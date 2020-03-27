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Basketbol
AA
Haber Giriş: 27.03.2020 - 21:37,Son Güncelleme:/

Furkan Korkmaz'dan "evde kal" çağrısına uyan 5 kişiye milli forma

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Furkan Korkmaz'dan "evde kal" çağrısına uyan 5 kişiye milli forma
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers forması giyen Furkan Korkmaz, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrısına destek verdi.

Milli basketbolcu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, kendisini sosyal medyadan yürütülen dayanışmaya davet eden basketbolcular Cedi Osman ve Birkan Batuk'a teşekkür ederek, "Ben de bu tweetin altına #EvdeKal etiketiyle fotoğraf gönderen 5 kişiye milli takım formamı hediye edeceğim. Birlikte bu zor günleri geride bırakacağız." ifadelerini kullandı.

Furkan, "Siz de var mısınız?" diyerek basketbolcular Berkan Durmaz ve Tolga Geçim'i de kampanyaya katılmaya davet etti

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