giriş: 06.11.2020 - 17:37 | Son Güncelleme:

Futbol Keyfi ile lig heyecanı devam ediyor

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Futbol Keyfi ile lig heyecanı devam ediyor
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Her Pazar olduğu gibi bu hafta da 18:00’da Hurriyet.com.tr Instagram hesabında buluşup futbol gündeminin nabzını birlikle tutuyoruz…

Spor editörü Tolga Kuru ve spor spikeri Deniz Satar, her Pazar saat 18:00’da Hurriyet.com.tr Instagram hesabı canlı yayınında buluşuyor ve bizlere futbol gündemine dair eğlenceli bir sohbet sunuyor.

Pazar günü gerçekleşecek olan Sivasspor – Galatasaray maçı öncesinde Deniz Satar ve Tolga Kuru iki takımın form durumunu, oyuncu performanslarını ve taktik stratejilerini değerlendiriyor olacak.

Sizi bu hafta yaşanacak lig heyecanını, futbol keyfi programında yaşamaya davet ediyoruz..

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