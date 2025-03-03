×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fulham, Manchester United karşısında 117 yıl sonra ilki başardı!

Güncelleme Tarihi:

#F.A CUP#Manchester United#Fulham
Fulham, Manchester United karşısında 117 yıl sonra ilki başardı
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2025 00:51

Fulham, Manchester United karşısında 117 yıl sonra ilk İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) zaferini elde etti.

Haberin Devamı

Old Trafford'da oynanan 5. tur maçında Calvin Bassey ve Bruno Fernandes'in karşılıklı golleriyle normal süre 1-1 berabere bitti.

Uzatmalarda da skor değişmedi ve karşılaşmayı penaltılarla 4-3 kazanan Fulham çeyrek finale yükseldi.

Fulham kalecisi Bernd Leno penaltı vuruşlarında Victor Lindelöf ve Joshua Zirkzee karşısında yaptığı iki kurtarışla tarihi galibiyetin mimarı oldu.

Fulham, 29 Mart'taki çeyrek final müsabakasında Craven Cottage Stadyumu'nda Crystal Palace'ı ağırlayacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#F.A CUP#Manchester United#Fulham

BAKMADAN GEÇME!