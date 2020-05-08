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Futbol
Haber Giriş: 08.05.2020 - 13:46,Son Güncelleme:

Futbol heyecanı başladı! Güney Kore'de ilk düdük çaldı...

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Futbol heyecanı başladı! Güney Kore'de ilk düdük çaldı...
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Koronavirüs sonrası futbolda normale dönme adına ilk adımı atan ülkelerden biri Güney Kore oldu, ilk düdük çaldı. Son şampiyon Jeonbuk, sahasında Suwon'u ağırlıyor. Karşılaşmayı anbean haberimizden takip edebilirsiniz...

Güney Kore futbola geri döndü! Son şampiyon Jeonbuk, sahasında Suwon'u ağırlıyor...

Jeonbuk XI: Song; Lee, Hong, Choi, Kim; Son; Han, Lee, Kim, Murilo; Cho.

Suwon XI: No; Lee, Henry, Park; Myeong, Antonis, Ko, Hong; Kim, Taggart, Yeom.

Futbol heyecanı başladı Güney Korede ilk düdük çaldı...

Karşılaşmaya Misli.com üzerinden CANLI BAHİS de alabilrsiniz!

Aşağıdaki görsele tıklamanız yeterli...

Futbol heyecanı başladı Güney Korede ilk düdük çaldı...

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