Futbol erkek sporu değildir, herkes içindir

İki çocuk annesi olan Jessica Çarmıklı, “Futbol herkes için söylemine gönülden inanıyorum” diyor ve tüm kadınlara şu mesajı veriyor: “İstediğimiz zaman ulaşabileceklerimizin sonu yok. Bunu bugün bile kanıtlıyoruz. Bir de kadın erkek eşitliğinin sağladığı bir gerçeklikte neler yapabileceğimizi düşünebiliyor musunuz?”

Türkiye’de birçok ilke imza atan Beşiktaş, halen 3 büyükler içinde kadın futbol takımına sahip tek kulüp. Kurulduğu 2014’ten itibaren mücadele ettiği her ligde zirveye oynayan takımın son dönemdeki başarısında önemli payı olanlardan biri de Jessica O’Rourke Çarmıklı. Aslen ABD’li olan Jessica, 22 yaşında ülkesinden ayrılıp İtalya, İspanya ve Rusya liglerinde futbol oynamış. Futbolu bıraktıktan sonra tatil için geldiği ülkemizi çok sevip ayrılmayan Jessica, 2016’da iş insanı Oğuzhan Çarmıklı ile evlenince tam anlamıyla ‘bizden biri’ olmuş. Leo Deniz ve Mia adını verdikleri iki çocuk dünyaya getiren Jessica ile futbol, Türkiye ve kadın-erkek eşitliği üzerine konuştuk:

İlk antrenörüm babamdı

· Kaç yıldır futbol oynuyorsun?

Futbola 4 yaşında karma cinsiyetlerden oluşan Little Kickers isimli takımda başladım. Antrenörlüğü babam üstlenmişti.

· ‘Futbol erkek sporudur’ diyenlere ne cevap verirsin?

“Futbol herkes için” söylemine gönülden inanıyorum. Erkek sporudur diyenlere ise tek sorum var; kime göre? Bu sadece kişisel bir görüş, asla genel kabul gören bir kanun değil. Kendi kişisel görüşlerini başkalarının üzerine bir gerçek olarak yüklemeye kimsenin hakkı yok. Özellikle çocuklara böyle fikirlerin aşılanmasını hiç doğru bulmuyorum.

Çocuklarım takımın içinde büyüdü

· Türkiye’den önce Amerika’da, İspanya’da ve Rusya’da da futbol oynadın. Türkiye’yi diğerlerinden farklı kılan ne? Neden bu kadar çok sevdin?

Türk kültürünü çok sevdim. Türk insanının gönülden ve nazik tavrı beni çok etkiliyor. Kendi evimdeki sıcaklığı hissettim bu topraklarda. Ve her şeyden öte coğrafya olarak büyüleyici bir ülke burası. Özellikle de İstanbul....

· Çocuklarınız “Babamız mühendis, annemiz futbolcu” diyormuş...

Evet çocuklarım için, gayet normal. Anneleri Beşiktaş’ta futbolcu, babaları ise mühendis. Çok komik ama Leo zaman zaman gidip kız arkadaşlarıma “Sen de Beşiktaş’ta annemle futbol oynuyor musun?” diye soruyor. Çocuklarım takımın içinde büyüdü. Onlara hamileyken de sahalardaydım.

Eşimle halı sahada maç yapıyoruz

· Eşiniz futbolla ilgileniyor mu?

Evet eşim sporu çok seviyor, ikimizi birbirimize yaklaştıran olgulardan biri de spora olan sevdamızdı. Kendisi oldukça sportif ve birlikte halı sahada maç yapmışlığımız bile var. Kendisi Galatasaraylı olmasına rağmen benim Beşiktaş’ta oynamamı gönülden destekliyor.

· Erkek futbolcuların kazandığı paralar ile aranızdaki uçurum neden kapanmıyor? Sorun ne?

Bu fark, kadın takımlarının FIFA, UEFA gibi ilgili kurumlarca ihmal edilmesinden kaynaklanıyor. Kadın futbolu henüz emekleme aşamasında. Erkek futbolunun da bugün olduğu seviyeye ulaşması yüzlerce yıl aldı.

KADINA ŞiDDETi DURDURMAK iNSANLIK GÖREViDiR

· Kadınlara uygulanan şiddeti ve kadın cinayetlerini üzülerek okuyoruz. Sizin bu konudaki görüşleriniz nedir?

Bunu en güçlü şekilde kınıyorum. Bunun tüm toplumlarda ortadan kalkması için daha güçlü kurallar, düzenlemeler ve cezalar olması gerektiğini düşünüyorum. Kadına yönelik şiddetin ortadan kalkması için hepimizin sesimizi yükseltmemiz gerektiğine inanıyorum. Bu, hepimizin insanlık görevi.

· 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili bir mesajın var mı?

İstediğimiz zaman ulaşabileceklerimizin sonu yok. Bunu bugün bile kanıtlıyoruz. Bir de kadın erkek eşitliğinin sağladığı bir gerçeklikte neler yapabileceğimizi düşünebiliyor musunuz? Hayal edelim ve başaralım.

FENERBAHÇE DERBiSiNDE BEŞiKTAŞLI OLDU

Jessica Çarmıklı, “2008’de Türkiye’de gittiğim ilk maç Beşiktaş-Fenerbahçe derbisiydi. Ortam o kadar güzeldi ki, o gün Beşiktaşlı oldum” dedi

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