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Basketbol
Haber Giriş: 04.03.2020 - 10:51,Son Güncelleme:/

Furkan Korkmaz'lı Philadelphia 76 eriyor! (NBA'de gecenin sonuçları 04.04.2020)

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Furkan Korkmaz'lı Philadelphia 76 eriyor! (NBA'de gecenin sonuçları 04.04.2020)
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NBA'de iki şampiyonluk adayının karşı karşıya geldiği mücadelede Los Angeles Lakers, Philadelphia 76’ı 120-107 mağlup etti. Temsilcimiz Furkan Korkmaz'ın bench'ten gelerek 11 sayı 2 ribaund 2 asist üretti.

NBA, oynanan 8 karşılaşma ile devam etti.

Batı Konferansı lideri Los Angeles Lakers, temsilcimiz Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76’ı 120 - 107'lik skorla geçerek liderliğini sürdürdü.

Kawhi Leonard'ın 25 sayı 8 asist ile yıldızlaştığı mücadelede Los Angeles Clippers, Oklahoma City Thunder'ı 109 - 94 yenerek Batı Konferansı'nda ikinci sıraya yükseldi.

Boston Celtics’e konuk olan Brooklyn Nets, normal süresi 118-118 biten karşılaşmayı uzatmalarda 129-120 kazandı. Caris Levert, kariyer rekorunu kırdığı gecede attığı 51 sayı Brooklyn Nets’i galibiyete taşıdı.

Duncan, başantrenör olarak çıktığı ilk maçı kazandı

NBA'in efsane oyuncularından Tim Duncan, 5 şampiyonluk kazandığı San Antonio Spurs'ün, Charlotte Hornets'a konuk olduğu maçta, başantrenör Gregg Popovich'in yerine takımın başında yer aldı.

Spurs, 43 yaşındaki eski basketbolcunun ilk başantrenörlük tecrübesini yaşadığı karşılaşmadan 104-103 galip ayrıldı.

 

NBA’de gecenin toplu sonuçları ise şöyle:

Los Angeles Lakers 120 – 107 Philadelphia 76

Los Angeles Clippers 109 - 94 Oklahoma City Thunder

Boston Celtics 120 – 129 Brooklyn Nets  

Charlotte Hornets 103 - 104 San Antonio Spurs

New Orleans Pelicans 134 - 139 Minnesota Timberwolves

Denver Nuggets 100 - 116 Golden State Warriors

Phoenix Suns 114 - 123 Toronto Raptors

Sacramento Kings 133 - 126 Washington Wizards

 

Furkan Korkmazlı Philadelphia 76 eriyor (NBAde gecenin sonuçları 04.04.2020)

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