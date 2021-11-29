Fuat Çapa: "Hedefimiz devreyi ilk 6 içerisinde bitirmek..."

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bill Gates haklı çıktı... Aşı üreticisinden flaş açıklamaBill Gates haklı çıktı... Aşı üreticisinden flaş açıklama#Koronavirüs
Dövizle borçlanana ‘uyarlama’ imkânıDövizle borçlanana ‘uyarlama’ imkânı#DOLAR
Ses duyan oraya koşuyor... Ne sıfır ne de ikinci elSes duyan oraya koşuyor... Ne sıfır ne de ikinci el#Otomotiv
İzmir’de deniz taştı 52 il için uyarı…İzmir’de deniz taştı! 52 il için uyarı…#Hava Durumu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 19 yılda verdiğimiz tüm sözleri tuttukCumhurbaşkanı Erdoğan: 19 yılda verdiğimiz tüm sözleri tuttuk#Cumhurbaşkanı
Tüm dünyayı endişelendiren varyant Osman Hoca yazdı...Tüm dünyayı endişelendiren varyant! Osman Hoca yazdı...#Omikron
Skandalları bitmiyor Murat Övüçün oğluna 7 yıl hapis isteniyorSkandalları bitmiyor! Murat Övüç'ün oğluna 7 yıl hapis isteniyor#Murat Övüç
Havaalanından alarm Uçağa baskın düzenlendiHavaalanından alarm! Uçağa baskın düzenlendi #Omicron
Yeniden yükselişe geçti Gözler bu gelişmelerde... Kritik tahminYeniden yükselişe geçti! Gözler bu gelişmelerde... Kritik tahmin#Bitcoin
Doktor İremin kahreden ölümü Balkona kaçan kedisini almak isterken...Doktor İrem'in kahreden ölümü! Balkona kaçan kedisini almak isterken...#Tekirdağ
Akşener’in İmamoğlu ısrarı ve Mansur Yavaş faktörüAkşener’in İmamoğlu ısrarı ve Mansur Yavaş faktörü#Meral Akşener
‘Arınç’ın damadı olduğu için beraatine...’‘Arınç’ın damadı olduğu için beraatine...’#FETÖ
Dekoltesi dikkat çekti... Hülya Avşar şovDekoltesi dikkat çekti... Hülya Avşar şov!#Hülya Avşar
Harry ile Meghanın ırkçılıkla suçladığı aile üyesi ortaya çıktıHarry ile Meghan'ın ırkçılıkla suçladığı aile üyesi ortaya çıktı#PRENS CHARLES
‘Benim askerlik fasulyeden olacak’ Teoman birliğene teslim olunca...‘Benim askerlik fasulyeden olacak’ Teoman birliğene teslim olunca...#Ünlüler Askerde
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Fuat Çapa: "Hedefimiz devreyi ilk 6 içerisinde bitirmek..."

#Samsunspor#Spor Toto 1. Lig#Fuat Çapa
Fuat Çapa: Hedefimiz devreyi ilk 6 içerisinde bitirmek...

Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, ilk yarı hedeflerinin ligi ilk 6 içerisinde bitirmek olduğunu söyledi.

Haberin Devamı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Samsunspor’da Teknik Direktör Fuat Çapa, gelecek adına olumlu açıklamalarda bulundu.

Son 3 maçta 7 puan aldıklarının altını çizen Çapa, ilk devrede kalan 5 maçta da çıkışlarını sürdürüp ligin ilk yarısını en az play-off hattında bitirmek istediklerini ifade etti.

Takımın yavaş yavaş ivme kazandığını dile getiren Fuat Çapa, “İlk oynamış olduğumuz BB Erzurumspor karşılaşması, sonra Manisa FK ve bugün oynadığımız karşılaşmada taraftarlarımızın her geçen gün sayısının artması bizim adımıza sevindirici oluyor. Zaman zaman tribünde kendi aralarında kimi değiştirip değiştirmeyeceğimiz hakkında karar verseler o zaman daha kolay olur. 10 tane değişik isim söylüyorlar o da zor oluyor. Kendi aralarında anlaşsalar da şunu değiştirin deseler belki biz de onu değerlendiririz ve onları memnun etmiş oluruz ama herkesi memnun etme şansımız yok” dedi.

Fuat Çapa: Hedefimiz devreyi ilk 6 içerisinde bitirmek...

Haberin Devamı

“Hedefimiz ilk devreyi ilk 6 içerisinde bitirmek”

İlk yarıyı ilk 6 içinde bitirmek istediklerini belirten Fuat Çapa, “Bu lig çok değişik bir lig. Süper Lig’de favoriler çok net bir şekilde söylenebiliyor ama burada maalesef onu söylemek mümkün değil. Bu ligde her hafta sürpriz sonuçlar görebiliyoruz. Dün ve bugün olduğu gibi, bundan sonraki süreçte de olacak. Her karşılaşmaya birey olarak bakmamız lazım. İlk yarı sonuna kadar tabii ki 15 puanın hepsine de adayız. Hedefimiz ilk devreyi ilk 6 içerisinde bitirmek. Bunu gerçekleştirebilirsek bence çok büyük bir başarıdır. Çünkü geldiğimizde oynayan bir 11 vardı ve bunu bozmadan devam ettik. Manisa FK karşılaşmasından itibaren 7 tane değişik isim oynamaya başladı. Bu da takım içerisindeki rekabeti arttırıyor. Oyuncularımızın hepsi bizim oyuncularımız ama hafta içerisinde idmanda göstermiş oldukları performans, karşılaşmalarda gösterdikleri performans özellikle de takım için oynayan oyuncular benim için çok değerli. Bireyler tabi ki takımımıza katkı sağladığı sürece güzel ama biz sürekli takım vurgusunu ön planda tutmak zorundayız. Çünkü alacağımız, elde edeceğimiz başarılar takım halinde olacak” diye konuştu.

Kırmızı-beyazlılar ilk olarak 1 Aralık Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası'nda saat 14.00’te sahasında Uşakspor ile 5 Aralık Pazar günü ise ligde saat 16.00’da ise deplasmanda Altınordu ile karşılaşacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Samsunspor#Spor Toto 1. Lig#Fuat Çapa

BAKMADAN GEÇME!

‘Benim askerlik fasulyeden olacak’ Teoman birliğine teslim olunca...

‘Benim askerlik fasulyeden olacak’ Teoman birliğine teslim olunca...

#Ünlüler Askerde
Son dakika: Bill Gates haklı çıktı... Aşı üreticisinden flaş açıklama

Son dakika: Bill Gates haklı çıktı... Aşı üreticisinden flaş açıklama

#Koronavirüs
Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye

Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye!

#Fahriye Evcen