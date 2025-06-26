Fujita ve Evander için son kararı Solskjaer verecek!

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Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in talebi doğrultusunda dünyanın dört bir yanında futbolcu arayışını sürdüren Beşiktaş Kulübü scout ekibi, yönetime Belçika ve ABD liglerinden iki oyuncu tavsiyesinde bulundu.

Bu isimlerin Belçika’nın St. Truiden takımının Japon orta saha oyuncusu Joel Chima Fujita ve MLS ekibi Cincinnati’de forma giyen Brezilyalı ofansif orta saha Evander olduğu öğrenildi.

Japonya Milli Takımı’nda da forma giyen Fujita’ya 3.5 milyon Euro, Evander’e ise 14 milyon Euro değer biçiliyor.

Solskjaer’in onay vermesi halinde siyah beyazlı yönetim transfer için çalışmalara başlayacak.

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