Fulham 0-3 Manchester City

Ligin 28. haftasında Manchester City, Craven Cottage Stadı'nda, Fulham'a konuk oldu.



Manchester City, ilk yarısında gol sesi çıkmayan karşılaşmanın 47. dakikasında John Stones, 56. dakikasında Gabriel Jesus ve 60. dakikasında Sergio Aguero'nun penaltıdan attığı gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.



Bu sonuçla Manchester City, puanını 71'e yükselterek ligde liderliğini sürdürürken, Fulham ise 26 puanla 18. sırada yer aldı.

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