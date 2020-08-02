Frutti Extra Bursaspor, Xavier Munford'u transfer etti

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Memphis Grizzlies ve Milwaukee Bucks, İspanya'da da Barcelona forması giyen Munford, yeni sezonda yeşil-beyazlı takımın formasını terletecek.



Memphis Grizzlies'la NBA'de 14 maça çıkan 1,90 boyundaki oyun kurucu, 17 dakika ortalamayla sahada kalırken 5,7 sayı ortalaması yakalamıştı.

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