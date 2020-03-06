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Basketbol
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Haber Giriş: 06.03.2020 - 09:55,Son Güncelleme:/

Furkan Korkmaz'dan Sacramento Kings'e 7 sayı! (NBA'de gecenin sonuçları 06.03.2020)

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Furkan Korkmaz'dan Sacramento Kings'e 7 sayı! (NBA'de gecenin sonuçları 06.03.2020)
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynanan maçta Philadelphia 76ers, deplasmanda Sacramento Kings'i 125-108 yendi.

NBA'e 4 maçla devam edildi. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, rakibini 17 sayı farkla mağlup ederek bu sezon 38. galibiyetini elde etti.

Konuk takımda 28 sayı, 14 ribaunt, 3 asistle "double double" yapan Tobias Harris, maçın en skorer ismi oldu. Shake Milton 20, Al Horford 18 sayıyla
oynarken, 24 dakika süre alan Furkan Korkmaz 7 sayı, 1 ribaunt, 3 asistlik performans sergiledi.

Kings'te ise De'Aaron Fox 23, Buddy Hield 22, Harrison Barnes 15 sayıyla maçı tamamladı.

- Sonuçlar

Charlotte Hornets-Denver Nuggets: 112-114
Houston Rockets-Los Angeles Clippers: 105-120
Sacramento Kings-Philadelphia 76ers: 108-125
Golden State Warriors-Toronto Raptors: 113-121

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