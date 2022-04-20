Frutti Extra Bursaspor EuroCup'ta tarih yazdı! Obradovic'in Partizan'ını elediler...

Haberin Devamı

Frutti Extra Bursaspor, EuroCup son 16 turunda deplasmanda Partizan ile karşı karşıya geldi. Rakibini 95-103 mağlup eden yeşil-beyazlı ekip adını çeyrek finale yazdırdı ve tarihi bir başarı elde etti.

İlk çeyreği 20-20'lik eşitlikle tamamlayan Bursaspor ikinci çeyreği 38-37 geride kapattı.

Üçüncü çeyreği 60-64 önde kapatan Frutti Extra Bursaspor son çeyrekte de 84-84 eşitliği bozamadı ve maç uzatmaya gitti.

Uzatmalarda rakibini 95-103 mağlup etmeyi başaran Bursaspor adını çeyrek finale yazdırdı. Frutti Extra Bursaspor, çeyrek finalde Sloven ekibi Cedevita Olimpija'nın rakibi oldu.