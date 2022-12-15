Futbol Covid-19'u mağlup etti

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Türk futbolunun gelirlerinin ve ekonomik görünümünün incelendiği Futbol Ekonomi Raporu EkoLig’in 7. sayısı açıklandı. Fişekhane’de yapılan organizasyonda Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca “Süper Lig de Covid-19 pandemisinin etkilerini hızla üzerinden atıyor. Süper Lig kulüplerimiz 2019-20 sezonuna göre maç günü gelirlerini yüzde 10 oranında artırıp yaklaşık 600 milyon TL’ye yükseltmeyi başardı. Taraftar sayısının maç başı yaklaşık 13 bin seviyesine yaklaşması Süper Lig’in yükselişini kanıtlıyor” dedi

Pandemide büyük kriz yaşayan kulüplerin artık yüzü gülüyor

EkoLig raporunda yer alan bilgilere göre, Süper Lig’in 4 Büyük takımı Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzon 2020-21 sezonuna göre 2021-2022 sezonunda lisanslı ürün satış, isim hakkı, sponsorluk, reklam ve maç hasılatları, kombine kart, loca gelirlerini yüzde 117 oranında artırmayı başardı. 2020- 2021 sezonunda 1 milyar 272 milyon 474 bin TL gelir elde eden Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, 2021-2022 sezonunda 2 milyar 759 milyon 341 bin TL geliri kasasına koymayı başardı. Bu artış zor günler geçiren kulüpleri rahatlattı.

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En çok gelir Fenerbahçe'de son şampiyon Trabzon ikinci sırada

Süper Lig’de 2019-20 ve 2020-21 sezonlarında yayın gelirlerinde 3. olan Fenerbahçe, 2021-22’de 239,2 milyon TL’lik geliriyle ilk sıraya çıktı. Şampiyonluk payının yanına, ligi ikinci sırada bitirmesiyle birlikte performans gelirini de ekleyen Kanarya yayında rakiplerinin önünde yer aldı. Şampiyonluk hasretine 2021-22’de nokta koyan Trabzonspor ise performans gelirleri, şampiyonluk payı ve katılım payı ile birlikte kasasına 202 milyon koyarken Fenerbahçe’nin ardından ikinci basamakta kaldı.

Süper Lig'de ilk 14 hafta itibarıyla en çok seyirci Galatasaray'da

Pandeminin ardında yüzde 100 kapasiteyle oynanmaya başlanan 2022-23 sezonunda taraftarları Galatasaray’ı yalnız bırakmadı. Sezona önemli transferlerle başlayan Cimbom 14 haftası geride kalan ligde iç sahada oynadığı karşılaşmalarda 45 bin 921 kişilik ortalama yakaladı. Galatasaray’ı 40 bin 23 taraftar ortalamasıyla Fenerbahçe izlerken, hoca değişikliğine giden Beşiktaş 35 bin 189 ortalama ile 3. sırada kaldı kaldı. Son şampiyon Trabzonspor ise 26 bin 706 taraftara maçlarını oynadı.

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