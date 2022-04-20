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Frutti Extra Bursaspor EuroCup'ta tarih yazdı! Obradovic'in Partizan'ını elediler...

#Frutti Extra Bursaspor#Partizan#Eurocup
Frutti Extra Bursaspor EuroCupta tarih yazdı Obradovicin Partizanını elediler...

EuroCup son 16 turunda Türkiye'yi temsil eden Frutti Extra Bursaspor, deplasmanda Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Partizan ile karşılaştı. Rakibini uzatmalar sonunda 103-95 mağlup eden Bursaspor, büyük bir başarı elde ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

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Frutti Extra Bursaspor, EuroCup son 16 turunda deplasmanda Partizan ile karşı karşıya geldi. Rakibini 95-103 mağlup eden yeşil-beyazlı ekip adını çeyrek finale yazdırdı ve tarihi bir başarı elde etti.

İlk çeyreği 20-20'lik eşitlikle tamamlayan Bursaspor ikinci çeyreği 38-37 geride kapattı.

Üçüncü çeyreği 60-64 önde kapatan Frutti Extra Bursaspor son çeyrekte de 84-84 eşitliği bozamadı ve maç uzatmaya gitti.

Uzatmalarda rakibini 95-103 mağlup etmeyi başaran Bursaspor adını çeyrek finale yazdırdı. Frutti Extra Bursaspor, çeyrek finalde Sloven ekibi Cedevita Olimpija'nın rakibi oldu.

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#Frutti Extra Bursaspor#Partizan#Eurocup

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