Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriBasketbol Haberleri

Frutti Extra Bursaspor, EuroCup'ta yarı finalde

#Bursaspor#Eurocup#Slovenya
Frutti Extra Bursaspor, EuroCupta yarı finalde

7Days EuroCup çeyrek final karşılaşmasında Frutti Extra Bursaspor, Sloven ekibi Cedevita Olimpija'yı 85-83 mağlup edere yarı finale yükseldi.

Haberin Devamı

Slovenya’nın başkenti Ljubljana’da oynanan karşılaşma ev sahibi ekip oyuncusu Edo Muric’in üçlük atışıyla başladı. Maçın ilk 3 dakikasında Onuralp Bitim’in seri atışlarıyla öne geçen Bursaspor, dengeli geçen ilk çeyreği John Holland’ın üçlüğüyle 21-23 önde kapattı. İkinci çeyrekte oyunda iyi bir ritim yakalayan yeşil-beyazlı ekip farkı açarak soyunma odasına 36-50 üstün girdi.

Üçüncü çeyrek ev sahibi ekibin hızlı hücumlarıyla başladı. Son çeyreğe girerken farkı kapatmaya çalışan Sloven ekibe izin vermeyen Potanın Timsahları üçüncü çeyreği 64-67 önde tamamladı. Karşılaşmanın son çeyreği heyecanlı anlara sahne olurken, Burssapor salondan 85-83 galip ayrılarak yarı finale adını yazdırdı.

Yeşil-beyazlı ekip, yarı finalde Andorra ile karşılaşacak.

Haberin Devamı

Öte yandan Bursaspor'da Derek Needham 20, John Holland 16, Onuralp Bitim 14, ve Andrew Andrews 12 sayıyla karşılaşmayı tamamladı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bursaspor#Eurocup#Slovenya

BAKMADAN GEÇME!

Bu hastalık bende yoktur demeyin İşte dijital çağın yeni hastalıkları

'Bu hastalık bende yoktur' demeyin! İşte dijital çağın yeni hastalıkları

#Dijital Hastalıklar
Akılalmaz iddialar... Gerçekte neler oldu Amber Heard ve Johnny Deppin 13 yıllık fırtınalı ilişkisi | 7 SORU 7 YANIT

Akılalmaz iddialar... Gerçekte neler oldu? Amber Heard ve Johnny Depp'in 13 yıllık fırtınalı ilişkisi | 7 SORU 7 YANIT

#Amber Heard
Ronaldonun acı kaybı olayın farklı boyutunu ortaya koydu... 2 yaşıma kadar durmadan ağladım

Ronaldo'nun acı kaybı olayın farklı boyutunu ortaya koydu... '2 yaşıma kadar durmadan ağladım'

#Cristiano Ronaldo

BAKMADAN GEÇME!

Bu hastalık bende yoktur demeyin İşte dijital çağın yeni hastalıkları

'Bu hastalık bende yoktur' demeyin! İşte dijital çağın yeni hastalıkları

#Dijital Hastalıklar
Akılalmaz iddialar... Gerçekte neler oldu Amber Heard ve Johnny Deppin 13 yıllık fırtınalı ilişkisi | 7 SORU 7 YANIT

Akılalmaz iddialar... Gerçekte neler oldu? Amber Heard ve Johnny Depp'in 13 yıllık fırtınalı ilişkisi | 7 SORU 7 YANIT

#Amber Heard
Ronaldonun acı kaybı olayın farklı boyutunu ortaya koydu... 2 yaşıma kadar durmadan ağladım

Ronaldo'nun acı kaybı olayın farklı boyutunu ortaya koydu... '2 yaşıma kadar durmadan ağladım'

#Cristiano Ronaldo