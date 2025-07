Futbol dünyası yasta! Diogo Jota için taziye mesajları

Haberin Devamı

Liverpool'da forma giyen 28 yaşındaki Portekizli futbolcu Diogo Jota, bu sabah İspanya'nın Zamora ilinde bir trafik kazasında hayatını kaybetti.

Futbol dünyası Diogo Jota için paylaşımlarda bulundu:

LIVERPOOL

"Liverpool Futbol Kulübü Diogo Jota'nın trajik vefatıyla yıkıldı.

Kulüp, 28 yaşındaki futbolcunun İspanya'da geçirdiği trafik kazası sonrasında kardeşi Andre ile birlikte vefat ettiği bilgisini almıştır.

Liverpool şu anda başka bir açıklama yapmayacak. Diogo ve Andre'nin ailesi, arkadaşları, takım arkadaşları ve kulüp personelinin bu akıl almaz kayıpla başa çıkmaya çalışırken mahremiyetlerine saygı gösterilmesini talep edecektir.

Onlara tam desteğimizi sunmaya devam edeceğiz."

Liverpool Football Club are devastated by the tragic passing of Diogo Jota. — Liverpool FC (@LFC) July 3, 2025

RONALDO

"Bu çok anlamsız. Daha yeni milli takımda birlikteydik, daha yeni evlenmiştin. Ailene, karına ve çocuklarına en içten taziyelerimi sunuyor ve onlara tüm gücümü diliyorum. Her zaman onların yanında olacağını biliyorum. Huzur içinde yatın, Diogo ve André. Hepimiz sizi özleyeceğiz."

Não faz sentido. Ainda agora estávamos juntos na Seleção, ainda agora tinhas casado. À tua familia, à tua mulher e aos teus filhos, envio os meus sentimentos e desejo-lhes toda a força do mundo. Sei que estarás sempre com eles. Descansem em Paz, Diogo e André. Vamos todos sentir… pic.twitter.com/H1qSTvPoQs — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) July 3, 2025

FENERBAHÇE

"Diogo Jota'nın vefatını derin bir üzüntüyle duyduk.

Bu inanılmaz zor zamanlarda düşüncelerimiz ailesi, sevdikleri, takım arkadaşları ve Liverpool'daki herkesle birlikte.

Huzur içinde yatsın."

We are deeply saddened to hear of the passing of Diogo Jota.



Our thoughts are with his family, loved ones, teammates and everyone at @LFC during this incredibly difficult time.



Rest in peace. pic.twitter.com/7DICm3aXad — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 3, 2025

GALATASARAY

"Diogo Jota'nın trajik vefatını duymaktan büyük üzüntü duyduk.

Galatasaray SK'daki herkes ailesine, arkadaşlarına ve Liverpool kulübüne başsağlığı diliyor."

We are extremely saddened to hear the tragic passing of Diogo Jota.



Everyone at Galatasaray SK extends their condolences to his family, friends and the whole club of @LFC 🙏 pic.twitter.com/wt1NeYofqI — Galatasaray EN (@Galatasaray) July 3, 2025

TRABZONSPOR

"Kalbimiz Liverpool ve Diogo Jota'nın yasını tutan herkesle birlikte.

Ne kadar trajik bir kayıp.

Huzur içinde yatsın."

Our hearts go out to @LFC and everyone mourning the loss of Diogo Jota.



Such a tragic loss.



May he rest in peace. pic.twitter.com/xKiLa9dQzF — Trabzonspor English (@TrabzonsporEN) July 3, 2025

TORREIRA





PORTO

"Porto Futbol Kulübü yas tutuyor.

Diogo Jota'nın ve aynı zamanda gençlik kategorilerinde sporcumuz olan kardeşi André Silva'nın ailesine ve arkadaşlarına en içten taziyelerimizi şok ve derin bir üzüntüyle iletiyoruz.

Huzur içinde yatsın."

O Futebol Clube do Porto está de luto.



É com choque e profundo pesar que enviamos as sentidas condolências à família e amigos do Diogo Jota e irmão André Silva, que também foi nosso atleta nos escalões de formação.



