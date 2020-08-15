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Frutti Extra Bursaspor, Anadolu Efes'in genç yeteneği Ömercan İlyasoğlu'nu kiraladı
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, Anadolu Efes'in genç oyuncusu Ömercan İlyasoğlu'nu kiralık olarak renklerine bağladı.
19 yaşındaki oyun kurucu, Genç Milli Takım'la Avrupa Şampiyonası'nda final oynama başarısı gösterdi. Ay-yıldızlı formayla U18'de Avrupa ikinciliği, U17'de de dünya beşinciliği yaşayan Ömercan İlyasoğlu, şu an Ümit Milli Takım kadrosunda yer alıyor.
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