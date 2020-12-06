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Basketbol
AA
Haber Giriş: 06.12.2020 - 11:13 | Son Güncelleme:

Frutti Extra Bursaspor'da bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı

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Frutti Extra Bursaspor'da bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı
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ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor'da bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, oyunculara, teknik heyete ve kulüp personeline dün uygulanan PCR testlerinin sonuçlarının belli olduğu duyuruldu.

Son testlerde bir basketbolcuda pozitif bulguya rastlandığının belirtildiği açıklamada, "Testi pozitif çıkan oyuncumuz ev izolasyonuna alınmış ve tedavi sürecine başlanmıştır." ifadesine yer verildi.

Frutti Extra Bursasporda bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı

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