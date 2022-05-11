Frutti Extra Bursaspor - Virtus Bologna maçı saat kaçta hangi kanalda? (Cesur adamlar yıldızlara karşı)

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Avrupa basketbolunun bu sezon şüphesiz en büyük sürprizine imza atan Frutti Extra Bursaspor, bugün tarih yazmak için sahneye çıkacak. 2015’te kurulan, birçok salondan getirilen parke, koltuklarla hazırlanan antrenman salonunda çalışan ve sadece 1 milyon dolarla kurulan yeşil beyazlılar, EuroCup’ın finalinde Virtus Bologna’nın karşısına çıkacak. Saat 21.30’da başlayacak ve TRT Spor Yıldız’dan ekranlara gelecek final karşılaşması statü gereği İtalya’da yapılacak. EuroCup’ı kazanan takım, gelecek sezon THY Euroleague’de yer alacak. Bursaspor, şampiyon olursa Avrupa’nın kulüpler bazındaki en önemli organizasyonunda gelecek sezon oynamaya hak kazanacak.

4 ismin maaşı Bursa’nın 7 katı

Mütevazı bir kadroyla mücadele eden Bursaspor, Euroleague seviyesindeki oyuncularıyla dikkat çeken Bologna önünde şampiyonluğa ulaşmak istiyor. Sadece Milos Teodosic, Marco Belinelli, Tornike Shengelia, Daniel Hackett gibi ünlü oyuncularına senelik yaklaşık 6 milyon 850 bin Euro maaş ödeyen Bologna karşısında Bursa’nın toplam maaş ödemesi yaklaşık 1 milyon dolar. Belki takımdaki en kariyerlilerden değil ama Bologna’nın EuroCup’taki sayı ve ribaunt lideri olan Fransız pivot Mouhammadou Jaiteh dikkat çekiyor. Gaziantep Basketbol forması da giyen Jaiteh bu sezon EuroCup’ta 12.8 sayı, 7.5 ribaunt ortalamalarıyla mücadele ediyor.

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Timsah’ın avantajı öz güveni

Bursaspor, iddialı rakibini önünde zorlu bir deplasman karşılamasına çıkacak. Ancak daha önce Obradovic yönetimindeki Partizan’ı, Avrupa’nın başarılı takımlarından Cedevita Olimpija’yı dış sahada devirerek finale kadar gelen yeşil beyazlılar, bu atmosfere alışık. Bununla beraber koç Dusan Alimpijevic daha önceki karşılaşmalarda olduğu yine oyuncularını çok motive şekilde karşılaşmaya hazırladı. Yeşil beyazlılar takımın önemli oyuncularından Onuralp Bitim, Derek Needham ve Dave Dudzinski ile maç öncesinde sözleşme uzattı. Bu durum da basketbolcular üzerinde ekstra bir moral olacak.

12. ZAFER GELECEK Mİ?

TÜRKiYE, bu önemli kupayı daha önce iki kez kazanma sevinci yaşadı. Ergin Ataman’ın çalıştırdığı Galatasaray 2015-2016 sezonunda, David Blatt’ın başantrenörlüğündeki Darüşşafaka ise 2017-2018 sezonunda kupayı kazandı. Bursaspor, bu kupayı 3. kez Türkiye’ye getirerek, toplamda da Türk basketboluna Avrupa kupalarındaki 12. zaferi yaşatmaya çalışacak.

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TiMSAH iKi MAÇI KAYBETTi

Bologna ve Bursaspor, EuroCup’ta bu sezon B Grubu’nda iki defa karşı karşıya geldi. 20 Ekim 2021’de rakibine sahasında 101-83 kaybeden yeşil beyazlılar, deplasmanda da 98-94 ile mağlup oldu.

KARiYERLERi iNANILMAZ

35 yaşındaki yıldız oyun kurucu Milos Teodosic, daha önce Olympiakos ile Euroleague şampiyonluğu yaşarken, NBA’de de Clippers forması giydi. Sırp oyuncu 8.2 ile EuroCup’ın en yüksek ortalamayla asist yapan ismi. NBA’de tam 9 farklı takımda oynayan Marco Belinelli, İtalyanların en güvendiği isimlerden. Yine eski bir NBA yıldızı Tornike Shengelia ve Daniel Hackett da Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle CSKA Moskova’dan ayrılıp İtalya’nın yolunu tuttu ve Bologna’nın başarısı için mücadele ediyor.



SON İDMANDAN GÖRÜNTÜLER...

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📷𝐌𝐄𝐃𝐈𝐀 𝐃𝐀𝐘🎥



Final maçının hazırlıklarını tamamlayan takımımız antrenmanın sonunda basın mensuplarıyla bir araya geldi📸 pic.twitter.com/HOIVoK0ftS — Frutti Extra Bursaspor (@BsBasketbol) May 10, 2022

BOLOGNA’YI EFSANE KOÇ SCARiOLO ÇALIŞTIRIYOR

BURSASPOR’un rakibi Bologna’yı 61 yaşındaki Sergio Scariolo çalıştırıyor. İspanya Milli Takımı’nın da başantrenörü olan ve 2019 yılında Dünya, 2009, 2011 ve 2015’te Avrupa Basketbol Şampiyonalarında altın madalya kazanan İtalyan koç, yardımcı antrenör olarak görev aldığı Toronto Raptors ile 2019 yılında NBA şampiyonluğu yaşadı. Scariolo iki kez İspanya Ligi’nde bir kez de İtalya Ligi’nde şampiyonluk kupasını kaldırdı.

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ViRTUS SEGAFREDO ARENA DOLACAK

BURSASPOR ve Bologna’yı karşı karşıya getirecek olan Virtus Segafredo Arena’nın 9 bin 700 kişilik seyirci kapasitesi bulunuyor. Kasım 2019’da açılan salonun tamamen dolması bekleniyor.

MAÇ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

TSİ 21.30'da başlayacak mücadele TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Spor Arena'da bu sayfadan da canlı olarak takip edebileceksiniz.