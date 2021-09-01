Fuat Çapa: Favori Beşiktaş, Vitor Pereira Fenerbahçe'de gençleri zorunluluktan oynatıyor

Tandem'in bu haftaki konuğu teknik direktör Fuat Çapa



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Keyifli seyirler.

00:00 Açılış

1:10 Belçika'nın Fuat Çapa'ya Etkisi

4:22 Formasyon Ne Kadar Önemli?

5:42 "Türkiye'de 4-2-3-1 Mecburiyetten"

06:53 "Pereira Fenerbahçe'yi çok iyi analiz etmiş"

10:00 Çağtay Kurukalıp F.Bahçe'de Başarılı Olur mu?

10:50 "Pereira, Gençleri Zorunluluktan Oynatıyor"

13:19 "Gençlerbirliği'nden 14 Genç Çıkardım"

17:18 Heraklitos: "Bir Nehirde İki Kez Yıkanılmaz"

20:20 Galatasaray'ın Transfer Stratejisi

22:39 "Fatih Terim Bu Politikayı Bana Söylemişti"

24:00 "Beşiktaş Ligin Favorisi"

26:54 Umut Meraş Beşiktaş'ta

31:00 Fuat Çapa'nın Hedefleri

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