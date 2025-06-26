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Fujita ve Evander için son kararı Solskjaer verecek!

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Süper Lig#Solskjaer
Fujita ve Evander için son kararı Solskjaer verecek
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2025 07:00

Beşiktaş scout ekibi iki futbolcuyu tavsiye etti.

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Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in talebi doğrultusunda dünyanın dört bir yanında futbolcu arayışını sürdüren Beşiktaş Kulübü scout ekibi, yönetime Belçika ve ABD liglerinden iki oyuncu tavsiyesinde bulundu.

Bu isimlerin Belçika’nın St. Truiden takımının Japon orta saha oyuncusu Joel Chima Fujita ve MLS ekibi Cincinnati’de forma giyen Brezilyalı ofansif orta saha Evander olduğu öğrenildi.

Fujita ve Evander için son kararı Solskjaer verecek

Japonya Milli Takımı’nda da forma giyen Fujita’ya 3.5 milyon Euro, Evander’e ise 14 milyon Euro değer biçiliyor.

Solskjaer’in onay vermesi halinde siyah beyazlı yönetim transfer için çalışmalara başlayacak.

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Fujita ve Evander için son kararı Solskjaer verecek

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#Beşiktaş#Süper Lig#Solskjaer

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