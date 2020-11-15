MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriFrutti Extra Bursaspor'un ULEB Avrupa Kupası'ndaki 2 maçı ertelendi
GeriBasketbol Frutti Extra Bursaspor'un ULEB Avrupa Kupası'ndaki 2 maçı ertelendi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Basketbol
Haber Giriş: 15.11.2020 - 21:30 | Son Güncelleme:

Frutti Extra Bursaspor'un ULEB Avrupa Kupası'ndaki 2 maçı ertelendi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Frutti Extra Bursaspor'un ULEB Avrupa Kupası'ndaki 2 maçı ertelendi
Abone Olgoogle-news

ULEB Avrupa Kupası'nda oynanması planlanan 4 karşılaşma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, Frutti Extra Bursaspor'un Nanterre 92 ve Promitheas maçları, yeşil-beyazlı kulüpte görülen Kovid-19
vakaları sebebiyle yapılamayacak.

Virtus Segafredo Bologna-Morabanc Andorra ve JL Bourg-Umana Reyer Venice karşılaşmalarının da Kovid-19 engeline takıldığı belirtildi.

Müsabakaların daha sonra belirlenecek bir tarihte oynanacağı kaydedildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle