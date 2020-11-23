MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriFrutti Extra Bursaspor, başantrenör Tutku Açık ile yollarını ayırdı
GeriBasketbol Frutti Extra Bursaspor, başantrenör Tutku Açık ile yollarını ayırdı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Basketbol
Haber Giriş: 23.11.2020 - 18:09 | Son Güncelleme:

Frutti Extra Bursaspor, başantrenör Tutku Açık ile yollarını ayırdı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Frutti Extra Bursaspor, başantrenör Tutku Açık ile yollarını ayırdı
Abone Olgoogle-news

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, başantrenör Tutku Açık ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Tutku Açık’ın sezon başında takımın başına getirildiği hatırlatılarak, yolların ayrıldığı belirtildi.

Ayrılığın, yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı olarak yaşandığının vurgulandığı açıklamada, "Açık’a verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, kendisine başantrenörlük kariyerinin devamında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle