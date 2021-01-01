Futbol dünyası taraftarı istiyor

Tüm dünyayı etkileyen Covid-19 spor dünyasına da ağır darbe vurdu. 2020 ertelenen-iptal edilen turnuvalar, futbolsuz geçen günler, seyircisiz maçlar ve ekonomik olarak sarsılan kulüplere sahne oldu.

Futbol dünyası 2021’e daha umutlu giriyor. Tabii ki en birinci dilek sağlık ancak seyirciye olan özlem şampiyonluktan bile önce geliyor.

MUSTAFA CENGİZ (G.SARAY BAŞKANI):

1- Önce tabii ki herkes için, hepimiz için sağlık! Pandeminin sona ermesi ve bu sürecin artık geride kalması.

2- Yeniden taraftarların ait olduğu tribünlere dönmesi ve sevenlerin buluşması.

3- Tüm branşlarda sarı kırmızı şampiyonluklarla dolu bir yıl.

ABDURRAHiM ALBAYRAK (G.SARAY 2. BAŞKANI):

1- 2020 ülkemiz ve dünyamızda olumsuz izler, kayıplar, üzüntüler bıraktı. Artık bu pandeminin geride kalması ve normal hayata dönmek en büyük dileğimiz.

2- 2021’in güzel haberler getirmesi ve hayatın yeniden eski düzenine her anlamda geri dönmesi, insanların yeniden bir arada, yan yana olması.

3- G.Saray’ın hak ettiği ve hedeflediği şampiyonluklara ulaşırken sezon sonunda taraftarımız ile bunu kutlamak.

AHMET NUR ÇEBi (BEŞiKTAŞ BAŞKANI):

1- Tüm insanlığın sağlığının bir an önce düzelmesi.

2- Tüm kulüplerin mali ve sportif başarı sağlaması.

3- Şampiyon olmak.

ADNAN DALGAKIRAN (BEŞiKTAŞ 2. BAŞKANI):

1- Kurumsal yapı.

2- Sürdürülebilir başarı.

3- Yeni gelir kaynakları.

SERGEN YALÇIN (BEŞiKTAŞ TEKNiK DiREKTÖRÜ:

1- Tüm insanlık sağlığına kavuşsun.

2- Kadın şiddeti son bulsun.

3- İyi futbol bol gol izleyelim, şampiyon olalım.

EMRE BELÖZOĞLU (FENERBAHÇE SPORTiF DiREKTÖRü):

1- Aileme, ülkeme, insanlığa sağlık ve huzur.

2- F.Bahçe’nin her branşta başarısı şampiyonluk kucaklaması.

3- Tüm dünyada barış ve dostluğun egemen olması.

ALTAY BAYINDIR (FENERBAHÇELi KALECi):

1- İlk olarak tüm insanlığın sağlığına kavuşması ve virüsten kurtulup insanların sosyalleşebilmesi.

2- Takımımızın başarısı.

3- Huzurlu mutlu ve en önemlisi sağlıklı bir yıl geçirebilmemiz.

MESUT URGANCILAR (BEŞiKTAŞ GENEL SEKRETERi):

1- Sağlık.

2- Başarılarla dolu yıl.

3- Şampiyon olmak.

KEMAL ERDOĞAN (BEŞiKTAŞLI YÖNETiCi)

1- Sağlık ve mutluluk.

2- Statlarımız dolsun.

3- Şampiyonluk yaşayalım.

RIDvAN YILMAZ (BEŞiKTAŞLI FUTBOLCU):

1- Sağlık çalışanlarına minettarız.

2- Çalışarak şampiyonluk yaşamak.

3- Tribünleri dolu görmek.

ERSiN DESTANOĞLU (BEŞiKTAŞLI KALECi):

1- Şampiyonluk kazanmak.

2- Taraftarla kucaklaşmak.

3-Başarılarla teknik direktör Sergen Yalçın ve ailemi gururlandırmak.

ÖMER ERDOĞAN (HATAYSPOR TEKNiK DiREKTÖRü):

1- Hastalık ve ölümlerden uzak kalalım.

2- Tutku, iyi futbol ve iyi sonuç alalım.

3- Özgür günler geri gelsin.

İBRAHiM TORAMAN (ESKi FUTBOLCU):

1- İnsanoğlu sağlığına kavuşsun.

2- Kavga ve şiddet uzak kalsın.

3- Beşiktaş şampiyon olsun.

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