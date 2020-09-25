Futbol Keyfi derbi heyecanıyla devam ediyor

Spor editörü Tolga Kuru ve spor spikeri Deniz Satar, her Pazar saat 18:00’da Hurriyet.com.tr Instagram hesabı canlı yayınında buluşuyor.

Derbi heyecanını Pazar günü saat 18:00’da Hurriyet.com.tr Instagram hesabında gerçekleşecek olan canlı yayında yaşıyoruz.

Derbinin değerlendirileceği, takım ve oyuncu yorumlarının yapılacağı, önemli istatistiklerin paylaşılacağı ve maçların yorumlanacağı bu eğlenceli yayınlara sen de yorum yaparak katılabilirsin.

Bu haftaki yayın, 27 Eylül Pazar saat 18:00'da Hurriyet.com.tr Instagram hesabında olacak.