Descansem em paz.#FCPorto pic.twitter.com/BXlR8v7y7Z — FC Porto (@FCPorto) July 3, 2025

LEBRON JAMES

"Bu süre zarfında dualarım sevdikleriyle birlikte! Hepinizin yolunun açık ve korunaklı olmasını dilerim! Asla yalnız yürümeyeceksin Jota!"

My prayers goes out to his loved ones during this time! May you all be guided and protected! YNWA JOTA!! 🙏🏾🙏🏾🙏🏾❤️ https://t.co/B3tYVJJxkA — LeBron James (@KingJames) July 3, 2025

UEFA

"Avrupa futbol camiası adına, Portekizli milli futbolcu ve Liverpool FC forveti Diogo Jota'nın ve kardeşi André Silva'nın trajik vefatını öğrenmekten büyük üzüntü duyuyoruz.

Düşüncelerimiz aileleriyle, arkadaşlarıyla, takım arkadaşlarıyla ve bu yürek parçalayıcı kayıptan etkilenen herkesle birlikte."

On behalf of the European football community, we are deeply saddened to learn of the tragic passing of Diogo Jota, Portugal international and Liverpool FC forward, along with his brother André Silva.



Our thoughts are with their family, friends, teammates and all those affected… pic.twitter.com/kYCJiZMcX0 — UEFA (@UEFA) July 3, 2025

DAVID DE GEA

"Bazen hayat çok acımasızdır."

Sometimes life is too cruel 🙏🏼💔 pic.twitter.com/96YKxYW9Gh — David de Gea (@D_DeGea) July 3, 2025

MILAN

"Milan, Diogo Jota ve kardeşi André Silva'nın trajik vefatından derin üzüntü duymaktadır. Ailelerine, arkadaşlarına ve yas tutan herkese en içten başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Huzur içinde yatsınlar."

AC Milan is deeply saddened by the tragic passing of Diogo Jota and his brother André Silva. Our heartfelt condolences go out to their family, friends, and all who are mourning. May they rest in peace. pic.twitter.com/iodVQUz5k3 — AC Milan (@acmilan) July 3, 2025

ARDA GÜLER

BEŞİKTAŞ

"Futbol camiasının saygın bir üyesi olan Diogo Jota'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Ailesine, sevdiklerine ve Liverpool'a en içten başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz.

Huzur içinde yat."

We are deeply saddened to learn of the passing of Diogo Jota, a respected member of the football community.



We extend our heartfelt condolences to his family, loved ones, and @LFC.



Rest in peace. pic.twitter.com/tVSJh944tS — Beşiktaş JK (@Besiktas) July 3, 2025

REAL MADRID

"Real Madrid Başkanı ve Yönetim Kurulu, Liverpool FC oyuncusu Diogo Jota ve F.C. Penafiel oyuncusu kardeşi André Silva'nın vefatından derin üzüntü duymaktadır.

Real Madrid ailelerine, sevdiklerine, takım arkadaşlarına ve kulüplerine başsağlığı ve sabır diler.

Real Madrid tüm futbolseverlerin büyük acısına ortak olmaktadır.

Huzur içinde yatsınlar."

Comunicado Oficial: fallecimiento de Diogo Jota y de su hermano André Silva.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 3, 2025

MANCHESTER CITY

"Manchester City'deki herkes Diogo Jota'nın vefatıyla ilgili üzücü haberi öğrenmenin şokunu ve üzüntüsünü yaşamaktadır.

Bu zor zamanda ailesine, arkadaşlarına ve Liverpool Futbol Kulübü'ndeki herkese en içten taziyelerimizi gönderiyoruz.

Huzur içinde yat, Diogo."

Everyone at Manchester City is shocked and saddened to learn about the devastating news regarding the passing of Diogo Jota.



We send our heartfelt condolences to his family and friends and everyone at Liverpool Football Club at this difficult time.



Rest in peace, Diogo. pic.twitter.com/gDZChUlRw0 — Manchester City (@ManCity) July 3, 2025

EVERTON

"Everton'daki herkes Diogo Jota ve kardeşi André Silva'nın trajik vefatından derin üzüntü duymaktadır. Bu üzücü zamanda düşüncelerimiz aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte."