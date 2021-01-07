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Basketbol
AA
Haber Giriş: 07.01.2021 - 22:09 | Son Güncelleme:

Frutti Extra Bursaspor 89-81 Büyükçekmece Basketbol

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Frutti Extra Bursaspor 89-81 Büyükçekmece Basketbol
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ING Basketbol Süper Ligi'nin 9. hafta erteleme maçında Frutti Extra Bursaspor, Büyükçekmece Basketbol'u 89-81 yendi.

Bursa temsilcisi, 8 maçlık galibiyet hasretine bu sonuçla son verdi.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Kadji ve Can Maxim Mutaf ile etkili olan Frutti Extra Bursaspor, 4. dakikayı 7-5 üstün geçti. Olaseni'nin boyalı alandaki etkili oyunuyla skor üretip rakibine karşılık veren konuk ekip, 7. dakikada 5 sayılık fark (10-15) yakalasa da kontrollü oyunlarını sürdüren Bursa temsilcisi, çeyreği 22-21 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe Birkan Batuk ve Munford'un dış atışlarıyla başlayan Frutti Extra Bursaspor, 12. dakikayı 27-23'lik skorla geçti. Bu çeyrek genelinde iki takım da 24 saniye hücum süreleri set hücumlarıyla kontrollü olarak geçirdi ve soyunma odasına da 42-42 eşitlikle gidildi.

Üçüncü çeyreğin başlarında da iki takımın kontrollü oyunlarına sahne oldu ve 23. dakikada da eşitlik bozulmadı: 49-49. Bu dakikadan sonra oyundaki temposunu arttıran Frutti Extra Bursaspor; Munford, Kadji ve Metin Türen ile hızlı hücumlarla skor üretti ve 9-0'lık seriyle farkı 9'a (58-49) çıkardı. Kalan dakikalarda kontrolü elinden bırakmayan yeşil-beyazlılar, final periyotuna 64-58 üstün girdi.

Son çeyreğin ilk 2 dakikası potasını iyi savunan Büyükçekmece ekibi, Olaseni ve Eldridge ile etkili oldu ve farkı bir anda 1'e indirdi: 64-63. Konuk ekibin Farrell ve Olaseni ile tempoyu artırmaya çalıştığı final periyotunda dış atışlarda Munford, boyalı alanda ise Kadji ile etkili olan Bursa temsilcisi, 37. dakikayı 80-76 üstün bitirmeyi başardı. Kalan dakikalarda sertliği arttırarak rakibine rahat hücum şansı tanımayan Frutti Extra Bursaspor, parkeden 89-81 galip ayrıldı

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Mehmet Keseratar, Kerem Baki, Özge Şentürk

Frutti Extra Bursaspor: Ender Arslan 2, Newman 5, Can Maxim Mutaf 5, Kadji 18, Metin Türen 10, Ömer Can İlyasoğlu, Tevfik Akdamar 3, Munford 27, Birkan Batuk 8, Oğuz Savaş 11

Büyükçekmece Basketbol: Olaseni 21, Burak Eşlik, Farrell 22, Eldridge 5, Oliver 12, Anderson 8, Ömer Utku Al 9, Mehmet Fırat Alemdaroğlu 4, Mert Celp

1. Periyot: 22-21

Devre: 42-42

3. Periyot: 64-58

5 faulle çıkan: 39.02 Olaseni (Büyükçekmece Basketbol)

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