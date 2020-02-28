NBA'de gecenin sonuçları | Furkan 11 sayı attı, 76ers kazandı!
NBA'de Philadelphia 76ers, milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın 11 sayı attığı karşılaşmada evinde New York Knicks'i 115-106 yendi.
NBA'e 4 karşılaşmayla devam edildi. 76ers'in Knicks'i 9 sayı farkla mağlup ettiği maçta Tobias Harris 34, Shake Milton 19 sayıyla galibiyette başrolü oynadı. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz takımına 11 sayı, 2 asist ve 1 ribauntluk katkıda bulundu.
Knicks'te 30 sayı ve 10 ribauntla "double double" yapan Julius Randle'ın performansı galibiyet için yeterli olmadı.
- Lakers'tan üst üste 7. galibiyet
Los Angeles Lakers, deplasmanda Golden State Warriors'ı 116-86 mağlup ederek üst üste 7. galibiyetini aldı.
Konuk ekibi galibiyete 23 sayı, 6 ribauntla oynayan Anthony Davis ve 18 sayı, 3 ribaunt üreten Kyle Kuzma taşıdı.
Üst üste 8. mağlubiyetini alan Warriors'ta ise Eric Paschall 23 sayı ile oynadı.
- Sonuçlar
Philadelphia 76ers-New York Knicks: 115-106
Oklahoma City Thunder-Sacramento Kings: 112-108
Indiana Pacers-Portland Trail Blazers: 106-100
Golden State Warriors-Los Angeles Lakers: 86-116
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