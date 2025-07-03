×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Futbol dünyası yasta! Diogo Jota için taziye mesajları

Güncelleme Tarihi:

#Diogo Jota#Vefat#Liverpool
Futbol dünyası yasta Diogo Jota için taziye mesajları
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2025 13:04

Liverpool’un dünyaca ünlü futbolcusu Diogo Jota’nın, 3 Temmuz 2025 tarihinde geçirdiği trajik bir trafik kazası sonrası hayatını kaybettiği haberleri futbol dünyasını yasa boğdu.

Haberin Devamı

Liverpool'da forma giyen 28 yaşındaki Portekizli futbolcu Diogo Jota, bu sabah İspanya'nın Zamora ilinde bir trafik kazasında hayatını kaybetti.

Futbol dünyası Diogo Jota için paylaşımlarda bulundu:

LIVERPOOL

"Liverpool Futbol Kulübü Diogo Jota'nın trajik vefatıyla yıkıldı.

Kulüp, 28 yaşındaki futbolcunun İspanya'da geçirdiği trafik kazası sonrasında kardeşi Andre ile birlikte vefat ettiği bilgisini almıştır.

Liverpool şu anda başka bir açıklama yapmayacak. Diogo ve Andre'nin ailesi, arkadaşları, takım arkadaşları ve kulüp personelinin bu akıl almaz kayıpla başa çıkmaya çalışırken mahremiyetlerine saygı gösterilmesini talep edecektir.

Onlara tam desteğimizi sunmaya devam edeceğiz."

RONALDO

"Bu çok anlamsız. Daha yeni milli takımda birlikteydik, daha yeni evlenmiştin. Ailene, karına ve çocuklarına en içten taziyelerimi sunuyor ve onlara tüm gücümü diliyorum. Her zaman onların yanında olacağını biliyorum. Huzur içinde yatın, Diogo ve André. Hepimiz sizi özleyeceğiz."

FENERBAHÇE

Haberin Devamı

"Diogo Jota'nın vefatını derin bir üzüntüyle duyduk.

Bu inanılmaz zor zamanlarda düşüncelerimiz ailesi, sevdikleri, takım arkadaşları ve Liverpool'daki herkesle birlikte.

Huzur içinde yatsın."

GALATASARAY

"Diogo Jota'nın trajik vefatını duymaktan büyük üzüntü duyduk.

Galatasaray SK'daki herkes ailesine, arkadaşlarına ve Liverpool kulübüne başsağlığı diliyor."

TRABZONSPOR

"Kalbimiz Liverpool ve Diogo Jota'nın yasını tutan herkesle birlikte.

Ne kadar trajik bir kayıp.

Huzur içinde yatsın."

TORREIRA

Futbol dünyası yasta Diogo Jota için taziye mesajları

PORTO

"Porto Futbol Kulübü yas tutuyor.

Diogo Jota'nın ve aynı zamanda gençlik kategorilerinde sporcumuz olan kardeşi André Silva'nın ailesine ve arkadaşlarına en içten taziyelerimizi şok ve derin bir üzüntüyle iletiyoruz.

Huzur içinde yatsın."

LEBRON JAMES

"Bu süre zarfında dualarım sevdikleriyle birlikte! Hepinizin yolunun açık ve korunaklı olmasını dilerim! Asla yalnız yürümeyeceksin Jota!"

UEFA

Haberin Devamı

"Avrupa futbol camiası adına, Portekizli milli futbolcu ve Liverpool FC forveti Diogo Jota'nın ve kardeşi André Silva'nın trajik vefatını öğrenmekten büyük üzüntü duyuyoruz.

Düşüncelerimiz aileleriyle, arkadaşlarıyla, takım arkadaşlarıyla ve bu yürek parçalayıcı kayıptan etkilenen herkesle birlikte."

DAVID DE GEA

"Bazen hayat çok acımasızdır."

MILAN

"Milan, Diogo Jota ve kardeşi André Silva'nın trajik vefatından derin üzüntü duymaktadır. Ailelerine, arkadaşlarına ve yas tutan herkese en içten başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Huzur içinde yatsınlar."

ARDA GÜLER

Futbol dünyası yasta Diogo Jota için taziye mesajları

BEŞİKTAŞ

"Futbol camiasının saygın bir üyesi olan Diogo Jota'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Haberin Devamı

Ailesine, sevdiklerine ve Liverpool'a en içten başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz.

Huzur içinde yat."

REAL MADRID

"Real Madrid Başkanı ve Yönetim Kurulu, Liverpool FC oyuncusu Diogo Jota ve F.C. Penafiel oyuncusu kardeşi André Silva'nın vefatından derin üzüntü duymaktadır.

Real Madrid ailelerine, sevdiklerine, takım arkadaşlarına ve kulüplerine başsağlığı ve sabır diler.

Real Madrid tüm futbolseverlerin büyük acısına ortak olmaktadır.

Huzur içinde yatsınlar."

MANCHESTER CITY

"Manchester City'deki herkes Diogo Jota'nın vefatıyla ilgili üzücü haberi öğrenmenin şokunu ve üzüntüsünü yaşamaktadır.

Bu zor zamanda ailesine, arkadaşlarına ve Liverpool Futbol Kulübü'ndeki herkese en içten taziyelerimizi gönderiyoruz.

Huzur içinde yat, Diogo."

EVERTON

Haberin Devamı

"Everton'daki herkes Diogo Jota ve kardeşi André Silva'nın trajik vefatından derin üzüntü duymaktadır. Bu üzücü zamanda düşüncelerimiz aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Diogo Jota#Vefat#Liverpool

BAKMADAN GEÇME!