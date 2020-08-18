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AA Spor
Haber Giriş: 18.08.2020 - 18:17,Son Güncelleme:

Furkan Soyalp bonservisiyle Gaziantep FK'da

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Furkan Soyalp bonservisiyle Gaziantep FK'da
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Gaziantep Futbol Kulübü, geçtiğimiz sezon takımda kiralık olarak forma giyen Başakşehirli Furkan Soyalp'i bonservisiyle kadrosuna kattı.

Süper Lig ekiplerin'den Gaziantep FK, transfer çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Gaziantep ekibi, transfer çalışmaları kapsamında, geçtiğimiz sezon Başakşehir'den kiraladığı Furkan Soyalp'i bonservisiyle beraber kadrosuna katarak 3 yıllık sözleşme imzaladı. Furkan Soyalp, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Gaziantep FK'da toplam 16 resmi maça çıkarken, bir gol ve bir de asist yapma başarısı gösterdi.

Konu ile ilgili kırmızı-siyahlı ekipten yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, geçtiğimiz sezon Medipol Başakşehir'den kiralık olarak kattığı Furkan Soyalp ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Başarılı futbolcumuz Furkan Soyalp'e kulübümüze bir kez daha hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Furkan Soyalp bonservisiyle Gaziantep FKda

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