Futbol dünyasından Christoph Daum paylaşımları! Fenerbahçe, Beşiktaş, Aziz Yıldırım...

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Uzun süredir akciğer kanseriyle mücadele eden Alman Teknik Direktör Christoph Daum, 70 yaşında hayatını kaybetti.

Teknik adamlık kariyerinde Fenerbahçe ile 2, Beşiktaş ile de 1 şampiyonluk yaşayan Daum için bu iki kulüp de başsağlığı mesajı yayımladı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Eski Teknik Direktörümüz Christoph Daum’un vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Daum Ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş'tan paylaşılan taziye mesajında ise "Eski Teknik Direktörümüz Christoph Daum’un vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Daum ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

ALEX'İN PAYLAŞIMI

Antalyaspor Teknik Direktörü Alex de Souza, Fenerbahçe'de futbolcu olduğu dönemde teknik direktörlüğünü yapan Christoph Daum hakkında bir paylaşımda bulundu.

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Brezilyalı teknik adam; "Beni Türkiye’ye getiren en önemli isimdi. Fenerbahçe’deki sportif başarımdan dolayı bu beyefendiye çok şey borçluyum. Benim için yaptıklarınız için çok teşekkür ederim. Hayatımdaki çok önemli bir insanı kaybettiğim üzücü bir gün." dedi.

VOLKAN DEMİREL DE UNUTMADI

Fenerbahçe'nin efsane kalecilerinden Volkan Demirel de Christoph Daum'u unutmadı.

Volkan Demirel şu paylaşımı yaptı:

AZİZ YILDIRIM'IN PAYLAŞIMI

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım; "Fenerbahçe’nin 2003-2004 ve 2004-2005 şampiyonluklarında takımımızın teknik direktörü olan, futbol takımımıza kişilikli bir futbol anlayışı aşılayan, değerli futbol insanı Christoph Daum’un vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Hocamız Christoph Daum’a Allah’tan rahmet, değerli ailesi, yakınları, sevenleri ve camiamıza başsağlığı dileklerimi sunarım." paylaşımını yaptı.

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SERHAT AKIN'IN MESAJI

Daum'un Fenerbahçe yıllarında sarı-lacivertli formayı terleten Serhat Akın; "Çok ama çok üzgünüm senden öğrendiklerim sonsuza kadar senden bana miras kalacak seni hiç unutmayacağım Christoph Daum." yazdı.

GALATASARAY'IN PAYLAŞIMI

Galatasaray, Christoph Daum'un vefatı sonrası şu paylaşımı yaptı:

"Ülkemizde geçmiş yıllarda Beşiktaş ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nde teknik direktörlük görevlerinde bulunan, Türk futboluna hizmetleri daima hatırlanacak olan Christoph Daum'un vefat haberini üzüntüyle öğrendik. Hayatını kaybeden Christoph Daum'un ailesine, yakınlarına ve tüm sevdiklerine başsağlığı diliyoruz."

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YUSUF ŞİMŞEK: "TÜRK DOSTUDUR, BEYEFENDİ ADAMDI"

Christoph Daum ile 2003-04 sezonunda Fenerbahçe'de çalışan Yusuf Şimşek; "Üzücü bir gün... 2003 yılında Christoph Daum ile tanışmıştık. Son 5-6 yılda ise Türkiye'ye geldiğinde görüşürdük. Türk dostudur. 4-5 ay çalıştık ama bende izi çok büyüktür. "Devre arasında ayrılma, şampiyonluk kupasını seninle kaldıracağız" demişti ama oynamak istediğim için Fenerbahçe'den ayrıldım. Türk futbolu için önemli bir isimdi. Fenerbahçe ve Beşiktaş camialarına baş sağlığı dileklerimi iletiyorum. Hoca ile ne konuşursan yazar, not alırdı. Düzgün beyefendi bir adamdı. Başımız sağ olsun." açıklamalarında bulundu.