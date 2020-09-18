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Futbol
Haber Giriş: 18.09.2020 - 16:59 | Son Güncelleme:

Futbol Keyfi başlıyor

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Futbol Keyfi başlıyor
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Her Pazar saat 18:00’da Hurriyet.com.tr Instagram hesabında buluşup futbol gündeminin nabzını birlikle tutuyoruz…

Spor editörü Tolga Kuru ve spor spikeri Deniz Satar, her Pazar saat 18:00’da Hurriyet.com.tr Instagram hesabı canlı yayınında buluşuyor ve bizlere futbol gündemine dair eğlenceli bir sohbet sunuyor.

Takım ve oyuncu yorumlarının yapılacağı, önemli istatistiklerin paylaşılacağı ve maçların yorumlanacağı bu eğlenceli yayınlara sen de yorum yaparak katılabilirsin.

İlk yayın 20 Eylül Pazar (bugün) saat 18:00'da Hurriyet.com.tr Instagram hesabında.

 

Futbol Keyfi başlıyor

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