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Haber Giriş: 05.02.2020 - 15:08,Son Güncelleme:/

Fuat Çapa resmen Kasımpaşa'da!

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Fuat Çapa resmen Kasımpaşa'da!

Kasımpaşa, teknik direktör Fuat Çapa ile anlaştığını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktör Fuat Çapa ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardığını resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Kasımpaşamızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Fuat Çapa ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır. Kasımpaşamıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Teknik Direktörümüz Fuat Çapa'ya çalışmalarında başarılar dileriz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.

Fuat Çapa resmen Kasımpaşada

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