Fuat Çapa: 'Türk futbolunu yönetenler Avrupa'da başarıyı umursamıyor'

Deneyimli teknik adam, Türk takımlarının son yıllarda Avrupa kupalarındaki performansı, Süper Lig'de yaşanan teknik direktör değişiklikleri, kulüplerin transfer politikası, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi, harcama limitleri ve lacivert-beyazlı futbol takımının son durumu hakkında AA muhabirinin sorularını yanıtladı.



Türk futbolunda uzun vadeli projelerin hayata geçirilemediğini ve uluslararası kulvarda başarı sağlanamadığını belirten Fuat Çapa, "Avrupa'da oynamanın Türk futbolunu yönetenlerin çok umurunda olduğunu düşünmüyorum. Onlar için Süper Lig daha önemli. Ligi şampiyon tamamlayan takımın, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılıp katılmaması önemli etken değil. Avrupa kupası (UEFA Kupası) kazandık, yarı finaller oynadık. Şu an ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynamak zorundayız. Burada, bizim ortamımızda başarılı olmamız insanları daha çok mutlu ediyor." diye konuştu.



Tecrübeli teknik adam, Türk futbolunda kısa vadede başarı istendiğini ve bu nedenle sabırlı davranılamadığını aktararak, şu ifadeleri kullandı:



"Önemli olan bilmek değil uygulamak ve o sabrı göstermek. Bu, birkaç günde yapılacak bir şey değil. Borussia Dortmund, bir zamanlar iflasın eşiğindeydi. Şu an ise her sezon şampiyonluğa oynayan takım konumunda. Avrupa'da buna benzer çok sayıda kulüp var. Bu kulüpler vizyonlarıyla ve altyapılarıyla sabırlı davranarak hazırlık yapıyorlar. Biz zeminden değil çatıdan başlıyoruz. Çatıdan başladığımız için zeminimiz kaygan oluyor. Tutarsa tutuyor, tutmazsa tekrar çatıdan başlıyoruz."



- "Değişimin fazla bir şey kazandırmadığını görüyoruz"



Süper Lig'de sezon başından bu yana 14 takımda 20 kez teknik adam değişikliğinin yaşandığının hatırlaması üzerine Fuat Çapa, şunları söyledi:



"Değişimin fazla bir şey kazandırmadığını görüyoruz. Bu, sadece camiaya verilmiş bir oksijen. Her şey 1-2 hafta iyi gidiyor ama sonra normale dönüyor. Bu konuda istediğiniz kadar kural da koyun. Kurallar da 'Nasıl engellenir?' diye düşünülerek konuyor. Kural koymak bir şey kazandırmaz. Kulüplerin misyonu ve vizyonu olduğunda, uzun vadeli düşünüldüğünde bu işlerin daha kolay olacağına inanıyorum. Şu ana kadar 20 kez teknik adam değişti. Hangi hedeften bahsedebiliriz? Herkes sezona güzel hedeflerle başlıyor. Ancak belirli bir noktadan sonra elinizde olmayan nedenlerle sıkıntı yaşanıyor. Ancak taraftarlar, bunları göz önünde bulundurmuyor ve sadece skora bakıyor. Bu da sizin başarınızı belirliyor."



Hedeflerin her zaman teknik direktörlere sorulduğunu ancak bütçeyi kulüp yönetiminin belirlediğinin altını çizen 52 yaşındaki teknik adam, "Teknik adamlar, kulübün geleceğiyle ilgili sadece çalıştıkları dönemde bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Zaten böyle olduğu için de kulüplerimiz ekonomik olarak çok büyük sıkıntıda. Hedefler daha çok yöneticilere sorulmalı. Kulüplerin vizyonu ve misyonu olsa, bu doğrultuda da teknik adamlar seçilse hem maddi hem de sahadaki oyun olarak çok değişik yerlerde oluruz." şeklinde görüş belirtti.



- "Yarın önümüze çıkacak tablo canımızı çok acıtacak"



Türkiye'de kulüplerin izlediği transfer politikasıyla ilgili konuşan Fuat Çapa, şu görüşleri paylaştı:



"Hiçbir zaman yarını düşünerek bir iş yapmıyoruz. Bugün yapılanlar çok güzel ama yarın önümüze çıkacak tablo canımızı çok acıtacak. Ara transfer döneminde kimsenin beklemediği kadar oyuncu sirkülasyonu oldu. Devre arasından bahsediyoruz, sezon başından değil. Ya sezon başı yapılanmalarınız ya da şu anda yapmış olduğunuz iş doğru değil. Yöneticiler, camialar tarafından rahat bırakılmıyor. Günü kurtarmak ve camiayı beklenti içine sokmak için bunu yapmak zorundalar."



- "VAR sisteminin nasıl çalıştığını herkesin bildiğini düşünmüyorum"



Fuat Çapa, Türkiye'de VAR sistemiyle ilgili yeterince bilgi sahibi olunmadığını aktardı.



