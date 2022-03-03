Furkan Korkmaz galip, Cedi Osman ve Alperen Şengün mağlup

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NBA'de heyecan, gece oynanan 8 maçla devam etti. Milli basketbolcularımız Cedi Osman, Alperen Şengün ve Furkan Korkmaz, takımlarının maçlarında süre aldı.

Cleveland Cavaliers'ın Charlotte Hornets'e 119-98 mağlup olduğu maçta 20 dakika süre alan Cedi, 9 sayı, 4 ribauntla oynadı. Darius Garland'in 33 sayısı mağlubiyetin önüne geçemedi. Hornets'te ise Terry Rozier 29 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.

Utah Jazz'ın Houston Rockets'ı 132-127 yendiği maçta Alperen Şengün 18 dakika süre aldı ve mücadeleyi 5 sayı, 4 ribaunt ve 1 asistle tamamladı. Utah'ta Donovan Mitchell 37 sayı 10 asistle maçın en skorer ismi oldu.

Temsilcilerimizden geceyi galibiyetle tamamlayan tek isim Furkan Korkmaz oldu. Philadelphia 76ers'in New York Knicks'i 123-108 yendiği maçta 5 dakika süre alan Furkan, 1 asist yaptı. 76ers'te Joel Embiid 27 sayı 12 ribaunt, James Harden 26 sayı 9 ribaunt 9 asistle yıldızlaştı. Knicks'te J.J. Barrett'ın 30 sayısı mağlubiyetin önüne geçemedi.

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NBA'de gecenin sonuçları şu şekilde:

Orlando Magic 114-122 Indiana Pacers

Cleveland Cavaliers 98-119 Charlotte Hornets

Philadelphia 76ers 123-108 New York Knicks

New Orleans Pelicans 125-95 Sacramento Kings

Milwaukee Bucks 120-119 Miami Heat

Houston Rockets 127-132 Utah Jazz

Denver Nuggets 107-119 Oklahoma City Thunder

Phoenix Suns 120-90 Portland Trail Blazers