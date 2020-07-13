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GeriFutbol Fuat Çapa: Düştü gözüyle bakılan Kasımpaşa'yı hedef takım haline getirdik
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Hürriyet
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Futbol
AA
Haber Giriş: 13.07.2020 - 22:03,Son Güncelleme:

Fuat Çapa: Düştü gözüyle bakılan Kasımpaşa'yı hedef takım haline getirdik

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Fuat Çapa: Düştü gözüyle bakılan Kasımpaşa'yı hedef takım haline getirdik
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Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor'u 2-0 yenen Kasımpaşa'nın teknik direktörü Fuat Çapa, kendilerine güvenen ve inanan insanları mahcup etmedikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çapa, önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Artık derin bir nefes alabiliriz. Bu maçtan ziyade geldiğimiz günden itibaren değerlendirme yapmak daha doğru olur. Devre arasında yeniden yapılanmaya giren Kasımpaşa, ligde 22. haftada herkes tarafından düştü gözüyle bakılan Kasımpaşa'dan bugün hedef takım haline geldik. Çok anlamlı gelişim sağladık. Kredisi olmayan bir takımdık. Bazı oyuncuların bireysel anlamda gelişimi bizi mutlu etti. Güzel bir uyum vardı. Hiçbir şey kolay olmuyor. Bize güvenip inanan insanları mahcup etmediğimiz için mutluyuz" ifadelerini kullandı.

"KULÜP NE ZAMAN İSTERSE BİZ BURADAYIZ"
Kasımpaşa'ya belli hedefler dahilinde geldiklerini kaydeden Fuat Çapa, "Sadece bu sezonu düşünerek gelmedik. İşimizi yaptık. Bugüne odaklandık. Kulübün ne zaman düşüncesi olursa biz buradayız. Ümit ediyorum ki gelecek sezon iyi bir kadro oluşacağını düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Fuat Çapa: Düştü gözüyle bakılan Kasımpaşayı hedef takım haline getirdik

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