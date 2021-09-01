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HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFuat Çapa: Favori Beşiktaş, Vitor Pereira Fenerbahçe'de gençleri zorunluluktan oynatıyor
GeriFutbol Fuat Çapa: Favori Beşiktaş, Vitor Pereira Fenerbahçe'de gençleri zorunluluktan oynatıyor
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Futbol
Haber Giriş: 01.09.2021 - 13:24 | Son Güncelleme:

Fuat Çapa: Favori Beşiktaş, Vitor Pereira Fenerbahçe'de gençleri zorunluluktan oynatıyor

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Son olarak Kasımpaşa'yı çalıştıran eknik Direktör Fuat Çapa, Tandem'in yeni bölümüne konuk oldu. Kendisine yönelik merak edilenleri anlatan deneyimli teknik adam, Türk futbolundaki bakış açısı, takımların planlamaları, İrfan Can Kahveci ile Umut Meraş gibi eski öğrencileri ve hedeflerine yönelik düşüncelerini anlattı.

Tandem'in bu haftaki konuğu teknik direktör Fuat Çapa

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Keyifli seyirler.

00:00 Açılış
1:10 Belçika'nın Fuat Çapa'ya Etkisi
4:22 Formasyon Ne Kadar Önemli?
5:42 "Türkiye'de 4-2-3-1 Mecburiyetten"
06:53 "Pereira Fenerbahçe'yi çok iyi analiz etmiş"
10:00 Çağtay Kurukalıp F.Bahçe'de Başarılı Olur mu?
10:50 "Pereira, Gençleri Zorunluluktan Oynatıyor"
13:19 "Gençlerbirliği'nden 14 Genç Çıkardım"
17:18 Heraklitos: "Bir Nehirde İki Kez Yıkanılmaz"
20:20 Galatasaray'ın Transfer Stratejisi
22:39 "Fatih Terim Bu Politikayı Bana Söylemişti"
24:00 "Beşiktaş Ligin Favorisi"
26:54 Umut Meraş Beşiktaş'ta
31:00 Fuat Çapa'nın Hedefleri

Fuat Çapa: Favori Beşiktaş, Vitor Pereira Fenerbahçede gençleri zorunluluktan oynatıyor

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