VAR sisteminin Süper Lig'de kullanımıyla ilgili eleştirilerde bulunan Çapa, "Türk futbolunda çok büyük bir iletişim eksikliği var. VAR sisteminin nasıl çalıştığını herkesin bildiğini düşünmüyorum. Çizgiler nasıl çiziliyor? Kararların verilmesi neden Avrupa'ya göre daha fazla zaman alıyor? Zaman zaman bu konuda bizim de canımız yanıyor. Teknolojiyi kullanma anlamında ileride olduğumuzu söyleyemeyiz. Bu, bir süreçtir. İnşallah önümüzdeki süreçte biz de Avrupa seviyesine gelmiş oluruz." diye konuştu.



- "Demek ki kriterler belli unsurlarla belirlenmiş"



Fuat Çapa, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulunun sezon başında belirlediği harcama limitleriyle ilgili şu değerlendirmede bulundu:



"Sezon başında kulübün 100. yılı olması dolayısıyla herkes büyük beklentiler (Avrupa kupaları) içine girmişti. Ancak şu an hedefler tutmuyor. Bu, hayalcilik olur. Bir kadro oluştururken bazı kriterleri göz önünde bulundurmak zorundasınız. Federasyonun belirlemiş olduğu harcama limitleri var. Bunun üstüne çok fazla çıkamıyorsunuz. Ligde en az bütçesi olan takımlardan biriyiz. Maalesef çok borcu olan kulüplerin harcama limitleri bizden fazla. Bu duruma en güzel cevabı Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı olduğu dönemde Mehmet Sepil verdi. Demek ki kriterler belli unsurlarla belirlenmiş. Belki de camianın büyüklüğü ve taraftarların etkisi öngörüldü. Bu kriterleri koyarken bunlar da etkili olmuş."



- "Şu anki görüntümüz memnun edici değil"



Kasımpaşa, geçen sezon Fuat Çapa yönetiminde son 12 haftada sergilediği performansla dikkati çekti. Bu sezon Mehmet Altıparmak ile İrfan Buz'un teknik direktörlüğünü yaptığı lacivert-beyazlılar, 10. hafta öncesi takımın başına tekrar Fuat Çapa'yı getirdi.



Deneyimli teknik adam, Süper Lig'de bu sezon yaptığı 25 maçta 29 puan toplayan lacivert-beyazlı futbol takımıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:



"Çok değişik bir sezon yaşıyoruz. Ne oyuncular ne de kulüpler sezona hazır başlayabildi. Bunu statlardaki zeminlerin durumundan çok net görebiliyoruz. Her takımın yaşamış olduğu zor bir sezon. Futbolseverler biraz bunu göz ardı ediyor. Kasımpaşa, sezona iyi başladı. Daha sonra sakatlıklar ve Kovid-19 vakaları nedeniyle önemli oyuncularımızdan faydalanamadık. Göreve geldikten sonra ideal 11'i oluşturmakta zorluk yaşadık. Yoğun bir maç takvimi de var. Kadroda sürekli rotasyon yapmak zorunda kalıyoruz. Şu anki görüntümüz memnun edici değil. Sakat oyuncularımız aramıza döndüğünde geçen sezon ortaya koyduğumuz performansı sergilemek istiyoruz. Rahat bir sezon geçirmeyi hedefliyoruz."



- "Çok çabuk tatmin oluyoruz ve üzülüyoruz"



Fuat Çapa, vizyonu ile misyonu bulunan ve uzun vadeli planlar yapan kulüplerin eninde sonunda başarıya ulaşacağına inandığını belirtti.



Medipol Başakşehir'in geçen yıl elde ettiği şampiyonluğun ve Aytemiz Alanyaspor'un bu sezon sergilediği performansın tesadüf olmadığını anlatan Çapa, şunları kaydetti:



"Medipol Başakşehir ve Aytemiz Alanyaspor, göz önünde bulundurulması gereken iki kulüp. Bu sabrı gösteren ve yapılanmayı gerçekleştiren kulüpler er ya da geç başarıyı yakalayacaktır. Tabii önemli olan bu başarının devamını da getirebilmek. Çok çabuk tatmin ve mutlu oluyoruz. Çok çabuk da üzülüyoruz ve yok oluyoruz. Almanya futbolu inanılmaz derecede gelişim sağlıyor. Bazı kulüpler oyun içinde değişik sistemlerde oynuyor. Top kaybedildiğinde biz 8-10 saniye sayarken, onlar 3-4 saniyede topu geri kazanıyor. Bunları gerçekleştirmek için sisteminizin olması gerek. Bayern Münih'in son 5 sezondaki ilk 11'inden en fazla 2 oyuncu değişmiştir. Türkiye'de herhangi bir takımın son 5 sezondaki ilk 11'ini sorsam sayamazsınız. Avrupa futbolunun neden bizim önümüzde olduğunu görmek çok kolay. Bugün bunu oynuyorsunuz, gelecek sezon ise ne oynayacağınız ve kadronuz belli değil. Elinizde bulunan oyuncu grubuna göre oyun sistemi belirlemelisiniz. Aynı zamanda hayatta kalmak için de sistem kurmalısınız."

