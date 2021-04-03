MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriFrutti Extra Bursaspor'da bir oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
GeriBasketbol Frutti Extra Bursaspor'da bir oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Basketbol
AA
Haber Giriş: 03.04.2021 - 14:18 | Son Güncelleme:

Frutti Extra Bursaspor'da bir oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Frutti Extra Bursaspor'da bir oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor'da bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, dün uygulanan Kovid-19 PCR testleri sonucunda bir oyuncuda pozitif bulguya rastlanıldığı belirtildi.

Testi pozitif çıkan oyuncunun ev izolasyonuna alındığı ve tedavisine başlandığı aktarıldı.

Frutti Extra Bursasporda bir oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

10.000 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi