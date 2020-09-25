Futbol Keyfi derbi heyecanıyla devam ediyor
Her Pazar olduğu gibi bu hafta da saat 18:00’da Hurriyet.com.tr Instagram hesabında buluşup futbol gündeminin ve derbinin nabzını birlikle tutuyoruz…
Spor editörü Tolga Kuru ve spor spikeri Deniz Satar, her Pazar saat 18:00’da Hurriyet.com.tr Instagram hesabı canlı yayınında buluşuyor.
Derbi heyecanını Pazar günü saat 18:00’da Hurriyet.com.tr Instagram hesabında gerçekleşecek olan canlı yayında yaşıyoruz.
Derbinin değerlendirileceği, takım ve oyuncu yorumlarının yapılacağı, önemli istatistiklerin paylaşılacağı ve maçların yorumlanacağı bu eğlenceli yayınlara sen de yorum yaparak katılabilirsin.
Bu haftaki yayın, 27 Eylül Pazar saat 18:00'da Hurriyet.com.tr Instagram hesabında olacak.
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