Fuat Çapa: "İlk 3 haftayı en az hasarla tamamlamak istiyoruz..."

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı Kasım ayından itibaren ücretsiz olacakMilli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı! Kasım ayından itibaren ücretsiz olacak#Eğitim
Bıraktığını açıklayan Nuri Şahinden ters köşeBıraktığını açıklayan Nuri Şahin'den ters köşe!#Nuri Şahin
Sadece 11 yaşında ve inanılmaz bir hayatı var Dizi değil hepsi gerçekSadece 11 yaşında ve inanılmaz bir hayatı var! Dizi değil hepsi gerçek#Tanitoluwa Adewumi
Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladıSon dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı#Merkez Bankası
Erdoğandan 10 büyükelçiye Kavala tepkisi: Türkiye’ye ders vermek haddinize miErdoğan'dan 10 büyükelçiye 'Kavala' tepkisi: Türkiye’ye ders vermek haddinize mi?#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Son dakika... MHK Başkanı Serdar Tatlı istifa etti Attığı mesaj ortaya çıktı...Son dakika... MHK Başkanı Serdar Tatlı istifa etti! Attığı mesaj ortaya çıktı...#MHK
Güney Kore ilk yerli roketi Nuriyi uzaya gönderdiGüney Kore ilk yerli roketi Nuri'yi uzaya gönderdi#Uzay
Korkutan uyarı... 4. dalga başladı ve çok ağır geçecekKorkutan uyarı... 4. dalga başladı ve çok ağır geçecek!#Koronavirüs
ABDnin gizli Yunanistan planı Selanikten Girite kadar...ABD'nin gizli Yunanistan planı! Selanik'ten Girit'e kadar...#Yunanistan
Dünyanın en güzel köyleri açıklandı Listede Türkiyeden de bir yer var...Dünyanın en güzel köyleri açıklandı! Listede Türkiye'den de bir yer var... #Uswitch
Okullar kapanacak mı Bakan Kocadan net yanıt... Yeni uygulamayı böyle duyurduOkullar kapanacak mı? Bakan Koca'dan net yanıt... Yeni uygulamayı böyle duyurdu#Yüz Yüze Eğitim
Rekor sonrası paylaştı... Musk tweetinde ne demek istediRekor sonrası paylaştı... Musk tweetinde ne demek istedi?#Bitcoin
Kirli çamaşırları bitmek bilmiyor: Meğer meleklerin kanadı kırıkmış"Kirli çamaşırları" bitmek bilmiyor: Meğer meleklerin kanadı kırıkmış#Victoria's Secret
Saraya gelin getirmek için şeytani bir plan yapmışlar: Grace Kelly belki de bir masal prensesi değildiSaraya gelin getirmek için "şeytani" bir plan yapmışlar: Grace Kelly belki de bir masal prensesi değildi#Grace Kelly
Covid-19a karşı ‘antikor kokteyli’ müjdesi 12 aya kadar koruma sağlıyor...Covid-19'a karşı ‘antikor kokteyli’ müjdesi! 12 aya kadar koruma sağlıyor...#Koronavirüs
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Fuat Çapa: "İlk 3 haftayı en az hasarla tamamlamak istiyoruz..."

#Samsunspor#Fuat Çapa#TFF 1. Lig
Fuat Çapa: İlk 3 haftayı en az hasarla tamamlamak istiyoruz...

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un yeni teknik direktörü Fuat Çapa, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacakları ve takımın başında çıkacağı ilk maçta galibiyet hedeflediklerini bildirdi.

Haberin Devamı

Çapa, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Samsunspor'u yakından takip ettiğini aktardı.

Samsunspor'un yeni bir takım kurduğuna işaret eden Çapa, "Samsunspor'un hedefini ve beklentilerini çok iyi biliyorum. Süper Lig hedefi ile sezona başlamış bir takım var ancak maalesef bazen istediğiniz gibi sezona başlayamıyorsunuz. Bundan dolayı da teknik adam değişikliklerine gidiliyor. Takımın analizini yaptık ve eksik yönlerimizi çalışıp, artı olan yönlerimizin üzerine koyarak, ilk 3 haftayı en az hasarla tamamlamak istiyoruz." diye konuştu.

Çapa, takıma alışma dönemini hızlıca atlatmak istediklerini belirterek, "Biz mümkün olduğu kadar sahamızda oynayacağımız Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçıyla görevimize galibiyetle başlamak istiyoruz. Cumartesi günü alacağımız olumlu bir sonuç bizim alışma dönemimizi kısaltacaktır. İlk hedefimiz bir an önce takımı toparlayarak ve oyunculardaki eksik olan öz güveni yeniden kazandırmak. Sahaya çıktığı zaman futbolcuların maçı kazandıracağı ortamı hazırlamak istiyoruz. Sezon başındaki öz güven oyuncularımızda şu anda yok. Ben birkaç hafta içinde bu öz güveni kazanacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Fuat Çapa: İlk 3 haftayı en az hasarla tamamlamak istiyoruz...

Haberin Devamı

Devre arasına kadar maksimum alabilecekleri puanları toplayarak ikinci devre hedefleri doğrultusunda hareket etmek istediklerini anlatan Çapa, şunları kaydetti.

"İkinci devrede takımızın geleceğini inşa edeceğiz. Türkiye'de ne yazık ki çok çabuk teknik adam değişikliğine gidiliyor. Türkiye'de işler biraz değişik, her sene neredeyse yeni takımlar kuruluyor. Yeni takım kurulduğu zaman belli bir süreç istiyor. Zemininiz sağlam olmadığı zaman binayı inşa edemezsiniz. Türkiye'de takımlar ne yazık ki zeminine hasar vererek sezona başlıyor. Zemin hatalı olunca da ne yazık ki hatalı bina inşa edilmeye çalışılıyor ve her seferinde teknik adam değişikliği yaşanıyor."

Teknik direktör olarak transferi kendisinin yapmayacağına işaret eden Çapa, takımın eksik olan bölgelerinin raporunu yönetime vereceğini ve oyuncu transferi konusunu onlara bırakacağını sözlerine ekledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Samsunspor#Fuat Çapa#TFF 1. Lig

BAKMADAN GEÇME!

Podyumda talihsiz kaza: Bileğimi kırabilirdim

Podyumda talihsiz kaza: Bileğimi kırabilirdim

7 Ekimde evlenmişlerdi... İşte İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatlinin evi

7 Ekim'de evlenmişlerdi... İşte İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin evi

Dünyanın en güzel köyleri açıklandı Listede Türkiyeden de bir yer var...

Dünyanın en güzel köyleri açıklandı! Listede Türkiye'den de bir yer var...

Aşılamanın faydası: Vaka çok, hasta az

Aşılamanın faydası: Vaka çok, hasta az

Tüm genç kızları ve ailelerini ilgilendiriyor... Facebook ve Instagram bizden neyi sakladı

Tüm genç kızları ve ailelerini ilgilendiriyor... Facebook ve Instagram bizden neyi sakladı?