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GeriFutbol Fuat Çapa: "Eksik olmamız bizi çok etkiledi"
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Futbol
AA
Haber Giriş: 21.01.2021 - 22:32 | Son Güncelleme:

Fuat Çapa: "Eksik olmamız bizi çok etkiledi"

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Fuat Çapa: "Eksik olmamız bizi çok etkiledi"
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Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Ankaragücü'ne 1-0 mağlup olan Kasımpaşa'da Teknik Direktör Fuat Çapa karşılaşmaya tam istedikleri kadro ile çıkma şanslarının olmadığını aktararak, "Bir önceki karşılaşmada stoperimizin gereksiz ikinci sarı karttan atılması bizi çok sıkıntıya soktu." dedi.

Oynamak istedikleri oyunu tam olarak oynayamadıklarını ifade eden Çapa, şunları kaydetti:

"Ankaragücü'nün son haftalardaki karşılaşmalarını göz önünde bulundurursak özellikle kanat oyuncularıyla geçiş oyununu ön planda tutan oyun anlayışları var. Karşılaşmaya iki taraf kontrollü başladı, bizim ilk devre girmiş olduğumuz 3 iyi pozisyon vardı. Korcan’ın çıkarmış olduğu 2 çok iyi pozisyon vardı. Ama yemiş olduğumuz gol bizim adımıza çok şanssız bir goldü."

Çapa, ikinci devre oyun olarak daha üstün olduklarını dile getirerek, "Aslında ikinci devre oynadığımız oyunu ilk devre de oynamak istedik ama yemiş olduğumuz gol açıkçası bizi demoralize etti. İkinci devrede çok sayıda pozisyona girdik ama maalesef yine değerlendiremedik. Bizim adımıza üzücü bir mağlubiyet oldu." diye konuştu.

 

Fuat Çapa: Eksik olmamız bizi çok etkiledi

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