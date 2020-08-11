MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFTA Antalyaspor, Dever Orgill transferini açıkladı!
GeriFutbol FTA Antalyaspor, Dever Orgill transferini açıkladı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
Haber Giriş: 11.08.2020 - 18:43,Son Güncelleme:

FTA Antalyaspor, Dever Orgill transferini açıkladı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
FTA Antalyaspor, Dever Orgill transferini açıkladı!
Abone Olgoogle-news

Antalyaspor, Ankaragücü'nden ayrılan Dever Orgill ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı

Fraport TAV Antalyaspor, son olarak MKE Ankaragücü forması giyen Dever Orgill ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Antalya ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz Dever Orgill ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı beyaz forma altında başarılar dileriz" denildi.

FTA Antalyaspor, Dever Orgill transferini açıkladı

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle