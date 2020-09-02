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GeriFutbol Fulham'da teknik direktör Scott Parker'ın sözleşmesi uzatıldı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 02.09.2020 - 22:21 | Son Güncelleme:

Fulham'da teknik direktör Scott Parker'ın sözleşmesi uzatıldı

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Fulham'da teknik direktör Scott Parker'ın sözleşmesi uzatıldı
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İngiltere Premier Lig ekibi Fulham, teknik direktör Scott Parker ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Fulham Kulübü, 39 yaşındaki İngiliz teknik direktör Parker ile 2023 yılına kadar anlaşma sağlandığını duyurdu.

Scott Parker, futbolculuk kariyerini noktaladığı Fulham'da geçen yıl teknik direktörlüğe başlamıştı. Parker yönetimindeki Fulham, geçen sezon İngiltere Championship play-off finalinde Brentford'u 2-1 yenerek Premier Lig'e yükselmişti.

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