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İHA
Haber Giriş: 12.02.2020 - 10:18,Son Güncelleme:/

Furkan Korkmaz'lı Philadelphia 76ers sahasında galip

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Furkan Korkmaz'lı Philadelphia 76ers sahasında galip

NBA'de milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, sahasında karşı karşıya geldiği Los Angeles Clippers'ı 110-103'lük skorla yenerek 34. galibiyetini aldı. Furkan ilk 5'te başladığı müsabakada 23 dakikada parkede kaldı ve 1 ribaund üretti.

NBA'de normal sezon heyecanı 5 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, Wells Fargo Center'da karşılaştığı Los Angeles Clippers'ı 110-103'lük skorla mağlup etti ve 34. galibiyetini elde etti. Philadelphia'da Furkan ilk 5'te başladığı müsabakada 23 dakikada parkede kaldı ve 1 ribaund üretti. Philadelphia'da ayrıca Ben Simmons 26 sayı, 12 ribaund ve 10 asistle triple double yaparken, Joel Embiid de 26 sayı, 9 ribaund ile mücadeleyi tamamladı. Ligde 17. yenilgisini alan Clippers'ta ise Kawhi Leonard 30 sayı, 9 asist ve Paul George 11 sayı, 12 ribaud ile oynayarak takımına katkıda bulundu.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Philadelphia 76ers: 110 - Los Angeles Clippers: 103
Washington Wizards: 126 - Chicago Bulls: 114
New Orleans Pelicans: 138 - Portland Trail Blazers: 117
Oklahoma City Thunder: 106 - San Antonio Spurs: 114
Houston Rockets: 116 - Boston Celtics: 105

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