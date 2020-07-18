MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFutbol camiasından Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a tebrik mesajları
GeriFutbol Futbol camiasından Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a tebrik mesajları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA Spor
Haber Giriş: 18.07.2020 - 20:17,Son Güncelleme:

Futbol camiasından Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a tebrik mesajları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol camiasından Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a tebrik mesajları
Abone Olgoogle-news

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor kulüpleri, bir sezon aradan sonra Süper Lig'e yükselen Büyükşehir Belediye Erzurumspor için tebrik mesajı yayımladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "TFF 1. Lig'de bugün oynanan 34. hafta karşılaşmaları sonucunda Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 2019-2020 sezonunu ikinci sırada bitirerek Süper Lig'e yükseldi. Türkiye Futbol Federasyonu olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u tebrik eder, önümüzdeki sezon Süper Lig'de başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray Kulübünün Twitter hesabında, "TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u başarısından dolayı tebrik ederiz." denildi.

Fenerbahçe Kulübü, "Süper Lig'e hoş geldiniz Büyükşehir Belediye Erzurumspor." ifadelerine yer verdi.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"Hoş geldiniz Dadaşlar. TFF 1. Ligi 2. sırada tamamlayarak Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Erzurumspor'u tebrik ederiz."7 Trabzonspor Kulübünün sosyal medya hesaplarından da "Yeniden hoş geldin Dadaş" paylaşımı yapıldı.

Futbol camiasından Büyükşehir Belediye Erzurumspora tebrik mesajları

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle