MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriFrutti Extra Bursaspor, başantrenör Dusan Alimpijevic'in sözleşmesini 3 yıl uzattı
GeriBasketbol Frutti Extra Bursaspor, başantrenör Dusan Alimpijevic'in sözleşmesini 3 yıl uzattı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Basketbol
AA
Haber Giriş: 22.04.2021 - 16:20 | Son Güncelleme:

Frutti Extra Bursaspor, başantrenör Dusan Alimpijevic'in sözleşmesini 3 yıl uzattı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Frutti Extra Bursaspor, başantrenör Dusan Alimpijevic'in sözleşmesini 3 yıl uzattı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor'da Sırp başantrenör Dusan Alimpijevic'in sözleşmesi 3 yıl uzatıldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp başkanı Sezer Sezgin'in de katılımıyla Barış Spor Salonu'ndan imza töreni düzenlendi.

Törende Alimpijevic, görev süresini 2024 yılına kadar uzatan yeni sözleşmeyi imzaladı. 

Frutti Extra Bursaspor, başantrenör Dusan Alimpijevicin sözleşmesini 3 yıl uzattı

10.000 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi