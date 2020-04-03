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GeriFutbol Furkan Korkmaz'dan corona virüsü yorumu: "ABD'de durum pek iç açıcı değil"
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Futbol
Haber Giriş: 03.04.2020 - 19:09,Son Güncelleme:/

Furkan Korkmaz'dan corona virüsü yorumu: "ABD'de durum pek iç açıcı değil"

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Furkan Korkmaz'dan corona virüsü yorumu: "ABD'de durum pek iç açıcı değil"
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Philadelphia 76ers forması giyen milli basketbolcumuz Furkan Korkmaz, ABD'deki durum hakkında konuştu.

Philadelphia 76ers forması giyen Furkan Korkmaz, NTV'ye açıklamalarda bulundu.

İşte Furkan Korkmaz'ın açıklamaları;

Çok üzücü bir durumun içindeyim. Kendi adıma konuşacak olursam şu an gayet sağlıklıyım. ABD'de genel anlamda durum pek iç açıcı değil. Rakam veremem ama Philadelphia'da ciddi anlamda corona virüsten etkilenen insan var.

KİMDE VAR BİLMİYORUM

Önlemleri almaya çalışıyoruz. Herkesi daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Şu anda takımda kimde bu virüs var bilmiyorum. Umarım herkes iyidir.

Furkan Korkmazdan corona virüsü yorumu: ABDde durum pek iç açıcı değil

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