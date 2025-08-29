×
Furkan Korkmaz: 'Çok güzel basketbol oynuyoruz'

#Eurobasket#Furkan Korkmaz#Ercan Osmani
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2025 18:52

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu'ndaki ikinci maçında Çekya'yı 92-78 mağlup ederek "2'de 2" yapan A Milli Takım'da Furkan Korkmaz, ikinci periyottan itibaren toparlanarak galibiyete ulaştıklarını söyledi.

Milli basketbolcular Furkan Korkmaz ile Ercan Osmani, Arena Riga'da oynanan karşılaşmanın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Mücadeleye istedikleri başlangıcı yapamadıklarını belirten Furkan Korkmaz, "İkinci maçlar hiçbir zaman kolay olmuyor. Özellikle ilk maçta Letonya'ya karşı aldığımız güzel galibiyetin ardından bize yakışmayan başlangıç oldu ama çok kısa sürede bunu toparladık. Gerçek oyun karakterimizi gösterdik. Önemli olan da bunu gösterebilmek. İkinci periyottan maçın sonuna kadar kontrolü elimizde götürdük. Çok güzel basketbol oynuyoruz. Umarım böyle oynamaya devam ederiz." ifadelerini kullandı.

Galibiyete 16 sayılık katkı sağlayan Ercan Osmani ise müsabakanın başında savunmada çok fazla hata yaptıklarını vurgulayarak, "Kazandığımız için mutluyuz. İlk periyoda biraz yumuşak başladık ve savunmada çok fazla hata yaparak rakibe kolay sayılar atma şansı verdik. Ancak ikinci periyottan itibaren maçın kontrolünü aldık. Portekiz maçına odaklanıp, galibiyet alarak yolumuza devam etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

