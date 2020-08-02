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Basketbol
AA
Haber Giriş: 02.08.2020 - 20:17,Son Güncelleme:

Frutti Extra Bursaspor, Xavier Munford'u transfer etti

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Frutti Extra Bursaspor, Xavier Munford'u transfer etti
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ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, ABD'li basketbolcu Xavier Munford'u transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Memphis Grizzlies ve Milwaukee Bucks, İspanya'da da Barcelona forması giyen Munford, yeni sezonda yeşil-beyazlı takımın formasını terletecek.

Memphis Grizzlies'la NBA'de 14 maça çıkan 1,90 boyundaki oyun kurucu, 17 dakika ortalamayla sahada kalırken 5,7 sayı ortalaması yakalamıştı.

Frutti Extra Bursaspor, Xavier Munfordu transfer etti

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