Futbol efsanesi Pele’nin tedavisi sürüyor

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Sağ kolonunda şüpheli bir lezyon tespit edilmesi üzerine Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki bir hastanede operasyon geçiren Pele'ye, fizyoterapistler eşliğinde her gün özel tedavi yöntemi uygulanıyor.

Gün geçtikçe sağlığı iyiye giden ve moralinin de yüksek olduğu öğrenilen 80 yaşındaki efsane, sağlık görevlileriyle hastane odasında top oynayarak tedavisini sürdürüyor.