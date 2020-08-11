DHA
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FTA Antalyaspor, Dever Orgill transferini açıkladı!
Antalyaspor, Ankaragücü'nden ayrılan Dever Orgill ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı
Fraport TAV Antalyaspor, son olarak MKE Ankaragücü forması giyen Dever Orgill ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Antalya ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz Dever Orgill ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı beyaz forma altında başarılar dileriz" denildi.
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